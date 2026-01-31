ETV Bharat / state

ఈత కొమ్మలతో కొట్టుకున్న యువకులు - గిరిజనుల వింత ఆచారం 'జట్టీపరాబ్‌'

బోండాఘాటీలోని అండ్రహల్‌ గ్రామంలో వింత ఆచారం - వీపులపై వాతలు తేలేలా గంటపాటు కొట్టుకున్న యువకులు - దీనివల్ల యువకుల్లో సోదరభావం పెంపొందుతుందని గిరిజనుల నమ్మకం

Girijana Jattiparab Festival at Andhra and Odisha Border
Girijana Jattiparab Festival at Andhra and Odisha Border (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 1:22 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Girijana Jattiparab Festival at Andhra and Odisha Border : సాధారణంగా ఎవరైనా కొట్టుకుంటే గొడవ తీవ్రం అవుతుంది. అయితే ఈ గ్రామంలో ఉన్న యువకులు గంటసేపు కొట్టుకోవడమే పండగ. బోండా ఆదిమ జాతి గిరిజనులలో అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. ఇటువంటి ప్రత్యేక పండగకు ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దు వేదికైంది. పండగ ఎందుకు జరుపుకుంటారు? ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏంటి? మొదలైన విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

వైవిధ్యభరితమైన సాంస్కృతిక వారసత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఒడిశా బోండా తెగలకు నిలయం. ఈ గిరిజన తెగ మల్కన్‌గిరి, కోరాపుట్ జిల్లాల సుందరమైన కొండ ప్రాంతాల్లో నివసిస్తున్నారు. తరతరాలుగా వారి ప్రత్యేక సంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే ఒడిశాలోని బోండా తెగలను బోండాలు లేదా బోండోలు అని పిలుస్తారు.

ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దులోని బోండాఘాట్​లో తరతరాలుగా ఒక వింత ఆచారం కొనసాగుతోంది. ఆండ్రహల్‌ గ్రామానికి చెందిన గిరిజన యువకులు గంట పాటు ఈత చెట్టు కొమ్మలతో కొట్టుకోవడం వారి ప్రత్యేకత. ప్రతీ ఏటా పుష్య మాసంలో ఈ పండగ జరుపుకుంటారు. దీని పేరు 'జట్టి పరాబ్‌' ఇది బోండా గిరిజనుల ప్రత్యేక పండగ. జట్టీ అనగా గొడవ. పరాబ్​ అంటే పండగ అని అర్థం. దీన్ని శుక్రవారం (జనవరి 30)న గిరిజనులు జరుపుకున్నారు.

ఈత కొమ్మలతో కొట్టుకున్న యువకులు - గిరిజనుల వింత ఆచారం 'జట్టీపరాబ్‌' (ETV)

కొట్టుకోవడమే ప్రత్యేకత : మొదట గ్రామ పూజారి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం గ్రామ రచ్చబండ వద్ద వాతలు తేలేలా యువకులు ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటారు. ఈ ప్రక్రియ అంతా దాదాపు గంటసేపు కొనసాగుతుంది. ఇలా చేస్తే వారిలో సోదరభావం పెంపొందుతుందని గిరిజనులు నమ్ముతారు. ఆకులు తీసేసిన ఈత కొమ్మలను 4 రోజుల పాటు పేడలో నానబెట్టి వాటితో యువకులు కొట్టుకుంటారు. ఈ క్రమంలో యువకుల వీపుపై గాయలైతే మహిళలు వచ్చి పసుపు లేపనం పూస్తారు. ఆ తర్వాత కొట్టుకున్న వారంతా ఆలింగనం, కరచాలనం చేసుకుంటారు.

గ్రామంలో ఉన్న వారి మధ్య ఎలాంటి రాగద్వేషాలు ఉండకూడదని, వాటిని దూరం చేసేందుకే ఈ పండగ నిర్వహిస్తామని గిరిజనులు అంటున్నారు. అప్పుడే కొట్టుకోవడం మళ్లీ కొద్దిసేపటికే అందరూ కలిసి నాట్యం చేయడం అబ్బుర పరుస్తోంది. పండగను చూడటానికి పలువురు దూర ప్రాంతాల నుంచి తరలి వస్తారు. తమ పూర్వీకులు చెప్పిన ఆచారాలను తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ, నేటి ఆధునిక రంగానికి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నారు.

ముఖ్య విశేషాలు : పండగ సమయంలో యువకులు జంటలుగా నిలబడి, కొమ్మలతో ఒకరినొకరు గాయపరచుకునే వరకు కొట్టుకుంటారు. ఇలా ఒకర్నినొకరు కొట్టుకోవడం అనేది వారి ఆచారం. గిరిజన మహిళలకు వారి గాయాలకు పసుపు రాస్తారు. యువకులు ఒకరినొకరు కౌగిలించుకుని, పాత పగలను మర్చిపోతారు. ఈ పండగ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే యువకుల మధ్య ఐక్యత, సోదరభావాన్ని పెంపొందిస్తుందని గిరిజనుల నమ్మకం. నేటి ఆధునిక యుగంలోనూ ఇటువంటి పండగలు జరుపుకోవడం ప్రత్యేకమనే చెప్పవచ్చు.

పర్యటనలకు వచ్చే విదేశీయులు సైతం : ఆధునిక యుగంలో నేటి సమాజానికి దూరంగా ప్రకృతికి దగ్గరగా ఆదివాసీలు జీవిస్తున్నారు. పూర్వీకుల వారసత్వంగా పొందుకున్న సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలను కొనసాగిస్తూ, శ్రమైక జీవన విధానాన్ని పాటిస్తున్నారు. అందులో కొరాపుట్, మల్కాన్‌గిరి జిల్లాల్లో నివసించే బోండా తెగ ఒకటి. పెద్దగా ప్రజలతో కలవని ఈ తెగ ఆహార్యం, ఆచారం విభిన్నమైనవి. పర్యటనలకు వచ్చే విదేశీయులు సైతం వీరిని చూసి ముచ్చటపడతారు. ఆదివాసీలు ఆచార వ్యవహారాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ప్రతి పండగను ఊరంతా కలిసి చేసుకుంటారు. ప్రతి పనికి ముందు పండగ చేస్తుంటారు.

