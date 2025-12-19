ఇక్కడ చదివిన వారికి సులువుగా కార్పొరేట్ విద్యాలయాల్లో జాబ్!
వ్యాయామ విద్యలో పెరుగుతున్న అమ్మాయిల సంఖ్య - కార్పొరేట్ విద్యాలయాల్లో మంచి వేతనాలతో కోచ్లుగా యువతులు - బీపీఈడీలో ఉపాధి అవకాశాలు సత్వరం లభిస్తున్నందున ఈ కోర్సుకు పెరుగుతున్న డిమాండ్
Girls in Physical Education Colleges : ఖమ్మం నగరంలో ప్రభుత్వ వ్యాయామ విద్య కళాశాల 2011 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. మొదట చేరిన 100 మందిలో 20 మంది మాత్రమే అమ్మాయిలు ఉన్నారు. అప్పటి నుంచి వారి సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇక్కడి కళాశాలలో అబ్బాయిలు 35 మంది, అమ్మాయిలు 65 మంది తమ కోర్సును చదువుతున్నారు. వ్యాయామ విద్యనభ్యసించేందుకు ఎందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారనే ప్రశ్నకు భిన్నమైన రంగంలోకి అడుగుపెడదామనే ఉద్దేశంతో వస్తున్నామని పలువురు యువతులు జవాబిస్తున్నారు.
ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్కు(B.Ped) సంబంధించిన డిగ్రీ పట్టా ఉంటే కొలువు సులువుగా లభిస్తుందని యువతులు చెబుతున్నారు. లేనిపక్షంలో కోచ్గా ఎదిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఇంతకుముందు వ్యాయామ డిగ్రీ అభ్యసించిన అనేకమంది యువతులు మంచి మంచి కార్పొరేట్ విద్యాలయాల్లో భారీ వేతనాలతో కోచ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. మరికొందరు స్థానికంగా స్పోర్ట్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లను ప్రారంభించారు. ఆరోగ్యం, తగిన ఆదాయం రెండూ సమాంతరంగా ఉండే రంగం ఇదేనని కొందరు కళాశాల సీనియర్లు చెబుతున్నారు. లక్షలాది మంది పోటీపడుతూ మూస దారిలో వెళ్లే బదులు వ్యాయామ విద్యతో ఉపాధి అవకాశాలు సత్వరం లభిస్తాయని, అందుకే ఈ కోర్సుకు ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అత్యధిక మంది గురుకులాల నుంచే రాక : సాంఘిక సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ గురుకులాల్లో క్రీడలకు ఎక్కువగా ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. అంశమేదైనా వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, క్రీడా సంఘాలు నిర్వహించే క్రీడాపోటీల్లో పాల్గొనే వారిలో 70 శాతం విద్యార్థులు గురుకులాలకు చెందిన వారే ఉంటున్నారు. ఇక్కడ ఎదుగుతున్న క్రీడా కారిణులు వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించిన కోర్సుల్లో చేరేందుకు అమితాసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. సీనియర్లను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని జూనియర్లు సైతం బీపీఈడీ కోర్సులో చేరుతున్నారు. ఈ పరంపర ఇలానే కొనసాగుతోంది. దీంతో రాష్ట్రంలోని వ్యాయామ విద్య కళాశాలల్లో అమ్మాయిల సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఖమ్మంలోని ప్రభుత్వ బీపీఈడీ కాలేజీలో ఇప్పటికే చేరిన విద్యార్థినుల్లో 97 శాతం మంది గురుకులాల నుంచి వచ్చిన వారే కావటం గమనించాల్సిన విషయం.
జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారిణులుగా : వ్యాయామ విద్య కళాశాలలో చేరిన విద్యార్థినుల్లో అనేకమంది ఏదో ఓ క్రీడాంశంలో నేషనల్ లెవల్ పోటీల్లో సత్తాచాటి పతకాలు(మెడల్స్) పొందారు. కబడ్డీ, వాలీబాల్, ఖోఖోతో పాటు హాకీ క్రీడలోనూ రాణించిన వారు ఉన్నారు. హాకీ క్రీడలో జాతీయ పతకాన్ని రాణి అనే విద్యార్థిని సాధించారు. త్రోబాల్లో బెస్ట్ ప్లేయర్గా అమూల్య ఎంపికయ్యారు. జాతీయ స్థాయి కబడ్డీ పోటీల్లో శారద రాణిస్తున్నారు.
"కళాశాలలో క్రమక్రమంగా విద్యార్థినుల సంఖ్య పెరుగుతోంది. వచ్చే రెండేళ్లలో మరింత ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు చేరుతారు. పోటీలకు వెళ్తే మెడల్స్ ఖాయంగా గెలుచుకొస్తున్నారు. కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలు ఇక్కడే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లు నిర్వహించి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తున్నాయి. కోర్సు పూర్తిచేసిన వారు ప్రస్తుతం ఎవరూ ఖాళీగా ఉండటం లేదు. ఉపాధి అవకాశాలను విద్యార్థినులు ఎప్పటికప్పుడే అందిపుచ్చుకుంటున్నారు" - డా.సీహెచ్ రవికుమార్, ఖమ్మం ప్రభుత్వ వ్యాయామ విద్య కళాశాల ప్రిన్సిపల్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వ్యాయామ విద్యకు ఆదరణ పెరుగుతున్న మాట వాస్తవమైనప్పటికీ కాలేజీల్లో మాత్రం పలు సమస్యలు విద్యార్థులను, ఆచార్యులను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానమైంది ఉపాధ్యాయుల కొరత. క్రీడా మైదానంలో ప్రాక్టికల్స్ చేసేటప్పుడు అవసరమైన పరికరాలు సమకూర్చాల్సి ఉంది. కొన్ని కళాశాలల్లో భవనాలు శిథిలావస్థకు వచ్చాయి. అక్కడక్కడా విద్యార్థుల కోసం వసతి గృహాలు నిర్మించాల్సి ఉంది. వీటన్నింటిని ప్రభుత్వం తూచతప్పకుండా చేస్తే ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది.
