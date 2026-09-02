వికటించిన మలేరియా మాత్రలు - చిన్నారి మృతి - మరో 53 మందికి అస్వస్థత
పోలవరం జిల్లాలో మలేరియా మాత్రలు వికటించి చిన్నారి మృతి - మరో 53 మందికి అస్వస్థత - చిన్నారులను లక్ష్మీపురం పీహెచ్సీ, భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 8:08 AM IST
Chloroquine Tablet Tragedy in Polavaram : పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలం గొల్లగుప్పలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. మలేరియా మాత్రలు వికటించి ఓ చిన్నారి మృతి చెందగా మరో 53 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వారిలో కొందరిని లక్ష్మీపురం పీహెచ్సీకి మరికొందరిని భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
పోలవరం జిల్లా ఎటపాక మండలం గొల్లగుప్పలో మంగళవారం వైద్య సిబ్బంది పర్యటించి 71 మందికి మలేరియా నివారణకు క్లోరోక్విన్ మాత్రలను ఇచ్చారు. పాఠశాలల్లో విద్యార్థులతోనూ మింగించారు. గ్రామానికి చెందిన ఏడేళ్ల మడివి జమున సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లి వాంతులు చేసుకోవడంతో లక్ష్మీపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ చిన్నారి అప్పటికే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఆ చిన్నారి మూడు మాత్రలు వేసుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. క్రమంగా గ్రామంలోని పాఠశాల, అంగన్వాడీ చిన్నారులు 53 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వారిలో కొందరిని లక్ష్మీపురం పీహెచ్సీకి, మరికొందరిని భద్రాచలం ఏరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీరిలో 46 మంది చిన్నారులు కాగా ఏడుగురు పెద్దవారని అధికారులు తెలిపారు.
అందరి ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉంది: చిన్నారులంతా రెండేళ్ల నుంచి పదేళ్లలోపువారేనని, ప్రస్తుతం అందరి ఆరోగ్యం నిలకడగానే ఉందని కలెక్టర్ దినేష్కుమార్ తెలిపారు. ఘటన వెనుక కారణాలు తెలుసుకోవడానికి, సహాయ చర్యలకు రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, పాడేరు, విజయవాడ నుంచి రాపిడ్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్లను అధికారులు గ్రామానికి పంపిస్తున్నారు. పంపిణీ చేసిన మాత్రలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, ఎప్పుడొచ్చాయనే వివరాలపై వైద్యారోగ్యశాఖ దృష్టి పెట్టింది.
మెరుగైన వైద్యం అందించాలి: క్లోరోక్విన్ మాత్రలు వికటించి బాలిక చనిపోయిన సమాచారంపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. దీనిపై వైద్యారోగ్యశాఖ ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్తో మాట్లాడారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని, ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం బాధితుల ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. కాకినాడ జీజీహెచ్ నుంచి ఇప్పటికే 9 మంది వైద్యులతో ప్రత్యేక బృందాన్ని పంపగా, మరో మూడు వైద్య బృందాలు విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ నుంచి బయలుదేరినట్లు తెలిపారు.
మంత్రి సంధ్యారాణి సమీక్ష: పోలవరం జిల్లాలో అస్వస్థత ఘటనపై మంత్రి సంధ్యారాణి సమీక్ష నిర్వహించారు. కలెక్టర్, ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సంధ్యారాణి మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఘటనకు కారణాలపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితులకు ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందని సంధ్యారాణి హామీ ఇచ్చారు.
కోనసీమలో పెళ్లి విందులో ఫుడ్ పాయిజన్ - 39 మందికి అస్వస్థత
మధ్యాహ్న భోజనంలో పాము పిల్ల కలకలం- 250 మందికి పైగా విద్యార్థులకు అస్వస్థత