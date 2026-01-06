గ్రేటర్లో ప్లాస్టిక్పై పూర్తి నిషేధం - సిద్ధమవుతున్న జీహెచ్ఎంసీ
ప్లాస్టిక్ను బ్యాన్ చేసే దిశగా ప్రణాళికలు చేస్తున్న జీహెచ్ఎంసీ - చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసిన కార్పొరేషన్ - నిషేధాజ్ఞలను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని నిర్ణయం
Published : January 6, 2026 at 3:46 PM IST
GHMC Planning To Banning Plastic in Hyderabad : రాజధాని హైదరాబాద్ను ప్లాస్టిక్ భూతం నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) నడుం బిగించింది. ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే(సింగిల్ యూస్డ్) ప్లాస్టిక్ వస్తువులపై పూర్తి నిషేధం విధించాలని కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్లాస్టిక్ నిషేధమే లక్ష్యంగా చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలను కూడా సిద్ధం చేసింది. జీహెచ్ఎంసీ చట్టం-1955లో ఒకసారి ఉపయోగించి పడేసే వస్తువుల జాబితా, కట్టడికి తీసుకోవాల్సిన కఠిన చర్యలతో పాటు నిషేధాజ్ఞలను పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని శానిటేషన్ విభాగం ముఖ్య లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
పూర్తి నిషేధం వీటిపైనే : స్ట్రాలు, ఇయర్ బర్డ్స్, ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్ ఫర్ బెలూన్స్ 120మైక్రాన్ల కన్నా తక్కువ మందం ఉండే కవర్లు, క్యాండి ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్, స్పూన్లు, ఫోర్క్లు, కేకులను కోసే ప్లాస్టిక్ చాకులు, ఐస్క్రీమ్ ప్లాస్టిక్ స్టిక్స్, ఇడ్లీ ప్లేటుపై వేసే పలుచని ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్యాకింగ్కు ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ కవర్లు, ప్లాస్టిక్ కప్పులు, ప్లాస్టిక్ ప్లేట్లు, డెకరేషన్ థర్మొకోల్, థర్మొకోల్ ప్లేట్లు, కప్పులు, గ్లాసులు, ప్లాస్టిక్ ట్రేలు, ట్రాన్సపరెంట్ ప్యాకింగ్, ప్లాస్టిక్ జెండాలు, ఇన్విటేషన్ కార్డులు, సిగరెట్ ప్యాకెట్లపై వాడే పలుచని కవర్ల వంటి వాటిపై పూర్తిగా నిషేధం ఉండనుంది.
ప్రత్యామ్నాయం ఏంటంటే : ఆయా వస్తువులను ప్లాస్టిక్తో కాకుండా కాగితం, వస్త్రం లేదంటే జనపనారతో తయారు చేసే కేంద్రాలను ప్రోత్సహించాలని తెలంగాణ సర్కారు నిర్ణయించింది.
జీహెచ్ఎంసీ లెక్కల ప్రకారం..
- వ్యాపార కేంద్రాలు, ఇళ్ల ద్వారా సేకరించే రోజువారీ చెత్త : 9 వేల టన్నులు
- అందులో ప్లాస్టిక్ పరిమాణం : 549 టన్నులు (6.1శాతం)
- అందులో రీసైక్లింగ్ అయ్యేది : 22 టన్నులు మాత్రమే (4శాతం)
- విద్యుదుత్పత్తి కేంద్రంలో బూడిద అయ్యేది : 230 టన్నులు (42 శాతం)
- ఎందుకూ పనికిరాని, చెత్తకుప్పల్లో మిగిలిపోయే ప్లాస్టిక్ : 297 టన్నులు (54శాతం)
- సగటున ఒక వ్యక్తి నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యేది : 733 గ్రాములు
- ఒక కుటుంబంలో నలుగురు సభ్యులు ఉంటే : 2.2 కేజీలు
హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని కాలుష్యరహితంగా తీర్చిదిద్దబోతున్నామని ఇటీవల అధికారుల సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డి వివరించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇందులో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వినియోగాన్ని పూర్తిగా నిషేధించబోతున్నామని ప్రకటించారు. బాహ్యవలయ రహదారి(ఓఆర్ఆర్) పరిధిలోని కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (క్యూర్) ప్రాంతాన్ని ప్రణాళికాబద్ధంగా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దాని ప్రకారమే జీహెచ్ఎంసీ అన్ని రకాల చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది.
చెత్త నిర్వాహణ అత్యంత సంక్లిష్టం : క్యూర్ అంటే హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ప్రాంతం. క్యూర్లో ప్లాస్టిక్ ప్రక్షాళనపై సీఎం రేవంత్ ఇటీవలే జోనల్ కమిషనర్లకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రాన్ని ప్రణాళిక ప్రకారం అభివృద్ధి చేసుకోవాలన్న లక్ష్యంతోనే తెలంగాణ రైజింగ్-2047 విజన్ డాక్యుమెంట్ను రూపొందించుకున్నట్లు వివరించారు. క్యూర్ పరిధిలోని నగరాన్ని 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లు, 300 వార్డులుగా పునర్వ్యవస్థీకరించినట్లు పునరుద్ఘాటించారు. హైదరాబాద్ నగరంలో చెత్త నిర్వహణ అత్యంత సంక్లిష్టంగా మారిందని, దీన్ని చక్కదిద్దేందుకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో తిరగాలి : కొత్త మున్సిపల్ జోనల్ కమిషనర్లు ప్రతిరోజు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి పారిశుద్ధ్య సమస్యలను పరిష్కరించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు. చెరువులు, నాలాలు, చెత్త డంపింగ్ యార్డుల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని నిత్యం గమనించాలని, నెలకు మూడు రోజులు పారిశుద్ధ్యం మెరుగుకు స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించాలని సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఇకనుంచి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చెరువులు, నాలాల్లో చెత్త వేసేవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోనున్నారు. రోడ్లపై ఎక్కడా చెత్త కనిపించకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని, రహదారులపై గుంతలను పూడ్చేలా కార్యక్రమాలు ఉండనున్నాయి. వివిధ కాలనీ సంక్షేమ సంఘాలు, అపార్ట్మెంట్ సంఘాలతో సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవాలని సీఎం ఆదేశాలిచ్చారు.
