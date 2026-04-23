మీ వద్ద పని చేయని ఫోన్లు ఉన్నాయా? - అయితే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేసి రివార్డులు పొందండి
క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేస్తే రివార్డు పాయింట్లు - 30 మొబైల్ షాపుల్లో డ్రాప్బాక్స్ల ఏర్పాటు - వివరాలు దరఖాస్తులో పొందుపరిస్తే రివార్డులు మీ సొంతం
Published : April 23, 2026 at 12:34 PM IST
QR Code for Electric Wastage in GHMC : హైదరాబాద్లో పెరుగుతున్న జనాభాతో పాటు వ్యర్థాలు, ఈ-వ్యర్థాలు కూడా క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ వ్యర్థాలను పడేస్తుంటారు. దీని వల్ల పర్యావరణంలో కలిసి మొత్తం కలుషితమై పోతున్నఈ నేపథ్యంలో ఈ-వ్యర్థాల నుంచి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడమే లక్ష్యంగా జీహెచ్ఎంసీ వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. రీసైక్లింగ్, ఈ-వ్యర్థాల సేకరణ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మొదటి దశలో పలు మొబైల్ షాపుల్లో డ్రాప్ బాక్సులను ఏర్పాటు చేశారు. పని చేయని సెల్ఫోన్లను వాటిల్లో వేసి, క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయాలి. దాని ద్వారా వినియోగదారులు రివార్డు పాయింట్లు పొందుతారు. ఈ విధానాన్ని గురువారం ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
100 టన్నుల వ్యర్థాలు సేకరిస్తే! : ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో కమిషనర్ నగరవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాల సేకరణకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు. పలుచోట్ల సేకరణ కేంద్రాలనూ ఏర్పాటు చేసినా కూడా జీహెచ్ఎంసీ 100 టన్నుల వ్యర్థాలనే సేకరించగలిగింది. ఈ విషయంపై అధికారులు జనాల్లోని అసంతృప్తిని గమనించారు. పాత సామాన్లు కొనేవారికి ఇస్తే ఎంతో కొంత డబ్బు వస్తుందని, మీకు ఉచితంగా ఎందుకివ్వాలని ప్రజలు ప్రశ్నించడంతో అధికారులు క్యూఆర్ కోడ్ విధానాన్ని రూపొందించారు. ఈ విధానంలో వచ్చే రివార్డు పాయింట్లతో స్వయం సహాయక సంఘాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు తయారు చేసిన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు కల్పించామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఎస్హెచ్జీ కేంద్రాల్లో రివార్డు పాయింట్లను ఖర్చు చేసుకునే వెసులుబాటు ఉందని, క్రమంగా ఎలక్ట్రానిక్ షాపుల్లోనూ ఏదైనా వస్తువును సబ్సీడీతో కొనే సౌకర్యం, ఇతరత్రా ప్రయోజనాలను అందుబాటులోకి తెస్తామని జీహెచ్ఎంసీ తెలిపింది.
ఇలా ఇస్తే రివార్డులు : నగరంలో 20 ప్రాంతాల్లో డ్రాప్ బాక్స్లను పెట్టారు. పని చేయని ఫోన్లను వాటిలో వేసి క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేసి, దరఖాస్తులో వివరాలను పొందుపరిస్తే రివార్డు పాయింట్లు అందుతాయి.
డోర్స్టెప్ పికప్ : చెడిపోయినా టీవీ, ఫ్రిజ్, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను ఇవ్వాలనుకుంటే క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి చిరునామా, వస్తువుల వివరాలను నమోదు చేస్తే ఎర్త్ సెన్స్, ప్యూర్ ఎర్త్, రీసైట్రొనిక్స్, జెడ్ ఎన్విరో, గ్రీన్ ఎన్విరో వంటి కంపెనీలు ఇంటికొచ్చి వాటిని తీసుకెళ్తాయి.
అలాగే ఇలా ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలతో పాటుగా నగరంలో ఉన్న చెత్త సమస్యను కూడా జీహెచ్ఎంసీకి ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలి? ఆ పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఫిర్యాదు చేయడం ఎలా? :
- 8125966586 నంబరును సెల్ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోవాలి.
- దానికి వాట్సప్ ద్వారా హాయ్ అనే మేసేజ్ పంపిస్తే జీహెచ్ఎంసీ నుంచి నమస్తే అని రిటర్న్ మేసెజ్ వస్తుంది.
- దాంతో పాటు ఒక లింక్ వస్తుంది.
- దానిలో సమస్య ఉన్న ప్రాంతం, ఫొటో, కచ్చితమైన స్థానం పేర్కొంటూ పూర్తి వివరాలను పంపించాలి.
- అయితే ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ మొబైల్ యాప్, సోషల్ మీడియా ఎక్స్, కంట్రోల్ రూమ్ నంబరు 040 2111 1111 ద్వారా జీహెచ్ఎంసీ అన్ని రకాల ఫిర్యాదులను తీసుకుంటుంది. అంతేకాకుండా కేవలం శానిటేషన్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ నంబరును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
అరచేతిలో జీహెచ్ఎంసీ సేవలు : హైదరాబాద్ పరిధిలో ప్రజలకు పలు సేవలను మై జీహెచ్ఎంసీ యాప్ ద్వారా అందిస్తోంది. ప్రజలు ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని, మీ స్మార్ట్ఫోన్ నుంచే బల్దియా సేవలను కూడా పొందవచ్చు. మై జీహెచ్ఎంసీ యాప్ ద్వారా పారిశుద్ధ్యం, ఆరోగ్యం, వీధి దీపాలు, మురుగు నీటి సమస్య, రహదారులను క్లీన్ చేయడం లాంటి సమస్యలకు సంబంధించి ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే ఫొటోను తీసి సమస్య ఉన్న ప్రాంతం నుంచి ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
'మీ కాళ్లు మొక్కుతా - దయచేసి ఇక్కడ చెత్త వేయకండి' : జీహెచ్ఎంసీ సూపర్వైజర్ అనూహ్య విజ్ఞప్తి
గ్రేటర్లో ప్లాస్టిక్పై పూర్తి నిషేధం - సిద్ధమవుతున్న జీహెచ్ఎంసీ