ETV Bharat / state

అడవిలో తవ్వకాలు - బయటపడ్డ బంగారం, వజ్రాలు - గుట్టుగా అమ్మేసుకున్న ఫారెస్ట్​ అధికారులు!

గుప్త నిధులపై అధికారుల కన్ను - జేసీబీతో తవ్వి బంగారం కుండలు వెలికితీత - హైదరాబాద్‌లో కుదరక బెంగళూరులో సొమ్ము చేసుకున్న వైనం

Giddalur Tiger Project Division Forest Officers Treasure Theft
Giddalur Tiger Project Division Forest Officers Treasure Theft (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 1:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Giddalur Tiger Project Division Forest Officers Treasure Theft: అటవీశాఖ అధికారులే గుప్త నిధులను కాజేసిన ఉదంతం మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు టైగర్ ప్రాజెక్టు డివిజన్‌లో ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది. తురిమెళ్ల అటవీక్షేత్ర పరిధిలోని ఆరవీటికోట సెక్షన్‌లో నెలకిందట జరిగిన తవ్వకాల్లో బయటపడిన బంగారం, వజ్రాల కుండలను అధికారులు సొంతానికి వాడుకున్నట్లు ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రభుత్వ వాహనంపై కూర్చుని ఫొటోలు దిగి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేయడం వివాదాస్పదమైంది.

రక్షించాల్సిన అటవీశాఖ అధికారులే గుప్త నిధులను కాజేసిన వైనం మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరు టైగర్ ప్రాజెక్టు డివిజన్‌లో ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. తురిమెళ్ల అటవీక్షేత్ర పరిధిలోని ఆరవీటికోట సెక్షన్‌లో యర్రగుంట్ల క్షత్రియం భూముల్లోని బిగినపల్లి కుంట వద్ద నెల కిందట తవ్వకాలు జరిపారు.

అడవిలో గుప్తనిధులు - జంట కుండల్లో బంగారం, వజ్రాలు! - కాజేసిన అధికారులు? (ETV Bharat)

జేసీబీతో తవ్వకాలు - కుండల్లో బంగారం: యర్రగొండపాలెంకు చెందిన గుప్త నిధుల ముఠా అందించిన సమాచారంతో తురిమెళ్ల అటవీ క్షేత్రాధికారిణి, బీటు అధికారి అర్ధవీడు సమీప గ్రామానికి చెందిన జేసీబీ యజమానితో కలిసి ఏప్రిల్‌లో తవ్వకాలు చేపట్టారు. ట్రైబల్ వాచర్ల సహాయంతో భారీగా తవ్వకాలు జరిపి గుప్తనిధుల కుండలు వెలికి తీశారు. వాటిలో బంగారం, వజ్రాలు ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ సందర్భంలో అటవీ అధికారులిద్దరూ ప్రభుత్వ వాహనంపై కూర్చుని తీసుకున్న ఫొటోలు, వీడియోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో స్వయంగా పోస్టు చేయడం గమనార్హం.

హైదరాబాద్‌లో విఫలం - బెంగళూరులో విక్రయం: కుండల్లో దొరికిన విలువైన సొత్తును అధికారులు ఏప్రిల్ 22న హైదరాబాద్‌లో విక్రయించేందుకు ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరులో విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నట్లు సమాచారం. తవ్వకాల విషయం తెలిసి అర్ధవీడు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టగా వారిని అటవీ అధికారులు తమ వైపునకు తిప్పుకున్నారని తెలుస్తోంది.

డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌కు తెలిసినా మౌనం: గిద్దలూరు టైగర్ ప్రాజెక్టు డివిజన్ అధికారిణికి ఈ నిర్వాకమంతా తెలిసినా బయటకు రానివ్వకుండా తొక్కి పెట్టారనే ఆరోపణలున్నాయి. దీనిపై వివరణ కోరేందుకు గిద్దలూరు డిప్యూటీ డైరెక్టర్‌కు ఫోన్ చేయగా స్పందించలేదు. ప్రభుత్వ నిధులను కాపాడాల్సిన అధికారులే ఇలా ప్రవర్తించడంపై స్థానికంగా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

ద్వారకాతిరుమలలో సిబ్బంది చేతివాటం - మూడు కత్తెర్ల మాటున దాగి ఉన్న 'బ్లేడుల' వ్యవహారం

ఇంద్రకీలాద్రి ఆలయ సిబ్బంది చేతివాటం - బంగారాన్ని రోల్డ్​గోల్డ్‌గా మార్చే యత్నం

TAGGED:

FOREST OFFICERS TREASURE THEFT
TREASURE THEFT MARKAPURAM
TIGER PROJECT DIVISION
FOREST OFFICERS TREASURE SCAM
TIGER PROJECT DIVISION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.