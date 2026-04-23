ETV Bharat / state

మీ వద్ద పని చేయని ఫోన్లు ఉన్నాయా? - అయితే ఈ క్యూఆర్​ కోడ్​ని స్కాన్​ చేసి రివార్డులు పొందండి

క్యూఆర్‌ కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే రివార్డు పాయింట్లు - 30 మొబైల్‌ షాపుల్లో డ్రాప్‌బాక్స్‌ల ఏర్పాటు - వివరాలు దరఖాస్తులో పొందుపరిస్తే రివార్డులు మీ సొంతం

QR Code for Electric Wastage in GHMC
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 23, 2026 at 12:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

QR Code for Electric Wastage in GHMC : హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న జనాభాతో పాటు వ్యర్థాలు, ఈ-వ్యర్థాలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్​ వ్యర్థాలను పడేస్తుంటారు. దీని వల్ల పర్యావరణంలో కలిసి మొత్తం కలుషితమై పోతున్నఈ నేపథ్యంలో ఈ-వ్యర్థాల నుంచి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడమే లక్ష్యంగా జీహెచ్​ఎంసీ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. రీసైక్లింగ్​, ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో క్యూఆర్​ కోడ్​ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మొదటి దశలో పలు మొబైల్​ షాపుల్లో డ్రాప్​ బాక్సులను ఏర్పాటు చేశారు. పని చేయని సెల్​ఫోన్లను వాటిల్లో వేసి, క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్​ చేయాలి. దాని ద్వారా వినియోగదారులు రివార్డు పాయింట్లు పొందుతారు. ఈ విధానాన్ని గురువారం ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.

100 టన్నుల వ్యర్థాలు సేకరిస్తే! : ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో కమిషనర్​ నగరవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రానిక్​ వ్యర్థాల సేకరణకు ప్రత్యేక డ్రైవ్​ చేపట్టారు. పలుచోట్ల సేకరణ కేంద్రాలనూ ఏర్పాటు చేసినా కూడా జీహెచ్​ఎంసీ 100 టన్నుల వ్యర్థాలనే సేకరించగలిగింది. ఈ విషయంపై అధికారులు జనాల్లోని అసంతృప్తిని గమనించారు. పాత సామాన్లు కొనేవారికి ఇస్తే ఎంతో కొంత డబ్బు వస్తుందని, మీకు ఉచితంగా ఎందుకివ్వాలని ప్రజలు ప్రశ్నించడంతో అధికారులు క్యూఆర్​ కోడ్​ విధానాన్ని రూపొందించారు. ఈ విధానంలో వచ్చే రివార్డు పాయింట్లతో స్వయం సహాయక సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తయారు చేసిన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు కల్పించామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఎస్​హెచ్​జీ కేంద్రాల్లో రివార్డు పాయింట్లను ఖర్చు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉందని, క్రమంగా ఎలక్ట్రానిక్​ షాపుల్లోనూ ఏదైనా వస్తువును సబ్సీడీతో కొనే సౌకర్యం, ఇతరత్రా ప్రయోజనాలను అందుబాటులోకి తెస్తామని జీహెచ్​ఎంసీ తెలిపింది.

ఇలా ఇస్తే రివార్డులు : నగరంలో 20 ప్రాంతాల్లో డ్రాప్​ బాక్స్​లను పెట్టారు. పని చేయని ఫోన్లను వాటిలో వేసి క్యూఆర్​ కోడ్​ను స్కాన్​ చేసి, దరఖాస్తులో వివరాలను పొందుపరిస్తే రివార్డు పాయింట్లు అందుతాయి.

డోర్​స్టెప్​ పికప్​ : చెడిపోయినా టీవీ, ఫ్రిజ్​, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్​ వస్తువులను ఇవ్వాలనుకుంటే క్యూఆర్​ కోడ్​ స్కాన్​ చేసి చిరునామా, వస్తువుల వివరాలను నమోదు చేస్తే ఎర్త్​ సెన్స్​, ప్యూర్​ ఎర్త్​, రీసైట్రొనిక్స్​, జెడ్​ ఎన్విరో, గ్రీన్​ ఎన్విరో వంటి కంపెనీలు ఇంటికొచ్చి వాటిని తీసుకెళ్తాయి.

అలాగే ఇలా ఎలక్ట్రానిక్​ వ్యర్థాలతో పాటుగా నగరంలో ఉన్న చెత్త సమస్యను కూడా జీహెచ్​ఎంసీకి ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఫిర్యాదు చేయడం ఎలా? :

  • 8125966586 నంబరును సెల్​ఫోన్​లో సేవ్​ చేసుకోవాలి.
  • దానికి వాట్సప్​ ద్వారా హాయ్​ అనే మేసేజ్​ పంపిస్తే జీహెచ్​ఎంసీ నుంచి నమస్తే అని రిటర్న్​ మేసెజ్​ వస్తుంది.
  • దాంతో పాటు ఒక లింక్​ వస్తుంది.
  • దానిలో సమస్య ఉన్న ప్రాంతం, ఫొటో, కచ్చితమైన స్థానం పేర్కొంటూ పూర్తి వివరాలను పంపించాలి.
  • అయితే ప్రస్తుతం జీహెచ్​ఎంసీ మొబైల్​ యాప్​, సోషల్​ మీడియా ఎక్స్​, కంట్రోల్​ రూమ్​ నంబరు 040 2111 1111 ద్వారా జీహెచ్​ఎంసీ అన్ని రకాల ఫిర్యాదులను తీసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా కేవలం శానిటేషన్​ కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ నంబరును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.

అరచేతిలో జీహెచ్​ఎంసీ సేవలు : హైదరాబాద్​ పరిధిలో ప్రజలకు పలు సేవలను మై జీహెచ్​ఎంసీ యాప్​ ద్వారా అందిస్తోంది. ప్రజలు ఈ యాప్​ను డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని, మీ స్మార్ట్​ఫోన్​ నుంచే బల్దియా సేవలను కూడా పొందవచ్చు. మై జీహెచ్​ఎంసీ యాప్​ ద్వారా పారిశుద్ధ్యం, ఆరోగ్యం, వీధి దీపాలు, మురుగు నీటి సమస్య, రహదారులను క్లీన్​ చేయడం లాంటి సమస్యలకు సంబంధించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే ఫొటోను తీసి సమస్య ఉన్న ప్రాంతం నుంచి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

TAGGED:

ELECTRIC WASTAGE QR CODE
GHMC LUNCHES QR CODE FOR E WASTAGE
QR CODE E WASTAGE COLLECTION
GHMC QR CODE DOOR TO DOOR
QR CODE FOR ELECTRIC WASTAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.