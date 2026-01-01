ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​ను పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పౌరులంతా సహకరించాలి : జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్

నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పౌరులంతా సహకరించాలన్న ఆర్వీ కర్ణన్ - పారిశుధ్ధ్యం సమస్యలేవైనా ఉంటే జీహెచ్ఎంసీకి ఫిర్యాదు చేయాలని వెల్లడి - ఆహార భద్రత తనిఖీలను ముమ్మరం చేశామన్న ఆర్వీ కర్ణన్

GHMC Targets Top Spot in Cleanliness for Hyderabad in 2026
GHMC Targets Top Spot in Cleanliness for Hyderabad in 2026 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 1, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

GHMC Commissioner RV Karnan on Cleanliness for Hyderabad : బృహత్ నగరంలో సుపరిపాలన సాధ్యం కావాలంటే హైదరాబాద్​ నగర ప్రజలంతా భాగస్వామ్యం కావాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ పిలుపునిచ్చారు. ఇటీవల జీహెచ్ఎంసీలో 27 మున్సిపాల్టీలతో విలీనంతో 300 వార్డులు, 60 సర్కిళ్లు, 12 జోన్లుగా జీహెచ్ఎంసీ విస్తరించింది. ఈ నేపథ్యంలో 2026లో నూరు శాతం పరిశుభ్రతే లక్ష్యంగా పనిచేయనున్నట్లు ఆర్వీ కర్ణన్ వెల్లడించారు. 2025లో జీహెచ్ఎంసీ సాధించిన పురోగతి, అభివృద్ధి పనులను వివరించారు.

హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడమే ప్రథమ కర్తవ్యమని, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. 2026లో పరిశుభ్రతలో నగరాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబట్టే ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 2025 స్వచ్ఛ సర్వేక్షన్ లో జాతీయ స్థాయిలో జీహెచ్ఎంసీ ఆరో ర్యాంకు సాధించిందన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 650 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి దాదాపు 2 వేల కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించిన నేపథ్యంలో సీఎం ఆదేశాల మేరకు పారిశుద్ధ్యం నిర్వహణపై ప్రత్యేకంగా డీఈఈలు, ఏఈలను నియమించి నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. చెత్త ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్న రాష్ట్రాల్లో జవహర్ నగర్ వద్ద 24 మెగావాట్ల ప్లాంట్ తో దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉన్నామన్నారు. చెత్త నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదన్నారు. 2025లో 10,752 చలాన్లు విధించగా రూ.2.34 కోట్ల జరిమానాలు జీహెచ్ఎంసీకి వచ్చినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం చేపట్టిన శానిటేషన్ స్పెషల్ డ్రైవ్ 30 రోజులు కొనసాగుతుందని, చెత్త తొలగింపే కాకుండా ఇళ్ల ముందు నిలిపి ఉంచున్న పాత వాహనాలను కూడా తొలగిస్తామని కర్ణన్ స్పష్టం చేశారు.

హైదరాబాద్​ను పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పౌరులంతా సహకరించాలి : జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ (ETV)

ఆరోగ్యకరమైన నగరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆహార భద్రత తనిఖీలను ముమ్మరం చేసినట్లు కర్ణన్ పేర్కొన్నారు. 9,656 చోట్ల తనిఖీలు చేసి 1,368 మందికి నోటీసులు జారీ చేశామని, 65 చోట్ల ఆహార భద్రత నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారికి రూ.14.84 లక్షల జరిమానా విధించామని తెలిపారు. 123 అవగాహన కార్యక్రమాలతోపాటు 145 శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించామన్నారు. కేపీహెచ్​బీ కాలనీలో ఫుడ్ టెస్టిల్ ల్యాబరెటరీ కోసం రూ.5 కోట్ల మంజూరుకు స్టాండింగ్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపిందన్నారు.

వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.3 వేల కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూలు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. 2025 ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు రూ.1,512 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూలైందని, 2024-25 కంటే 8 శాతం పెరిగిందన్నారు. ఇటీవల విలీనమైన మున్సిపాల్టీల పరిధిలో మరో 800 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూలవుతుందని అంచనా వేశారు. జీఐఎస్ సర్వే ద్వారా 14 లక్షల ప్రాపర్టీలను సర్వే చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. అందులో లక్ష మంది కట్టాల్సిన ఆస్తి పన్ను కంటే తక్కువగా కడుతున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. నగర పౌరులు తమ ఆస్తి పన్నును నేరుగా ఆన్ లైన్​లోనే చెల్లించవచ్చన్నారు.

హైదరాబాద్​లో రవాణా సదుపాయాన్ని మరింత మెరుగుపర్చేందుకు పెండింగ్​లో ఉన్న ప్లైఓవర్లను ఏప్రిల్ నాటికి పూర్తి చేస్తామని, హెచ్​సీటీ ప్రాజెక్టు కింద చేపట్టిన 32 ప్రాజెక్టులకు త్వరలోనే ప్రారంభిస్తామని ఆర్వీ కర్ణన్ ప్రకటించారు. రహదారులు దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల్లో 23091 గుంతలను పూడ్చామని, 1122 చోట్ల మరమ్మతులు చేసి వాహనదారులకు ఇబ్బందిలేకుండా చూశామని కర్ణన్ పేర్కొన్నారు.

హైదరాబాద్​ను పరిశుభ్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు పౌరులంతా తమ బాధ్యతగా సహకరించాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ కోరారు. తమ ప్రాంతాల్లో పారిశుధ్ధ్యం సహా ఇతర సమస్యలేవైనా ఉంటే జీహెచ్ఎంసీ ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు.

"హైదరాబాద్​ను పరిశుభ్రంగా ఉంచడమే ప్రథమ కర్తవ్యం. 2026లో పరిశుభ్రతలో నగరాన్ని అగ్రస్థానంలో నిలబట్టే ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తున్నాం. చెత్త నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే సహించేది లేదు. 025లో 10,752 చలాన్లు విధించగా రూ.2.34 కోట్ల జరిమానాలు జీహెచ్ఎంసీకి వచ్చాయి. చెత్త తొలగింపే కాకుండా ఇళ్ల ముందు నిలిపి ఉంచున్న పాత వాహనాలను కూడా తొలగిస్తాం." - ఆర్వీ కర్ణన్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్

రాజధానిలో మరో కొత్త జిల్లా? - రంగారెడ్డి రెండు జిల్లాలుగా ఏర్పాటు!

జీహెచ్​ఎంసీకి మహా పద్దు - రూ.11,460 కోట్ల బడ్జెట్​కు ఆమోద ముద్ర

TAGGED:

GHMC COMMISSIONER RV KARNAN
GHMC TARGETS TOP SPOT IN CLEANLINES
CLEANLINESS FOR HYDERABAD IN 2026
జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్
GHMC TARGETS IN 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.