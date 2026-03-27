ఓటీఎస్ స్కీమ్తో కాసులవర్షం - ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో లక్ష్యానికి చేరువైన జీహెచ్ఎంసీ
GHMC Property Tax - 2500 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూళ్ల లక్ష్యంగా బల్దియా యంత్రాంగం - ప్రభుత్వం ముందుగానే అందుబాటులోకి తెచ్చిన ఓటీఎస్ స్కీమ్ - ఎర్లీబర్డ్ ద్వారా ముందస్తు ఆస్తి పన్ను
Published : March 27, 2026 at 4:03 PM IST
Deadline For GHMC Property Tax : క్యూర్ పరిధిలో ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో జీహెచ్ఎంసీ లక్ష్యానికి చేరువవుతోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి బల్దియా యంత్రాంగం 2500 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూళ్లే లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా ఇప్పటికి 2300 కోట్ల రూపాయలు వసూలైనట్లు తెలిపింది. మార్చి 31 వరకు గడువు ఉండటంతో వినియోగదారులు విధిగా ఆస్తి పన్ను చెల్లించాలని జీహెచ్ఎంసీ కోరుతుంది. ఈ క్రమంలోనే మొండి బకాయిదారులపై కఠినంగా వ్యవహారిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు 25 ఆస్తులను జప్తు చేసిన అధికారులు పన్ను చెల్లించేంత వరకు వాటిని విడుదల చేసేది లేదని ఖరాఖండిగా చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఓటీఎస్(వన్ టైం సెటిల్మెంట్) అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని వినియోగదారులంతా తమ ఆస్తి పన్నును మార్చి 31లోపు చెల్లించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అనుకున్న లక్ష్యం ఛేదించే దిశగా జీహెచ్ఎంసీ : జీహెచ్ఎంసీ ప్రభుత్వం కూడా వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పథకం కింద వడ్డీపై 90 శాతం రాయితీ కల్పిస్తోంది. హైదరాబాద్, మల్కాజ్గిరి, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్లు క్యూర్ పరిధిలోకి వస్తాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఇప్పటివరకు 2300 కోట్ల రూపాయలు వసూలైనట్లు జీహెచ్ఎంసీ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. మరో నాలుగు రోజులు గడువు ఉండటంతో అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రాంతాలవారిగా ఆస్తి పన్ను వసూళ్లు : జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 11 లక్షల 45 వేల 321 నిర్మాణాలుండగా వాటి పరిధిలో నిన్నటి వరకు రూ. 863 కోట్ల ఆస్తి పన్ను వసూలైంది. అలాగే సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలో 9 లక్షల 43 వేల 432 నిర్మాణాలుండగా రూ. 916 కోట్లు ఆదాయం సమకూరింది. మల్కాజ్గిరి కార్పొరేషన్లో 7 లక్షల 91 వేల 507 నిర్మాణాలకు 502 కోట్ల రూపాయల ఆస్తి పన్ను వసూలైనట్లు బల్దియా తెలిపింది.
99 రోజుల ప్రణాళిక : ఈ స్థాయిలో ఆస్తి పన్ను వసూలవడానికి మూడు నెలల ముందు నుంచే ఓటీఎస్ను అమలు చేయడం బాగా కలిసొచ్చిందని, ఈ స్కీమ్ను ఉపయోగించుకున్న లబ్ధిదారులు కూడా గతంలో కంటే ఈసారి ఎక్కువే ఉన్నారని జీహెచ్ఎంసీ చెబుతోంది. ప్రభుత్వం ఆదేశించిన 99 రోజుల ప్రణాళిక ప్రకారం ప్రతి ఆదివారం నిర్వహించిన ఆస్తి పన్ను పరిష్కార కార్యక్రమం విజయవంతం అయ్యిందని తెలిపింది. సర్కిల్, వార్డుల వారీగా జోనల్ కమిషనర్లు, బిల్ కలెక్టర్లతో ముమ్మరంగా ప్రచారం చేయడం వల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆస్తి పన్ను వసూళ్లు 5 నుంచి 10 శాతం పెరిగినట్లు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అంటున్నారు.
"ఈ ఓటీఎస్ స్కీమ్ గడువుతో పాటు ఫైనాన్సియల్ ఇయర్ అయిపోవటానికి ఇంకా 4రోజులు మాత్రమే ఉంది. ఈసారి మేము డిసెంబర్ నుంచే సిటిజెన్స్కి ఓటీఎస్ స్కీమ్ అమలు చేశాం. ఆస్తి పన్ను కట్టనివారి ఇళ్లను ఇప్పటికే మేము సీజ్ చేశాం. ప్రభుత్వం ముందుగానే ఓటీఎస్ను అమలు చేసింది. దీనిని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా" - ప్రియాంక అల, అదనపు కమిషనర్, జీహెచ్ఎంసీ
క్యూర్ పరిధిలో 25 ఆస్తులు సీజ్ : ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో మొండి బకాయిదారులపై జీహెచ్ఎంసీ కఠిన చర్యలకు దిగుతోంది. ఏళ్ల తరబడి కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి పన్ను బకాయిలున్న వారి ఆస్తులను జప్తు చేస్తోంది. ఇప్పటి వరకు క్యూర్ పరిధిలో 25 ఆస్తులను సీజ్ చేసినట్లు అదనపు కమిషనర్ ప్రియాంక తెలిపారు. మార్చి 1 నుంచే సుమారు 16 వేల మంది మొండి బకాయిదారులకు నోటీసులు జారీ చేసి హెచ్చరించామని, అందులో కొందరు పన్ను చెల్లించగా మరికొందరు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహారిస్తుండటంతో వారి ఆస్తులను జప్తు చేసేందుకు వెనుకాడటం లేదని పేర్కొన్నారు. ఆస్తి పన్ను చెల్లించాకే జప్తు చేసిన ఆస్తులను విడుదల చేస్తామని ప్రియాంక స్పష్టం చేశారు. మొండి బకాయిదారులపై ఏడాది మొత్తం నిఘా ఉంటుందని, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమలయ్యే ఎర్లీబర్డ్ ద్వారా కూడా ముందస్తుగా ఆస్తి పన్ను చెల్లించవచ్చని ఆమె సూచించారు.
