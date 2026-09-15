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కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్​ వే సూపర్​ హిట్​ - 'పర్మినెంట్'​ సొల్యూషన్​గా చూస్తున్న జీహెచ్​ఎంసీ!

కేబీఆర్​ పార్క్ చుట్టూ పోలీసులు వన్ వే విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. ఈ విధానం సత్ఫలితాలనిస్తుండటంతో వంతెనలు, అండర్​పాస్​ల నిర్మాణం అవసరమా? అని జీహెచ్​ఎంసీ పునరాలోచనలో పడింది.

H CITI Infrastructure Project
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్ వే (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 12:53 PM IST

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One Way Traffic Around KBR Park : కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు చేపట్టిన హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులపై జీహెచ్ఎంసీ పునరాలోచిస్తోంది. సుమారు రూ.1000 కోట్లతో ఏడు అండర్ పాస్​లు, ఏడు స్టీల్ ప్లై ఓవర్లు నిర్మించేందుకు పనులు చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే వాహనాల రాకపోకలకు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా ఉండేందుకు పార్క్ చుట్టూ వన్-వే విధానాన్ని అమలు పరిచింది. అనూహ్యంగా ఈ విధానం సత్ఫాలితాలను ఇస్తుండటంతో రూ.కోట్లాది ప్రజాధనం వృథా చేయడం కంటే వన్ వే విధానాన్నే శాశ్వతంగా (పర్మినెంట్) అమలు చేయాలని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇంజినీరింగ్ విభాగంతో జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ప్రత్యేకంగా సమీక్ష చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.1,090 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఫ్లై ఓవర్​, అండర్​పాస్​ పనులను ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలో వన్-వే ట్రాఫిక్ అమల్లోకి రావడం పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చేసింది. దీంతో వాహనాలు ఎక్కడా ఆగకుండా, ట్రాఫిక్​ ఇబ్బందులు లేకుండా ముందుకు సాగుతుండటంతో ఫ్లై ఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌ల నిర్మాణం అవసరమా? అనే అంశంపై అధికారుల మధ్య విస్తృతంగా చర్చ మొదలైంది.

H CITI Infrastructure Project
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ రోడ్​మ్యాప్ (ETV Bharat)

ఒకవేళ వన్-వేను శాశ్వతం చేస్తే

పార్క్ చుట్టూ ప్రధానంగా 6 జంక్షన్లు ఉన్నాయి. కేబీఆర్ పార్క్ వైపు వెళ్లే ప్రతి వాహనాన్ని గడియారం తిరిగినట్లుగా మళ్లించడం ద్వారా వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలగడం లేదు. గతంలో వాహనదారులు ప్రతి జంక్షన్ వద్ద కనీసం 10 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు ఆగాల్సి వచ్చేది. పైగా ఇలా కనీసం రెండు జంక్షన్లను దాటాల్సి వచ్చేది.

వన్-వే విధానం వల్ల కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే వాహనాలు కేబీఆర్​ పార్క్ మొత్తాన్ని చుట్టేయగలుగుతున్నాయి. రహదారులను గుంతలు లేకుండా చేస్తే రాకపోకల్లో మరింత వేగం పుంజుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. వన్-వే విధానాన్ని మరో నెల రోజుల పాటు పరిశీలించిన తర్వాత దీన్ని శాశ్వతం చేయడం వల్ల ప్రాజెక్ట్ ఖర్చులను భారీ స్థాయిలో తగ్గించవచ్చని భావిస్తున్నట్లు జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. ఈ మేరకు జీహెచ్​ఎంసీలోని ఇంజినీరింగ్​ డిపార్ట్​మెంట్​తో చర్చలు ప్రారంభించారు.

సందిగ్ధంలో జీహెచ్​ఎంసీ

ఎల్వీ ప్రసాద్ ఆస్పత్రి ముందు నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ జంక్షన్ వరకు ఉన్న మార్గంలో పిల్లర్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే కాంట్రాక్టర్ ప్రారంభించారు. జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ జంక్షన్ వద్ద ఫ్లైఓవర్ పిల్లర్ల పునాదుల పనులు కూడా పూర్తి చేశారు. మహారాజ అగ్రసేన్ జంక్షన్, బసవతారకం ఇండో-అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ సమీపంలో అండర్‌ పాస్ నిర్మాణానికి పెద్ద ఎత్తున రోడ్డును తవ్వడం పూర్తి చేశారు. ఈ పరిస్థితుల్లో తదుపరి చర్యల విషయంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఏం చేయాలనే విషయంలో మదనపడుతున్నట్లు సమాచారం. మొదట్లో జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్, కేబీఆర్ పార్క్ జంక్షన్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నంబరు 45, మహారాజ అగ్రసేన్ జంక్షన్ ప్రాంతాల్లో ఫ్లైఓవర్ లేదా అండర్‌ పాస్ నిర్మించాలని ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఇప్పుడు వాటిని రద్దు చేసే అవకాశం కూడా లేకపోలేదు.

ఇప్పటికైతే 4 చోట్ల పనులు

ప్రస్తుతం కేబీఆర్​ పార్క్​ చుట్టూ మొత్తం 13 రకాల పనులు జరుగుతున్నాయి. జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ జంక్షన్ వద్ద మూడు పనులు (రెండు ఫ్లైఓవర్లు , ఒక అండర్‌పాస్), అలాగే మిగిలిన ఆరు జంక్షన్లలో ప్రతిచోటా ఒక అండర్‌పాస్, ఒక ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించారు. బంజారాహిల్స్ రోడ్ నంబర్​ 3ను ఆదర్శ్​నగర్‌తో కనెక్ట్ చేస్తూ ముగ్ధ క్రాస్‌రోడ్స్ వద్ద ప్రతిపాదించిన అండర్‌పాస్ కూడా ఈ ప్రాజెక్టులో భాగం చేశారు. మొత్తమ్మీద ఈ ప్రణాళికలో ఏడు జంక్షన్లు, 14 పనులు ఉన్నప్పటికీ ప్రస్తుత ప్రతిపాదన ప్రకారం కేవలం నాలుగు జంక్షన్ల వద్ద మాత్రమే నిర్మాణ పనులు చేపట్టాలని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

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