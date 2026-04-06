ఏఐతో దోమలను నియత్రించవచ్చు : ప్రొఫెసర్ రెడ్యా నాయక్

హైదరాబాద్​ నగరాన్ని వణికిస్తున్న దోమలు - నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్న నగరవాసులు - ఏఐ ఉపయోగించి దోమల నివారణకు జీహెచ్ఎంసీ కృషి - ఓయూ జీవశాస్త్ర విభాగంతో కలిసి దోమల నియంత్రణకు ప్రయోగాలు

GHMC Use AI To Control Mosquitos In Hyderabad
GHMC Use AI To Control Mosquitos In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 7:45 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 8:26 PM IST

GHMC Use AI To Control Mosquitos In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగరంలో దోమల ఉద్ధృతికి నగరవాసులు నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు. దోమకాటుతో సామాన్యుల నుంచి సంపన్నుల వరకు ఆస్పత్రుల పాలవుతున్నారు. క్యులెక్స్, ఎడిస్ దోమల కాటుతో డెంగ్యూ, మలేరియా జ్వరాలతో అల్లాడిపోతున్నారు. దోమల నివారణకు అనేస పద్దతులు పాటిస్తున్నప్పటికీ ఏ మాత్రం ఫలితం ఉండటం లేదు. దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన బల్దియా సంప్రదాయ పద్దతులకు స్వస్తి పలికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​తో దోమలను నియంత్రించేందుకు వినూత్న ప్రయోగం చేపట్టింది. దీనికోసం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం జీవశాస్త్ర విభాగం కూడా తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తూ దోమల నివారణలో కృషి చేస్తోంది. అసలు ఏఐ ద్వారా దోమల నివారణ సాధ్యమేనా, జీహెచ్ఎంసీ చేస్తున్న ఈ ప్రయోగం ఎంత వరకు సఫలీకృతం కావచ్చనే తదితర వివరాలను జీవశాస్త్ర విభాగం అధిపతి ప్రొఫెసర్ రెడ్యా నాయక్​ తెలిపారు.

ఆ మూడు రకాల దోమలే ప్రమాదం : ప్రస్తుత ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఏఐ ద్వారా దోమలను నివారించవచ్చని ప్రొఫెసర్ రెడ్యా నాయక్ తెలిపారు. ఏఐను ఉపయోగించి దోమల ఉత్పత్తి కేంద్రాలను గుర్తించవచ్చని, వాటిని నివారించడానికి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. 3500 రకాలు దోమలు ఉన్నాయని, వీటితో ఎటువంటి హాని ఉండుదని స్పష్టం చేశారు. కానీ 3 రకాలు దోమలు ఉన్నాయని, క్యూలెక్స్, ఎడిస్, ఎనాఫిలిస్ దోమలు చాలా ప్రమాదకమని హెచ్చరించారు. వాటి నుంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం ఉపశమనం పొందవచ్చని, ఈ దోమలు మురుగునీరు, నిల్వఉన్న నీటిలో వృద్ధి చెందుతున్నాయని వివరించారు.

"దోమలను నివారించడానికి ఒక ఏరియాను ఎంపిక చేసుకొని ఫాగింగ్ చేసుకోవాలి. ఆ ఏరియా కవర్ అయ్యేలా ఫాగింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మనం ఒక గల్లిలో ఫాగింగ్ చేస్తుంటే దోమలు మరో గల్లికి వెళ్తున్నాయి. ఫాగింగ్ సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల లోపు చేయాలి. మిగిలిన ఏ సమయంలో చేసిన ఫాగింగ్ వల్ల ఏ ఉపయోగం లేదు. దోమలను నివారించడానికి జీహెచ్ఎంసీ పూర్తి సహకారం ఇస్తాం. దోమలను నివారించడానికి నిత్య ప్రణాళికగా కృషి చేయాలి. లేదంటే దోమలు వస్తూనే ఉంటాయి" - ప్రొఫెసర్ రెడ్యా నాయక్​, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం జీవశాస్త్ర విభాగం అధిపతి

దోమల వృద్ధిని నివారించబోతున్న జీహెచ్ఎంసీ : దోమల నియంత్రణపై జీహెచ్ఎంసీ సాంకేతిక అస్త్రాన్ని ఉపోయోగిస్తోంది. ఏఐ ఉపయోగించి దోమల నివారణకు జీహెచ్ఎంసీ కృషి చేయనుంది. ఓయూ జీవశాస్త్ర విభాగంతో కలిసి దోమల నియంత్రణకు ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్​ నగరంలో 14 రకాల దోమ జాతులను ఓయూ జీవశాస్త్ర విభాగం గుర్తించింది. నగరంలో 60 శాతం క్యూలెక్స్ దోమలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. క్యూలెక్స్ దోమలు మురుగునీరు, నిల్వఉన్న నీటిలో వృద్ధి చెందుతున్నాయి. నగరంలో కొత్తగా మాన్సోనియా దోమజాతి పట్టిందని, ఆర్మీజెరిస్ దోమలు గ్రామాల్లో నుంచి నగరానికి వలస వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 27 వేలకుపైగా దోమల హాట్ స్పాట్లను అధికారులు గుర్తించారు. ఏఐ, శాటిలైట్ ఇమేజ్​ల ద్వారా దోమలు వృద్ధి చెందే ప్రాంతాల గుర్తించి, లార్వాను గుర్తించి దోమల వృద్ధిని జీహెచ్ఎంసీ నివారించబోతుంది.

ఎంటమాలజీ విభాగం పని తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు : ఇంటింటి తనిఖీలు లేకపోవడంతో దోమకాటుతో జనం ఆస్పత్రి పాలవుతున్నారని, ట్రై కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఎంటమాలజీ విభాగం పని తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి. కార్పొరేషన్ల విభజనతో ఎంటమాలజి సిబ్బంది సరిపడా లేరిని అంటున్నారు. ఎంటమాలజి విభాగంలో గతంలో విధుల్లో 2500 మంది సిబ్బంది ఉన్నారని, డివిజన్ల సంఖ్య 300కు పెరగడంతో ప్రస్తుతం ఎంటమాలజి విభాగంలో అరకొర సిబ్బందే ఉన్నారు.

Last Updated : April 6, 2026 at 8:26 PM IST

