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ట్రిపుల్‌ఐటీల్లో బాలికల హవా - ఎంపిక జాబితాలో 70.66% మంది అమ్మాయిలే

ఆర్‌కే వ్యాలీ, ఒంగోలు, నూజివీడు, శ్రీకాకుళం క్యాంపస్‌లకు మొత్తం 44,104 దరఖాస్తులు - వీటిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి 25,406 దరఖాస్తులు - ఎంపికైన విద్యార్థుల్లో 96.7 శాతం మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులే

RGUKT 2026-27 Results Announced
RGUKT 2026-27 Results Announced (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 4:51 PM IST

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RGUKT 2026-27 Results Announced : రాజీవ్‌గాంధీ విజ్ఞాన, సాంకేతిక విశ్వవిద్యాలయం (ఆర్‌జీయూకేటీ) ఆధ్వర్యంలోని ట్రిపుల్‌ఐటీలో 2026 - 27 విద్యా సంవత్సర ప్రవేశాలకు సంబంధించిన తాత్కాలిక ఎంపిక జాబితాను రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ శనివారం విడుదల చేశారు. ఈసారి ఎంపికైన విద్యార్థుల్లో 70.66 శాతం మంది బాలికలే ఉండడం విశేషం. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రభుత్వ పాఠశాల బాలికలు ప్రతిభ చాటుతూ ట్రిపుల్‌ఐటీ ప్రవేశాల్లో ఆధిపత్యం ప్రదర్శించారు.

మొత్తం 44,104 దరఖాస్తులు : ఆర్‌కే వ్యాలీ, ఒంగోలు, నూజివీడు, శ్రీకాకుళం క్యాంపస్‌లకు మొత్తం 44,104 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. వీటిలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి 25,406, ప్రైవేటు పాఠశాలల నుంచి 17,798, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి 900 దరఖాస్తులు అందాయి. ఈడబ్ల్యూఎస్‌ కోటాతో కలిపి మొత్తం 4,040 మందిని ఎంపిక చేశారు.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకే అధిక ప్రాధాన్యం : ఎంపికైన వారిలో 3,907 మంది (96.7%) ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందినవారు కాగా, కేవలం 133 మంది (3.3%) ప్రైవేటు పాఠశాలల విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఇది ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని విద్యా ప్రమాణాలు, గ్రామీణ విద్యార్థుల ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. ఈసారి ఎంపిక జాబితాలో 2,855 మంది బాలికలు (70.66%) చోటు దక్కించుకోగా, బాలురు 1,185 మంది (29.33%) మాత్రమే ఉన్నారు. గత రెండేళ్లతో పోలిస్తే బాలికల శాతం మరింత పెరగడం విశేషం.

ఏటేటా పెరుగుతున్న బాలికల ప్రవేశాలు : 2024వ సంవత్సరంలో ట్రిపుల్​ఐటీలో 66.2% (2,911) మంది బాలికలు చోటు దక్కించుకోగా 33.8% (1,489) మంది బాలురు చోటు దక్కించుకున్నారు. అదే విధంగా 2025వ సంవత్సరంలో బాలికలు 67.8% (2,985) మంది, బాలురు 32.2%(1,415) మంది చోటు దక్కించుకున్నారు. ఈ ఏడాది (2026)లో అత్యధికంగా బాలికలు 70.66% (2,855) మంది ట్రిపుల్​ఐటీలో చోటు దక్కించుకోగా కేవలం 29.33% (1,185)మంది మాత్రమే బాలురు ఉండడం గమనార్హం. అయితే ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థుల్లో బాలికల సంఖ్య అధికంగా ఉండటం, వారికి 4 శాతం అదనపు వెయిటేజీ ఇవ్వడం కూడా ఈ విజయానికి కారణంగా భావిస్తున్నారు.

అగ్రస్థానంలో తేజశ్రీ : ప్రభుత్వ పాఠశాలల విభాగంలో అత్యధికంగా 596 మార్కులు సాధించిన బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరుకు చెందిన జిల్లా పరిషత్ బాలికల పాఠశాల విద్యార్థిని బి. తేజశ్రీ ఎంపిక జాబితాలో తొలి స్థానంలో నిలిచారు. ఆమె నూజివీడు క్యాంపస్‌ను ఎంపిక చేసుకోవడం విశేషం. పదో తరగతిలో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులు ట్రిపుల్‌ఐటీలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల టాప్‌-10 విద్యార్థుల్లో తొమ్మిది మంది నూజివీడు క్యాంపస్‌ను ఎంపిక చేసుకోవడం ఆ క్యాంపస్‌కు ఉన్న ఆదరణను చాటుతోంది.

మంత్రి లోకేశ్​ అభినందనలు : ఎంపికైన విద్యార్థుల్లో 96.7 శాతం మంది ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచే రావడం గర్వకారణమని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. గ్రామీణ ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ నాణ్యమైన ఉన్నత విద్యను అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న ఆర్‌జీయూకేటీ లక్ష్యానికి ఇది నిదర్శనమన్నారు.

త్వరలో ప్రత్యేక కేటగిరీ ఫలితాలు : ప్రత్యేక కేటగిరీ ఫలితాలను విడిగా ప్రకటిస్తామని ఆర్‌జీయూకేటీ రిజిస్ట్రార్‌ ఆచార్య సండ్ర అమరేంద్రకుమార్‌ తెలిపారు. ధ్రువపత్రాల పరిశీలన తర్వాతే ప్రవేశం ఖరారవుతుందన్నారు. అభ్యర్థులు నోటిఫై చేసిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం కౌన్సెలింగ్‌ కేంద్రాలకు అన్ని ధ్రువపత్రాలతో హాజరు కావాలని పేర్కొన్నారు. ప్రవేశం పొందిన వారిని ఆర్జీయూకేటీ ఏపీ ఛాన్స్‌లర్‌ ప్రొ.కె.మధుమూర్తి, వీసీ ప్రొ.ఎంఎల్‌ఎన్‌ రావు అభినందించారు.

కౌన్సెలింగ్‌ షెడ్యూల్‌ ఇలా :

  • నూజివీడు క్యాంపస్‌లో జూన్‌ 19, 20
  • ఆర్కే వ్యాలీ క్యాంపస్‌లో జూన్‌ 19, 20
  • ఒంగోలు క్యాంపస్‌లో జూన్‌ 22, 23
  • శ్రీకాకుళం క్యాంపస్‌లో జూన్‌ 23, 24
  • జులై 1 నుంచి తరగతుల ప్రారంభం

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ట్రిపుల్‌ఐటీల్లో బాలికల హవా
RGUKT RESULTS ANNOUNCED

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