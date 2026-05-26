సామాన్యుడిపై 'పెట్రో' బాదుడు - దుర్భరంగా మారిన గిగ్​వర్కర్ల జీవితాలు

దేశవ్యాప్తంగా మళ్లీ పెరిగిన పెట్రో ధరలు - గిగ్‌ వర్కర్ల జీవితాలు గిలగిల - ఏకంగా రూ.3 మేర పెంచడంతో హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్‌ రూ.115 - తమకు న్యాయం చేయాలంటున్న గిగ్​ వర్కర్లు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 26, 2026 at 8:43 AM IST

Petrol Prices Affect on Gig workers : మహానగరం హైదరాబాద్​లో చక్రాలపై సాగే సామాన్యుడి బతుకు బండి మరింత భారంగా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌ సాకుతో చమురు సంస్థలు మళ్లీ ధరలను పెంచాయి. తాజాగా సోమవారం ఏకంగా రూ.3 మేర పెంచడంతో హైదరాబాద్​లో లీటరు పెట్రోల్‌ ధర రూ.115 మార్కును చేరింది. ఈ పెంపు గిగ్‌ కార్మికులు (ఆటో, క్యాబ్,ఈ-కామర్స్‌ డెలివరీ బాయ్స్‌, బైక్‌ టాక్సీ డ్రైవర్లు, ఫుడ్) గుండెల్లో రైళ్లను పరుగెత్తిస్తోంది. ఒకవైపు పెట్రో మంట మరోవైపు ఆన్‌లైన్‌ అగ్రిగేట్‌ సంస్థల అడ్డగోలు కమీషన్ల దందా నడుస్తోంది. వీరి మధ్య ఈ యాప్‌ కార్మికులు చీమల్లా నలిగిపోతున్నారు. ఉదయం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు వీధుల్లో తిరిగినా కొంత మొత్తమే మిగులుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కార్మికుడిపైనే భారం : చమురు ధరలు పెరిగిన ప్రతిసారీ యాప్‌ ఆధారిత సంస్థలు టెక్నాలజీని అడ్డం పెట్టుకుని వినియోగదారులపై అదనపు ఛార్జీలు, ఫ్యూయల్‌ సర్‌ఛార్జిల భారాన్ని తక్షణమే విధిస్తున్నాయి. కానీ, బైక్‌లు, ఆటోలు నడిపే కార్మికులకు మాత్రం ఆ పెంచిన మొత్తంలో వాటాను ఏ మాత్రం బదిలీ చేయడం లేదు. కస్టమర్ల నుంచి వసూలు చేసే మొత్తంలో దాదాపు 25 నుంచి 30 శాతం వరకు కంపెనీలే కమీషన్‌ రూపంలో దండుకుంటున్నాయి. చమురు ధరలు పెరిగినా డ్రైవర్లకు ఇచ్చే కనీస ధర మాత్రం ఐదేళ్ల క్రితం నాటిదే. పెరిగిన భారాన్ని కార్మికుడిపైనే నెట్టేస్తూ కార్పొరేట్‌ సంస్థలు మాత్రం లాభపడుతున్నాయి.

పరిస్థితి తలకిందులు : గతంలో రోజుకు 10 గంటలు కష్టపడితే పెట్రోల్‌ ఖర్చులు పోను రూ.700 నుంచి 800 వరకు డబ్బులు మిగిలేవని గిగ్‌ కార్మికులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా తలకిందులైంది. పెట్రోల్‌ ధర రూ.115 కావడంతో రోజువారీ సంపాదనలో సగానికిపైగా పెట్రోల్​కే సరిపోతుంది. మిగిలిన కొద్దిపాటి మొత్తంతో ఇంటి అద్దెలు, బైక్‌ ఈఎంఐలు, నిత్యావసరాలను కొనుక్కుని కుటుంబాలను పోషించడం గిగ్‌ కార్మికులకు ప్రస్తుతం అసాధ్యంగా మారింది. ఐటీ రంగంలో విప్లవంగా చెప్పుకొనే గిగ్‌ ఎకానమీ వెనుక ఉన్న లక్షలాది మంది కార్మికుల సంక్షేమాన్ని పట్టించుకునే వారే కరవయ్యారు. అగ్రిగేటర్ల దోపిడీని అరికట్టేందుకు, కనీస కిలోమీటర్‌ ధరను నిర్ణయించేందుకు రవాణా శాఖ వద్ద ఇప్పటికీ నిర్దిష్టమైన నిబంధనలు లేకపోవడం వీరికి పెను శాపంగా మారింది.

