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ట్రాలీ బ్యాగ్​లో బాలిక మృతదేహం - విశాఖ ఆటో డ్రైవర్ ఘాతుకం వెలుగులోకి!

పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ బాలిక బలవంతం చేయడంతో హతమార్చిన ఆటో డ్రైవర్ - విశాఖలో హతమార్చి, మృతదేహాన్ని రాయగడలో పడేసిన నిందితుడు - ఒడిశా పోలీసుల దర్యాప్తులో బయటపడిన అసలు విషయం

Girl Murder Case Visakhapatnam
Girl Murder Case Visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 12:04 PM IST

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Girl Killed by Auto Driver : భిక్షాటన చేసుకునే బాలికను చేరదీసి, ఆమెను లోబరుచుకున్నాడు ఓ ఆటోడ్రైవర్. పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆ బాలిక బలవంతం చేయడంతో హతమార్చాడు. మృతదేహాన్ని ట్రాలీ బ్యాగ్‌లో పెట్టి ఒడిశాలోని రాయగడ సమీపంలో నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో పడేసి చేతులు దులిపేసుకున్నాడు. ఒడిశా పోలీసుల దర్యాప్తులో అసలు విషయం బయటపడింది.

పోలీసుల కథనం ప్రకారం: విశాఖపట్నం కంచరపాలెం పోలీస్​స్టేషన్​ పరిధిలోని దుర్గానగర్‌కు చెందిన బొలిశెట్టి సురేష్‌ (32) ఆటో డ్రైవర్‌గా జీవనం సాగిస్తున్నాడు. అతనికి ఇప్పటికే ప్రేమ వివాహం కాగా, భార్య గర్భిణిగా ఉంది. కొన్ని నెలల క్రితం రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్ల వద్ద భిక్షాటన చేసుకునే ఓ బాలికతో సురేష్‌కు పరిచయమైంది.

తనకెవరూ లేరని బాలిక చెప్పడంతో, గర్భిణి అయిన తన భార్యకు తోడుగా ఉంటుందనే నెపంతో ఆమెను ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు. ఈ క్రమంలో సురేష్​కు, బాలిక మధ్య శారీరక సంబంధం ఏర్పడింది. మార్చి 24న సురేష్ భార్య ఆడపిల్లకు జన్మనిచ్చింది.

ట్రాలీ బ్యాగ్‌లో మృతదేహం: అప్పటినుంచి తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని, లేదంటే ఇంట్లో విషయం చెబుతానని ఆ బాలిక సురేష్‌పై ఒత్తిడి తెచ్చింది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలై, కొంతకాలంగా దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈనెల 15న ఉదయం బాలిక నేరుగా సురేష్‌ ఇంటికొచ్చి నిలదీసింది. ఈ క్రమంలో వీరిద్దరి మధ్య వాగ్వాదం పెరిగింది. ఆగ్రహానికి గురైన సురేష్ ఆమెను గట్టిగా కొట్టాడు. ఈ దాడిలో బాలిక అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది. సురేష్ ఆమె మృతదేహాన్ని ట్రాలీ బ్యాగ్​లో పెట్టి జ్ఞానాపురం రైల్వే స్టేషన్​కు వెళ్లి ఇంటర్​సిటీ ఎక్స్​ప్రెస్​ ఎక్కాడు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఒడిశా రాష్ట్రం రాయగడకు చేరుకున్నారు.

సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితుడి అరెస్ట్: అక్కడ చాందిలి పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో ఆ ట్రాలీ బ్యాగ్‌ను పడేశాడు. మళ్లీ రైలెక్కి అర్ధరాత్రి తిరిగి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. 3 రోజుల తర్వాత చాందిలి ప్రాంతంలో దుర్వాసన వస్తోందని స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ట్రాలీ బ్యాగ్‌లోని మృతదేహం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఆ ప్రాంతంలో ఫోన్‌ సిగ్నల్స్, కాల్‌ డేటా రికార్డ్స్‌ వంటి సాంకేతిక ఆధారాలతో దర్యాప్తు చేసి, సురేష్‌ ఫోన్‌ నంబర్​ను గుర్తించారు. గురువారం ఒడిశా పోలీసులు, విశాఖ వచ్చి కంచరపాలెం పోలీసులు సహకారంతో సురేష్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అతడ్ని విచారణ నిమిత్తం చాందిలి పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించారు.

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GIRL KILLED BY AUTO DRIVER
GIRL MURDER CASE VISAKHAPATNAM
AUTO DRIVER KILLS GIRL IN VISAKHA
GIRL MURDER CASE VISAKHA
GIRL MURDER CASE VISAKHAPATNAM

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