మలక్పేట్లో కాలువ - చార్మినార్లో బిల్లు : అధికార పరిధి దాటి మరీ అవినీతి!
GHMC Officials Bills Fraud : కట్టని కాలువలకూ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నారు. తమకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని మలక్పేట్ సర్కిల్ కాంట్రాక్టు పనికి చార్మినార్ సర్కిల్ అధికారులు బిల్లు చెల్లిస్తున్నారు.
Published : November 12, 2026 at 2:45 PM IST
అవినీతిని అరికట్టేందుకు ప్రభుత్వం ఎంత ప్రయత్నించినా కొందరు అధికారులు మాత్రం తప్పటడుగులు వేస్తునే ఉన్నారు. వారిలో కొంతమంది లంచాలు తీసుకొని ప్రజలను దోచేస్తుంటే మరి కొందరు నకిలీ బిల్లుల నేపథ్యంలో ఖజానాకే ఎసరు పెడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాజధానిలోని కట్టని కాలువలకూ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే,
వేయని రోడ్లు, నిర్మించని భవనాలే కాకుండా, కట్టని కాలువలకూ జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు బిల్లులు చెల్లిస్తున్నారు. ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ రకమైన అవినీతిలో చార్మినార్ సర్కిల్ అధికారులు తమకు సాటిలేరని నిరూపించుకున్నారు. తమకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని మలక్పేట్ సర్కిల్కు సంబంధించిన కాంట్రాక్టు పనికి చార్మినార్ సర్కిల్ అధికారులు బిల్లు చెల్లించడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. బల్దియాలో ఇప్పటివరకు వెలుగులోకి వచ్చిన అక్రమాల్లో, అధికార పరిధి దాటి మరీ ప్రజాధనాన్ని దోచుకున్న ఘటన ఇదే మొదటిదని తెలుస్తోంది.
కాంట్రాక్టరు ఒత్తిడికి లొంగి
మలక్పేట్ సర్కిల్, పాత మలక్పేట్ శంకర్నగర్ ప్రాంతం, మలక్పేట్ రైల్వే అండర్బ్రిడ్జ్ సమీపంలో ఉన్న భారత్ పెట్రోలు బంకు వైపు వరద కాలువను రోడ్డుకు అవతలివైపున ఉన్న ఖాజా కర్ఖానా (ఇంటి నంబరు 16-9-335బైసీ) నుంచి మసీదు (ఇల్లు నెం. 16-9-829) వరకు నిర్మించాలని సర్కిల్ ఇంజనీర్ 2024 ఫిబ్రవరిలో టెండరుకు పిలిచారు. దీంతో పని దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టరు కొంత పనిని తూతూ మంత్రంగా చేశారు. కాంట్రాక్టరు ఒత్తిడికి లొంగి అప్పటి ఇంజనీర్ గరిష్టంగా రూ. 60 లక్షలకు బిల్లు రాస్తానని చెప్పారు. ఆయన ఆ మేరకు బిల్లును ఎం-బుక్లో నమోదు చేశారు.
రూ. 1.2 కోట్లు చెల్లింపు
ఆ తర్వాత గుత్తేదారుకు, ఇంజనీరుకు మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆ ప్రక్రియ అక్కడితో నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో కాంట్రాక్టరు ఓ వ్యక్తి ద్వారా చార్మినార్ సర్కిల్ను సంప్రదించారు. ఇంజనీరింగ్ విభాగంలోని ఓ కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ద్వారా మలక్పేట సర్కిల్కు సంబంధించిన కాంట్రాక్టు కోసం చార్మినార్లో ఆన్లైన్ బిల్లును రూపొందించారు. సంబంధిత ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరు ద్వారా చెల్లింపు జరిగింది. రూ. 1.2 కోట్ల చెల్లింపు పూర్తయింది.
గుడ్డిగా ఆమోదం
కాంట్రాక్టరు జీహెచ్ఎంసీ యాప్లోకి లాగిన్ అయి పని పూర్తయిందని వర్క్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్కు రిపోర్టు పంపుతారు. దీంతో బిల్లుల నమోదు ప్రారంభమవుతుంది. అనంతరం అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్, సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్, జోనల్ కమిషనర్ ఈ రిపోర్టును తనిఖీ చేస్తారు. ఈ నివేదిక ఆమోదం పొందిన తర్వాతే పనికి సంబంధించిన బిల్లు (ఈఆర్పీ) తెరుచుకుంటుంది.
పది మంది అధికారుల హస్తం
ఈ క్రమంలో కాంట్రాక్టరు నకిలీ సంతకాలతో ఒక కొత్త ఎం-బుక్ను సృష్టించాడు. అతను నాణ్యతా పరీక్షలకు సంబంధించి నకిలీ నివేదికలను రూపొందించాడు. అతనితో కుమ్మక్కైన అధికారులు వాటిని గుడ్డిగా ఆమోదించి బిల్లు చెల్లించారు. ఆపరేటర్ నుంచి ఆడిట్ అధికారులు, ఎగ్జామినర్లూ ఈ నకిలీ బిల్లులను గుడ్డిగా ఆమోదించడం గమనార్హం. ఈ చెల్లింపులో సుమారు పది మంది అధికారులు పాలుపంచుకున్నారు. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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