మూసారాంబాగ్ వద్ద మూసీపై పాత వంతెన కూల్చివేత - నిరసన తెలియజేసిన స్థానికులు
మూసారాంబాగ్ వద్ద పాత వంతెనను కూల్చివేసిన బల్దియా అధికారులు - ఇటీవల వరదలకు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న మూసారాంబాగ్ పాత వంతెన - హై లెవెల్ బ్రిడ్జి పూర్తయ్యాక కూల్చివేయాల్సిందంటున్న ప్రజలు
Published : October 23, 2025 at 9:43 PM IST
Moosarambagh Old Bridge Demolition : మూసీ నదిపై మూసారాంబాగ్ వద్ద ఉన్న పాత వంతెనను జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) అధికారులు కూల్చివేశారు. ఇటీవల మూసీ వరదలకు పాత బ్రిడ్జి పూర్తిగా దెబ్బతిని రవాణాకు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో గత కొన్ని రోజులుగా ఈ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిపివేశారు. వరద కారణంగా వంతెనకు బీటలు ఏర్పడటం, రెయిలింగ్ పెచ్చులూడి పోవడం, అక్కడక్కడా ఇనుపరాడ్లు తేలి ప్రమాదకర స్థితిలో ఉండటంతో జీహెచ్ఎంసీ ఇంజినీరింగ్ విభాగం అధికారులు బ్రిడ్జిని పూర్తిగా పరిశీలించి మూసివేశారు.
రాకపోకలకు అనుమతులు నిలిపివేత : ట్రాఫిక్ పోలీసులు సైతం బ్రిడ్జిపై రాకపోకలకు అనుమతులు నిలిపివేశారు. ఈ క్రమంలో ముందస్తుగా పాత వంతెనపై ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు ముందుజాగ్రత్తగా పూర్తిగా కూల్చివేస్తున్నారు. పాత వంతెన స్థానంలో కొత్తగా మరో బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి జీహెచ్ఎంసీ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేస్తోంది. ప్రస్తుతం అంబర్ పేట మార్గంలో వెళ్లే వాహనాలను గోల్నాక వంతెన మీదుగా దారి మళ్లించారు. ఓల్డ్ కూల్చివేతతో కాలినడకన వెళ్లే వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొత్త వంతెన పూర్తి చేశాకే పాత వంతెన తొలగించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
శిథిలావస్థకు చేరడంతో : గత రెండేళ్లుగా నూతన హై లెవెల్ వంతెన నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. అంబర్పేట నుంచి దిల్సుఖ్నగర్కు రాకపోకలు సాగించేందుకు ఈ బ్రిడ్జి అనువుగా ఉండేది. ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదలకు బ్రిడ్జి పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరడంతో ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. మూసారంబాగ్ వద్ద చేపట్టిన హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తయ్యాక, పాత బ్రిడ్జిని కూల్చివేస్తే ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ బ్రిడ్జి ఉపయోగపడుతుందని స్థానికులు తెలిపారు. సంబంధిత ఉన్నతాధికారులు బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి ప్రత్యేక చొరవ చూపాలని వారు కోరుతున్నారు.
పనులు ఆపివేయాలని స్థానికుల నిరసన : అంబర్పేటలోని మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జ్ కూల్చివేత పనులను నిలిపివేయాలని స్థానికులు నిరసన చేపట్టారు. మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి నిర్వాహణ లోపం కారణంగానే భారీ వర్షాలకు, వరద తాకిడికి దెబ్బతిన్నదని ఆరోపించారు. మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జ్ను కూల్చివేసే పనులను వెంటనే ఆపాలనీ స్థానికులతో పాటు బీఆర్ఎస్ నేతలు డిమాండ్ చేశారు. గత రెండేళ్లుగా మూసరాంబాగ్ బ్రిడ్జికి పక్కనే నూతనంగా నిర్మిస్తున్న హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం పూర్తయ్యేదాకా పాత బ్రిడ్జిని కూల్చవద్దని వారు విన్నవించారు. కూల్చివేత పనులను అడ్డుకున్నారు. బ్రిడ్జి వద్ద మూసి నది దాటాలంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గం చూపించిన తర్వాతే కూల్చివేయాలని నినాదాలు చేస్తూ బ్రిడ్జిపై బైఠాయించి ఆందోళన చేశారు. అంబర్పేట్ నుండి దిల్సుఖ్నగర్ వెళ్లే ప్రధాన రహదారి ఇదే కావడం, ఈ బ్రిడ్జిని కూల్చివేయడంతో మరో ప్రత్యామ్నాయ దారి గోల్నాక బ్రిడ్జిపై నుంచి వెళ్లాలంటే ఐదు కిలోమీటర్లు దూరం పెరుగుతుందని స్థానికులు వాపోయారు. దీంతో పాదచారులకు ఇబ్బంది కలుగుతోందని అన్నారు.
"ఉన్న బ్రిడ్జిలను కూలగొడుతున్నారు. కొత్త వంతెన పనులు మాత్రం చేయడం లేదు. పాత వంతెన కూల్చడం వల్ల చుట్టూ తిరిగి వెళ్లాలంటే రూ.150 ఖర్చుఅవుతుంది. బస్సులు కూడా ఆపడం లేదు. మేము ఈ మార్గంలో వెళతామంటే పోనివ్వడం లేదు. అధికారులు స్పందించాలని కోరుతున్నాం"- స్థానిక మహిళ