అదనంగా రూ. 2.55 కోట్లు : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్​లో ప్రజలపై చమురు సంస్థలు నాలుగోసారి పెట్రోలు, డీజిల్‌ ధరలను పెంచాయి. తాజా పెంపుతో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.115.69, డీజిల్‌ ధర 103.82 తాకాయి. పెట్రోలు, డీజిల్‌ ధరలు లీటరుకు ఏకంగా రూ.2.88 వడ్డించాయి. రెండు రోజుల క్రితం లీటరు 99 పైసలు పెరగ్గా తాజాగా రూ.2.88 పెరగడం ఇప్పుడు తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పెంచిన ధరలు సోమవారం ఉదయం 6 గంటల నుంచే అమల్లోకి రావడంతో ఉదయం పెట్రోలు బంకులకు వెళ్లిన వారు షాక్​ అయ్యారు.

పదిరోజుల వ్యవధిలో ఏకంగా లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై రూ.7.13, డీజిల్‌పై రూ.8.06 పెరిగడం ఇప్పుడు చాలా పెద్ద విషయం. అనూహ్యంగా పెట్రోలు, డీజిల్‌ రేట్లు పెరుగుతుండటంతో వాహనదారులకు దిక్కుతోచని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈనెల 15వ తేదీ వరకు పెట్రోలు రూ.107.46పై ఉండగా ప్రస్తుతం రూ.115.62కు, డీజిల్‌ రూ.95.70 నుంచి రూ.103.76కు ధరలు పెరిగింది. గ్రేటర్‌లో పెట్రోలు రోజుకు 35 లక్షల లీటర్లు, డీజిలు 50 లక్షల లీటర్ల విక్రయాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ లెక్కన ప్రజలపై రోజుకు రూ.2.55 కోట్ల అదనపు భారం పడనుంది.

4 లక్షల మంది : బైక్‌ టాక్సీ, ఆటోడ్రైవర్లు, ఫుడ్, క్విక్‌ కామర్స్, డెలివరీ బాయ్స్‌ ఇలా గిగ్​ వర్కర్లు అంతా కలిపి హైదరాబాద్​ వ్యాప్తంగా 4 లక్షల మంది ఉంటారని అంచనా. ఒక్కో గిగ్‌ కార్మికుడు రోజుకు సుమారు 3 లీటర్ల పెట్రోల్‌ వాడతారు. అందుకు రూ.345 వ్యయం అవుతుంది. ప్రతిరోజూ గిగ్‌ కార్మికులంతా కలిసి రోజూ దాదాపు 11 లక్షల లీటర్ల పెట్రోల్‌ని వాడుతున్నారు. ఇందులో సీఎన్‌జీ మళ్లీ అదనం. కేవలం పెట్రోల్‌ కోసమే రోజుకు రూ.12.65 కోట్లను బంకుల్లో ఖర్చు చేస్తున్నారు.

"రోజుకు 15 నుంచి 18 రైడ్‌లు పూర్తిచేస్తేనే ప్రోత్సాహకాలు ఇస్తామని అగ్రిగేట్‌ సంస్థలు నిబంధన పెడుతున్నాయి. ట్రాఫిక్, ఎండ తీవ్రతతో అన్ని రైడ్‌లు చేయడం ఇప్పుడు అసాధ్యం. ఒకవేళ 14 రైడ్‌లు పూర్తిచేసినా ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్‌ రాదు. కంపెనీలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే చివరి రైడ్‌ రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి. పెరిగిన ఇంధన ధరలకు అనుగుణంగా రైడ్‌ రేట్లను కూడా సమానంగా పెంచాలి" -పి.కృష్ణ, రాపిడో డ్రైవర్‌

