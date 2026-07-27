మీ 'సోషల్ ఫ్రెండ్' ఫేక్ అవ్వొచ్చు : అమ్మాయిలూ అపరిచితులతో బీకేర్ఫుల్
సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా బాలికలతో స్నేహం - నకిలీ ప్రొఫైల్, ఆకర్షణీయమైన ఫొటోలతో పరిచయం - చివరికి స్నేహం, ప్రేమ పేరుతో లైంగిక నేరాలు
Published : July 27, 2026 at 12:11 PM IST
Scams In Social Media Friends : సోషల్ మీడియా ద్వారా బాలికలు బెదిరింపులను ఎదుర్కొంటుండటంతో ఆన్లైన్ స్నేహాలు పీడకలలుగా మారుతున్నాయి. మోసగాళ్లు నకిలీ ప్రొఫైల్లు, ఆకర్షణీయమైన ఫొటోలను ఉపయోగించి పరిచయాలు పెంచుకుని, ఆ తర్వాత స్నేహం లేదా ప్రేమ పేరుతో లైంగిక నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. అనంతరం వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలను బయటపెడతామని బెదిరించి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. ప్రమాదాలను అర్థం చేసుకోలేనంత అమాయకంగా ఉండే యువతులు, చివరకు భయంకరమైన అనుభవాలకు గురవుతున్నారు.
ఆన్లైన్లో మైనర్లను మోసం చేసే ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇటీవల బంజారా హిల్స్లో సోషల్ మీడియాలో అమ్మాయిలను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిన కేసు కలకలం రేపింది. నిందితుడు ఇప్పటి వరకు ఐదుగురు అమ్మాయిలను మోసం చేయగా, అతనిపై రెండు పోక్సో కేసులు నమోదయ్యాయి. జూబ్లీహిల్స్లో జరిగిన 'రిచ్ కిడ్స్ ట్రాప్' ఘటన జరిగిన కొద్ది కాలానికే ఈ కొత్త మోసం వెలుగులోకి రావడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపి : పరిచయం ఉన్న వారి ద్వారా జరిగే లైంగిక వేధింపులు ఒక సమస్య అయితే, స్నాప్ చాట్, ఫేస్ బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి వేదికలపై నకిలీ ప్రొఫైల్స్ను ఉపయోగించి మోసగాళ్లు పాల్పడే స్కామ్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ఈ వ్యక్తులు అమ్మాయిలుగా లేదా ధనవంతులుగా నటిస్తూ నకిలీ ప్రొఫైల్స్ను సృష్టించి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్లు పంపుతారు. తరచుగా లైక్లు, వ్యూస్ కోసం ఆత్రుతగా ఉండే అమ్మాయిలు, అందులోని మోసాన్ని గ్రహించకుండానే స్నేహాన్ని ప్రారంభిస్తారు.
పబ్లు, క్లబ్లకు వెళ్లడం, విదేశీ పర్యటనలు, విలాసవంతమైన జీవన శైలి వంటి కట్టుకథలను నమ్మి, వారు ప్రమాదకరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా తప్పుదోవ పట్టిస్తారు. కొందరు తమ కుటుంబాలకు చెప్పకుండా అపరిచితులతో బయటకు వెళ్లిన తర్వాత లైంగిక నేరాలకు బాధితులుగా మారుతున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో నేరస్థులు బాధితులను లైంగికంగా దోపిడీ చేయడం కోసమే ప్రేమ ఆసక్తి ఉన్నట్లు నటిస్తూ మోసం చేస్తుండగా, మరికొందరు డబ్బు కోసం బ్లాక్మెయిల్కు పాల్పడుతున్నారు.
ఆన్లైన్ స్నేహాలతో లైంగిక వేధింపులు : హైదరాబాద్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఈ ఏడాది ఆన్లైన్ స్నేహాలు లేదా ప్రేమపూర్వక ప్రతిపాదనల ద్వారా 60 మంది అమ్మాయిలు లైంగిక వేధింపులకు గురయ్యారని పోలీసులు నివేదించారు. అనేక పోక్సో కేసుల్లో నిందితులు తరచుగా బాధితులకు పరిచయస్థులే కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2025లో హైదరాబాద్ నగరంలోని మూడు కమిషనరేట్ల పరిధిలో 1,670 పోక్సో కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇటీవల షాబాద్లో జరిగిన ఒక ఘటనలో గతంలో ఒక బాలికను వేధించిన నిందితుడు, తనపై వేధింపుల ఫిర్యాదు చేసినందుకు ప్రతీకారంతో ఆమెను, ఆమె తల్లిని, ఆమె అమ్మమ్మను దారుణంగా హత్య చేశాడు. అతని చర్యలను ప్రశ్నించినందుకు తన సొంత భార్యను, ఇద్దరు పిల్లలను కూడా చంపేశాడు.
తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యమైన సూచనలు :
- పిల్లలు ఫోన్లు వాడుతున్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో గమనించాలి.
- సోషల్ మీడియాలో వారు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నారో గమనించాలి.
- పిల్లల ప్రవర్తన హద్దులు దాటుతున్నట్లు మీరు గమనిస్తే, అవసరమైన పరిమితులను స్పష్టంగా వివరించాలి.
- తల్లిదండ్రులు స్నేహితుల్లా ప్రవర్తిస్తే, పిల్లలు తమ మనసు విప్పి, తమ ఆలోచనలను పంచుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- ఇంట్లో మాట్లాడితే ఎదురయ్యే పరిణామాలకు భయపడి, బాధితులు తరచుగా వేధింపుల గురించి మౌనంగా ఉంటారని నిపుణులు గమనిస్తున్నారు.
- ప్రేమ లేదా స్నేహపూర్వక ప్రయత్నాల ద్వారా ఏర్పడిన పరిచయాల గురించి బహిరంగంగా, నిర్భయంగా మాట్లాడేలా వారిని ప్రోత్సహించాలి.
బాలికలు ఈ జాగ్రత్తలు మీకసమే :
- సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ప్రొఫైల్స్ ఉపయోగించే అపరిచితులు తరచుగా స్నేహం ముసుగులో వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలను సేకరిస్తారు.
- ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ అపరిచితులతో స్నేహం చేయవద్దు. వ్యక్తిగత ఫొటోలను పంచుకోవద్దు.
- కొత్త పరిచయస్థులు కలిసిన కొద్ది రోజుల్లోనే విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తూ, అడిగినవన్నీ కొనిస్తూ తరచుగా ఆప్యాయతను నటిస్తారు.
- మీపై అనవసరంగా ఖర్చు చేయడం ఒక మోసానికి కచ్చితమైన సంకేతమని మీరు గ్రహించాలి.
- స్నేహం, డేటింగ్ యాప్లలో సరదా కోసం ఈ ప్లాట్ఫారమ్లలో అపరిచితులతో స్నేహం చేయవద్దు.
- మోసగాళ్లు తరచుగా ఈ యాప్లలో మహిళలుగా నటిస్తూ, నకిలీ ప్రొఫైల్స్తో కాచుకొని ఉంటారు. వారు స్నేహపూర్వకంగా నటిస్తారు. వ్యక్తిగత లేదా నగ్న ఫొటోలను సేకరిస్తారు. ఆపై డబ్బు డిమాండ్ చేస్తారు.
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