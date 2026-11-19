దోమల నివారణకు డ్రోన్ అస్త్రం - ఫలితాలు సూపర్!
Drone Usage For Prevention of mosquitoes : దోమల నివారణకు వరంగల్ జీడబ్ల్యూఎంసీ డ్రోన్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించింది. నగరంలో మూడు రోజుల పాటు విజయవంతంగా ట్రయల్ రన్ను చేపట్టింది.
Published : November 19, 2026 at 5:17 PM IST
ప్రతి ఇంట్లో దోమల పోరు తప్పకుండా ఉంటుంది. సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు దోమలు ఇంట్లోకి దండయాత్ర మొదలుపెడతాయి. వీటి బెడదను తట్టుకోలేక ప్రజలు ఆల్ అవుట్, దోమల తెర, దోమల బ్యాట్ వంటివి వాడుతుంటారు. ప్రతి ఏటా ఎంతోమంది డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి వ్యాధుల బారిన పడుతుంటారు. గ్రేటర్ వరంగల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రధానంగా వర్షాకాలం, శీతాకాలం సమయంలో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. దీంతో గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దోమలకు చెక్ పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆ లక్ష్యంగా సరికొత్త కార్యాచరణతో సమగ్ర ప్రణాళికలు రూపొందించింది.
నివారణకు డ్రోన్ అస్త్రం
వరంగల్, దాదాపు 400 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన నగరం, సుమారు 90 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న మురుగునీటి కాల్వలు, 270 వరకు మురికి వాడలు ఉండటంతో జనావాసాల పరిధిలో దోమల స్వైరవిహారం నడుస్తోంది. దీంతో ప్రజలకు నానా తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ తరహాలో దోమల నివారణకు డ్రోన్ అస్త్రాన్ని ప్రయోగించాలని నిర్ణయించింది. డ్రోన్ ద్వారా దోమల మందు పిచికారీ చేసేలా ప్రత్యేక ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. దీనికోసం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నుంచి డ్రోన్ మిషన్ను తెప్పించి అధికారులు ట్రయల్ రన్ను చేపట్టారు.
డ్రోన్ పనితీరు
మొదట డ్రోన్కి అమర్చిన ప్రత్యేక యంత్రంలో జీడబ్ల్యూఎంసీ సిబ్బంది దోమల మందును నింపుతారు. ఆ తర్వాత రిమోట్ సాయంతో డ్రోన్ను కావాల్సిన ఎత్తులో నడుపుతూ ప్రధానంగా మురికి కాలువల మీదుగా పంపిస్తారు. ఆ సమయంలోనే డ్రోన్ దోమల మందును మురికి నీరుపై పిచికారి చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. అలాగే మురికి కాలువలకు ఆనుకుని ఉండే ఇళ్ల వద్ద కూడా పిచికారీ చేయించారు.
నగరంలో ఖాళీ ప్రాంతాలు
ప్రధానంగా వరంగల్, హనుమకొండ పట్టణాల పరిధిలో చాలా స్థలాలను ఖాళీగా వదిలేశారు. కొన్ని ఖాళీ ఫ్లాట్లు ఉండటంతో అక్కడ పిచ్చి మొక్కలు పెరిగి దోమలకు ఆవాసాలుగా మారాయి. వాటన్నింటినీ జీడబ్ల్యూఎంసీ గుర్తించింది. ఖాళీ స్థలాల యాజమానులకు అధికారులు ఇప్పటికే నోటీసులు జారీ చేసింది. పిచ్చిమొక్కలతో స్థలాలను వదిలేయకుండా వాటిని శుభ్రంగా ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఒకవేళ పట్టించుకోకుండా ఉండే యజమానులకు జరిమానాలు జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది.
డ్రోన్ కొనుగోలుకు ఏర్పాట్లు
మూడ్రోజుల పాటు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విజయవంతంగా డ్రోన్ వినియోగం ట్రయల్ రన్ను చేపట్టారు. విజయవంతంగా పనిచేయటంతో రానున్న రోజుల్లో డ్రోన్ మిషన్ను కొనుగోలు చేయాలని అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. డ్రోన్ మిషన్ నడిపేందుకు సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ప్రణాళిక ద్వారా ఓరుగల్లు వాసులకు దోమల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి కల్పించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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