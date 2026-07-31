ట్రాలీ బ్యాగ్లో బాలిక మృతదేహం - విశాఖ ఆటో డ్రైవర్ ఘాతుకం వెలుగులోకి!
పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ బాలిక బలవంతం చేయడంతో హతమార్చిన ఆటో డ్రైవర్ - విశాఖలో హతమార్చి, మృతదేహాన్ని రాయగడలో పడేసిన నిందితుడు - ఒడిశా పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడిన అసలు విషయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 12:04 PM IST
Girl Killed by Auto Driver : భిక్షాటన చేసుకునే బాలికను చేరదీసి, ఆమెను లోబరుచుకున్నాడు ఓ ఆటోడ్రైవర్. పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ బాలిక బలవంతం చేయడంతో హతమార్చాడు. మృతదేహాన్ని ట్రాలీ బ్యాగ్లో పెట్టి ఒడిశాలోని రాయగడ సమీపంలో నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో పడేసి చేతులు దులిపేసుకున్నాడు. ఒడిశా పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు విషయం బయటపడింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం: విశాఖపట్నం కంచరపాలెం పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని దుర్గానగర్కు చెందిన బొలిశెట్టి సురేష్ (32) ఆటో డ్రైవర్గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అతనికి ఇప్పటికే ప్రేమ వివాహం కాగా, భార్య గర్భిణిగా ఉంది. కొన్ని నెలల క్రితం రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్ల వద్ద భిక్షాటన చేసుకునే ఓ బాలికతో సురేష్కు పరిచయమైంది.
తనకెవరూ లేరని బాలిక చెప్పడంతో, గర్భిణి అయిన తన భార్యకు తోడుగా ఉంటుందనే నెపంతో ఆమెను ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో సురేష్కు, బాలిక మధ్య శారీరక సంబంధం ఏర్పడింది. మార్చి 24న సురేష్ భార్య ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది.
ట్రాలీ బ్యాగ్లో మృతదేహం: అప్పటినుంచి తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని, లేదంటే ఇంట్లో విషయం చెబుతానని ఆ బాలిక సురేష్పై ఒత్తిడి తెచ్చింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలై, కొంతకాలంగా దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈనెల 15న ఉదయం బాలిక నేరుగా సురేష్ ఇంటికొచ్చి నిలదీసింది. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరిగింది. ఆగ్రహానికి గురైన సురేష్ ఆమెను గట్టిగా కొట్టాడు. ఈ దాడిలో బాలిక అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. సురేష్ ఆమె మృతదేహాన్ని ట్రాలీ బ్యాగ్లో పెట్టి జ్ఞానాపురం రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి ఇంటర్సిటీ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కాడు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఒడిశా రాష్ట్రం రాయగడకు చేరుకున్నారు.
సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడి అరెస్ట్: అక్కడ చాందిలి పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ఆ ట్రాలీ బ్యాగ్ను పడేశాడు. మళ్లీ రైలెక్కి అర్ధరాత్రి తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. 3 రోజుల తర్వాత చాందిలి ప్రాంతంలో దుర్వాసన వస్తోందని స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ట్రాలీ బ్యాగ్లోని మృతదేహం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఫోన్ సిగ్నల్స్, కాల్ డేటా రికార్డ్స్ వంటి సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేసి, సురేష్ ఫోన్ నంబర్ను గుర్తించారు. గురువారం ఒడిశా పోలీసులు, విశాఖ వచ్చి కంచరపాలెం పోలీసులు సహకారంతో సురేష్ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడ్ని విచారణ నిమిత్తం చాందిలి పోలీస్స్టేషన్కు తరలించారు.
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