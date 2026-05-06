బూడిద నుంచి ఇసుక - సరికొత్త సాంకేతికతను రూపొందించిన గిద్దలూరు యువకుడు
థర్మల్, ఉక్కు పరిశ్రమల వ్యర్థాలతో 'కృత్రిమ ఇసుక' తయారీ - పర్యావరణానికి ముప్పుగా మారిన ఫ్లైయాష్, స్లాగ్లకు చెక్ - 'జియో పాలిమరైజేషన్' విధానంతో సరికొత్త సాంకేతికత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 2:26 PM IST
Artificial Sand from Waste : భవన నిర్మాణాలకు ఇసుక అత్యవసరం. నదుల నుంచి ఇసుకను విపరీతంగా తోడేయడం వల్ల భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. పర్యావరణ సమతుల్యత దెబ్బతింటోంది. మరోవైపు థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రాలు, ఉక్కు కర్మాగారాల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలు (బూడిద) పర్యావరణానికి పెను ముప్పుగా మారుతున్నాయి. ఈ రెండు అతిపెద్ద సమస్యలకు ఒకే దెబ్బతో అద్భుతమైన పరిష్కారం చూపాడు గిద్దలూరుకు చెందిన యువకుడు కుమ్మరి శేఖర్. పారబోసే బూడిద నుంచి 'కృత్రిమ ఇసుక' తయారు చేసే సరికొత్త సాంకేతికతను కనిపెట్టి అందరినీ అబ్బురపరిచాడు. ఈ ఆవిష్కరణ విశేషాలు ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
పర్యావరణానికి రక్ష : దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న థర్మల్, ఉక్కు పరిశ్రమల నుంచి రోజూ లక్షల టన్నుల వ్యర్థాలు (ఫ్లైయాష్, స్లాగ్) ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. వీటిలో కేవలం 50 శాతం బూడిదను మాత్రమే సిమెంట్ తదితర తయారీ పనులకు వినియోగిస్తున్నారు. మిగతా నిల్వలన్నీ గుట్టలుగా పేరుకుపోయి పర్యావరణానికి తీవ్ర హాని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ సమస్యపై శేఖర్ ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. ఆ వ్యర్థాలను పునర్వినియోగం (రీసైకిల్) చేసేలా ఒక కొత్త సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశారు.
ఇసుకగా బూడిద ఎలా మారుతుంది? : మన దేశ నిర్మాణ ప్రమాణాల ప్రకారం ఇసుక సైజు 4.75 మిల్లీమీటర్ల నుంచి 75 మైక్రాన్ల పరిమాణంలో ఉండాలి. బూడిదను నేరుగా నిర్మాణాలకు వాడలేం. అందుకే శేఖర్ 'జియో పాలిమరైజేషన్', 'పెల్లటైజేషన్' అనే రెండు అధునాతన పద్ధతులను ఉపయోగించారు. తాను కనిపెట్టిన నూతన సాంకేతికత ద్వారా కర్మాగారాల నుంచి వచ్చే బూడిదను కచ్చితంగా మన దేశ ప్రమాణాలకు తగ్గట్లు 'కృత్రిమ ఇసుక'గా మార్చేస్తారు. ఈ ఇసుక నాణ్యతలో ఏమాత్రం తీసిపోకుండా, భవన నిర్మాణాలకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది.
భూగర్భ జలాలకు రక్షణ : ప్రస్తుతం ఇళ్ల నిర్మాణాలకు సహజ సిద్ధంగా నదుల్లో దొరికే ఇసుకనే ప్రధానంగా వాడుతున్నారు. దీనివల్ల నదులు దెబ్బతింటున్నాయి. భూగర్భ జలాలు దారుణంగా పడిపోతున్నాయి. శేఖర్ సృష్టించిన ఈ కృత్రిమ ఇసుకను ప్రత్యామ్నాయంగా వాడితే నదీ ఇసుకను తోడేయాల్సిన అవసరం అస్సలు ఉండదు. తద్వారా పర్యావరణాన్ని, నదులను, భూగర్భ జలాలను రానున్న ముప్పు నుంచి కాపాడుకోవచ్చని శేఖర్ చెబుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు : ఐఐటీ భువనేశ్వర్లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ బి.హనుమంతరావు ఆధ్వర్యంలో శేఖర్ ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరిశోధన చేపట్టారు. ఈ ఆవిష్కరణకు గానూ ఆయనకు ఐఐటీ భువనేశ్వర్ 'పీహెచ్డీ' ప్రదానం చేసింది. ఇటీవల ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ రోడ్ కాంగ్రెస్ సదస్సులో, ఐఐటీ హైదరాబాద్లో ఈ కృత్రిమ ఇసుకను ప్రదర్శించారు. అక్కడ నిపుణుల నుంచి ఆయనకు ప్రశంసల జల్లు కురిసింది. ఎన్నో అంతర్జాతీయ జర్నల్స్లో శేఖర్ పరిశోధన వివరాలు ప్రచురితమయ్యాయి. భవిష్యత్తు తరాలకు ఉపయోగపడే ఈ సరికొత్త సాంకేతికతకు 'పేటెంట్' హక్కుల కోసం శేఖర్ ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేశారు.
గిద్దలూరు కుర్రాడి అక్షర ప్రయాణం : ఒక సామాన్య కుటుంబ నేపథ్యం నుంచి వచ్చి అసామాన్య ఘనత సాధించాడు శేఖర్. ఆయన స్వస్థలం గిద్దలూరు పట్టణం. తండ్రి రంగయ్య ఒక విశ్రాంత రైల్వే ఉద్యోగి. తల్లి రాజమ్మ గృహిణి. శేఖర్ తన బీటెక్ (సివిల్ ఇంజినీరింగ్) చదువును కర్నూలులోని జి.పుల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఆ తర్వాత ప్రతిష్టాత్మక ఎన్ఐటీ భోపాల్లో ఎంటెక్ పూర్తి చేశారు. ఏదైనా సాధించాలన్న ఉన్నత లక్ష్యంతో ఐఐటీ భువనేశ్వర్లో పరిశోధన విద్యార్థిగా చేరి, తన ఆవిష్కరణతో నేడు డాక్టరేట్ సాధించి ఎంతో మంది యువతకు ఆదర్శంగా నిలిచారు.
