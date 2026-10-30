'నెలకు రూ.5 వేలు ఇస్తే పని చేయకున్నా జీతమిస్తాం' - 'జీహెచ్ఎంసీ'లో ఇంజినీర్ల చేతివాటం!
Scam In GHMC Transport Department : గ్రేటర్లో జీహెచ్ఎంసీ రవాణా విభాగంలోని పలువురు ఇంజినీర్లు కమీషన్ల ఆశతో పని చేయకున్నా సిబ్బందికి జీతాలిస్తున్నారు. దీంతో ఏటా బల్దియా రూ.24.88 కోట్లు నష్టపోతోంది.
Published : October 30, 2026 at 11:43 AM IST
Commissions Of GHMC Engineers : హైదరాబాద్ మహా నగరంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో చెత్త సేకరణకు ఉపయోగించే వాహనాలు మూలన పడ్డాయి. కమీషన్లకు అలవాటుపడిన పలువురు జీహెచ్ఎంసీ ఇంజినీర్లు, ఆ బండ్లకు నకిలీ డ్రైవర్లు, క్లీనర్ల పేరిట నెలనెలా వేతనాలిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారాలతో జీహెచ్ఎంసీకి ఏటా రూ.24.88 కోట్ల నష్టం వాటిల్లుతోంది.
ఇటీవల గోల్కొండ జోన్లో జరిగిన ఓ వివాదం ద్వారా ఈ దోపిడీ వెలుగులోకి వచ్చింది. పని చేయకుండా జీతాలు పొందుతున్న వారందరూ ప్రతి నెలా రూ.5 వేలు కమీషన్ చెల్లించాలని షరతు పెట్టడంతో సదరు ఇంజినీర్పై సిబ్బంది తిరగబడ్డారు. దీని గురించి నిగ్గు తేల్చేందుకు 'ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్' లోతుగా విచారణ జరపడంతో కొన్ని సంవత్సరాలుగా అవినీతి అధికారులు సాగిస్తున్న అక్రమాలు వాస్తవమేనని తేలింది.
20 వాహనాలకు 466 మంది సిబ్బంది!
ప్రస్తుత గోల్కొండ జోన్ జీహెచ్ఎంసీ పునర్విభజనకు ముందు ఖైరతాబాద్ జోన్లో భాగంగా ఉండేది. ఇప్పుడు వీటిని రెండు వేర్వేరు జోన్లుగా విభజించారు. రెండు జోన్లలోనూ రవాణా విభాగానికి వేర్వేరు డిప్యూటీ ఇంజినీర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఖైరతాబాద్ జోన్లో 175 మంది డ్రైవర్లు, 291 మంది కార్మికులతో మొత్తంగా 466 మంది సిబ్బంది పని చేస్తున్నట్లు రికార్డుల్లో నమోదై ఉంది. కానీ వాస్తవానికి అక్కడ పని చేసే వాహనాలు కేవలం 20 మాత్రమే. అందులోనూ సగమే పని చేస్తున్నాయి.
ఓ అంచనా ప్రకారం 20 వాహనాలన్నీ పని చేస్తున్నాయని అనుకున్నా, ప్రతి వాహనానికి ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు లేబర్ల చొప్పున, రోజు మార్చి రోజు పని చేసినా 80 మంది సరిపోతారు. ఇక మిగిలిన 386 మందికి అక్కడ పని ఉండదు. కానీ ఆయా జోన్లలోని డిప్యూటీ ఇంజినీర్లు మాత్రం అందరికీ పూర్తి నెల జీతాలు చెల్లిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం క్యూర్ పరిధిలోని అన్ని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలోనూ ఇదే తరహా దందాలు నడుస్తున్నాయి.
80 శాతం మందికి పని చేయకుండానే జీతాలు
చెత్త తరలింపు బాధ్యతలను రాంకీ గ్రూప్నకు అప్పగించిన తర్వాత ప్రైవేట్ వాహనాలే ఆ పని చేస్తున్నాయి. బల్దియా దగ్గర ప్రస్తుతం 110 చెత్త తరలించే టిప్పర్లు, మరో 65 ఇతర వాహనాలు మిగిలాయి. వీటిలో వందకు పైగా 15 ఏళ్ల జీవిత కాలం దాటిన వాహనాలే ఉన్నాయి. పైగా అందులో సగం మాత్రమే ప్రస్తుతం రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి. ఒకవేళ గరిష్ఠంగా 100 వాహనాలు పని చేస్తున్నాయని లెక్కేసినా, వాటి నిర్వహణకు సమారు 3 వందల మంది సిబ్బంది ఉంటే సరిపోతుంది.
కానీ రవాణా విభాగం 694 మంది డ్రైవర్లకు, 926 మంది లేబర్లకు ప్రతి సంవత్సరం రూ.31.11 కోట్ల జీతాలు చెల్లిస్తోంది. వీరిలో 80 శాతం మంది అంటే సుమారు 1,300 మంది పని చేయకుండానే జీతాలు తీసుకుంటున్నారని అంచనా. ఈ లెక్కన ఏటా దాదాపు రూ.25 కోట్ల ప్రజాధనం దుర్వినియోగం అవుతోంది.
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