ప్రేమ కోసం రూ.2 లక్షల వాచ్ దొంగతనం చేసిన ప్రియురాలు - చివరికి అరెస్ట్

ప్రియుడిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి ప్రియురాలి ప్రయత్నం - ప్రేమికుడికి ఖరీదైన వాచ్ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని నిర్ణయం - సుమారు రూ.2 లక్షల విలువైన టిస్సాట్ బ్రాండ్ వాచీలను చాకచక్యంగా దొంగిలించిన యవతి

Girlfriend Steals Watch for Boyfriend
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 3:16 PM IST

Girlfriend Steals Watch for Boyfriend : ప్రేమ అనేది మనిషి జీవితంలో ఒక అందమైన భావోద్వేగం. కానీ అదే ప్రేమ కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పుదోవ పట్టించగలదనే విషయాన్ని తాజా ఘటన గుర్తు చేస్తోంది. ప్రేమికుడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇవ్వాలనే ఆశతో ఓ యువతి దొంగతనానికి పాల్పడింది. కానీ చివరకు ఆ ప్లాన్ బెడిసి కొట్టి పోలీసుల చేతికి చిక్కింది. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్‌లో చోటు చేసుకుంది.

చాకచక్యంగా దొంగతనం : జూబ్లీహిల్స్ పోలీసుల సమాచారం ప్రకారం, ఖమ్మం జిల్లా రాజీవ్ గంజ్‌కు చెందిన ఇనవోలు యుక్తశ్రీ (26) ఇటీవల ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్‌ నగరానికి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఆమె జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 36లోని ఓ ప్రముఖ వాచ్ షోరూమ్‌ను సందర్శించింది. తన ప్రేమికుడికి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అక్కడ ఉన్న ఖరీదైన వాచీలను పరిశీలించింది. అయితే, ఆలోచనలో ఉన్నది వేరే. షోరూమ్ సిబ్బంది దృష్టిని మళ్లించిన యుక్తశ్రీ, సుమారు రూ.2 లక్షల విలువైన టిస్సాట్ బ్రాండ్ వాచీలను చాకచక్యంగా దొంగిలించింది. తర్వాత వాచీలు నచ్చలేదని చెప్పి అక్కడి నుంచి జారుకుంది.

సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా గుర్తింపు : కొద్దిసేపటి తర్వాత షోరూమ్ సిబ్బంది స్టాక్‌ను పరిశీలించగా వాచీలు కనిపించకపోవడంతో అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. అందులో యుక్తశ్రీ చేసిన చర్యలు స్పష్టంగా కనిపించడంతో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితురాలిని గుర్తించి, తక్షణమే ఆమెను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ప్రేమికుడి పాత్ర : పోలీసుల విచారణలో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. హైదరాబాద్​ నగరంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న కొత్త మురళీధర్ గౌడ్ (29) అనే యువకుడితో యుక్తశ్రీకి పరిచయం ఉందని తెలిసింది. అతడికే ఆ ఖరీదైన వాచీలను బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు ఆమె అంగీకరించింది. దీంతో పోలీసులు యుక్తశ్రీతో పాటు మురళీధర్ గౌడ్‌పైనా కేసు నమోదు చేశారు. వారి వద్ద నుంచి రెండు ఖరీదైన వాచీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

చట్టపరమైన పరిణామాలు : ఈ ఘటనలో యువతి చేసిన తప్పు ఆమె జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. చిన్న భావోద్వేగంతో చేసిన తప్పు, క్రిమినల్ కేసుగా మారి భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేయవచ్చు. దొంగతనం వంటి నేరాలకు చట్టపరంగా కఠిన శిక్షలు ఉంటాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

విలువైనది బహుమతులు కాదు, పరస్పర నమ్మకం, గౌరవం : ఈ సంఘటన యువతకు ఒక హెచ్చరికలా నిలుస్తోంది. ప్రేమ పేరుతో లేదా ఎమోషన్ వల్ల తప్పు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ ఘటన తెలియజేస్తోంది. నిజమైన ప్రేమలో విలువైనది బహుమతులు కాదు, పరస్పర నమ్మకం, గౌరవం. తాత్కాలిక కోరికల కోసం చట్ట విరుద్ధ మార్గాలను ఎంచుకోవడం కన్నా, నిజాయితీతో జీవించడం ముఖ్యమని ఈ ఘటన స్పష్టం చేస్తోంది.

వరంగల్ శివారులో సెల్ టవర్లలో బ్యాటరీలు దొంగిలింపు - ముఠాలోని ఐదుగురిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు

చోరీ కేసులో కోర్టుకు వెళ్లి వస్తూ దొంగతనం - రూ.14 లక్షలు కొట్టేసిన గజదొంగ

