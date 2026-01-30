ఇక ప్రారంభోత్సవాలు చేద్దాం : పదవీ కాలం ముగుస్తుండటంతో మేయర్ ఆదేశాలు
ఫిబ్రవరి 10తో ముగియనున్న జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్ల పదవీ కాలం - పలు ఆదేశాలు జారీ చేసిన మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి - తమ హయాంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తయినవాటి ప్రారంభోత్సవాలు చేయాలని ఆదేశం
Projects Opening Cermony By GHMC : జీహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్ల పదవీ కాలం ఫిబ్రవరి 10న ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గురువారం అధికారులకు పలు ఆదేశాలిచ్చారు. తమ హయాంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తయి ఉంటే వాటి ప్రారంభోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలిపారు.
రేపే చివరి సమావేశం : వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27)కు సంబంధించిన పద్దుపై చర్చించేందుకు జనవరి 31న సమావేశం జరగనుంది. ఈ ప్రత్యేక సర్వసభ్య సమావేశం ప్రస్తుత పాలకమండలికి చివరిది. దీని తర్వాత ప్రత్యేక కమిషనర్ను ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది. ఆపై అధికారుల ఆధ్వర్యంలో నగరంలో పరిపాలనను నిర్వహిస్తుంది.
52 తీర్మానాలను ఆమోదించిన స్థాయీ సంఘం : నాగార్జున కూడలి, బంజారాహిల్స్లోని టీవీ9 కూడలిలో పైవంతెనల నిర్మాణానికి రూపొందించిన అంచనా వ్యయాలను సవరించి పరిపాలన అనుమతి కోరుతూ స్థాయీ సంఘం తీర్మానం చేసింది. బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన గురువారం జరిగిన స్థాయీ సంఘ సమావేశంలో మొత్తం 52 తీర్మానాలు ఆమోదం పొందాయి. బర్కత్పురాలో మాజీ ప్రధాని వాజ్పేయీ విగ్రహం ఏర్పాటు, ఎల్బీనగర్లోని బైరామల్గూడ పైవంతెనకు ఇటీవల మరణించిన చంపాపేట్ కార్పొరేటర్ మధుసూదన్రెడ్డి పేరు పెట్టాలనే ప్రతిపాదనలను పరిశీలించాలని స్థాయీ సంఘం నిర్ణయించింది. బైరామల్గూడ కూడలి నుంచి ఓవైసీ కూడలి వరకు 6 లేన్ల పైవంతెన నిర్మాణానికి రూపొందించిన రోడ్డు అభివృద్ధి ప్రణాళిక ఆమోదం, మైలార్దేవ్పల్లి నుంచి కాటేదాన్ కూడలి వరకు పైవంతెన నిర్మాణం, పాటిగడ్డ వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి సవరించిన ప్రతిపాదనలు, ఎల్బీనగర్లోని హస్తినాపురంలో జీహెచ్ఎంసీ సర్కిల్ కార్యాలయం నిర్మాణం తదితర తీర్మానాలు సమావేశంలో ఆమోదం పొందాయి. కమిషనర్ ఆర్వీ.కర్ణన్, స్థాయూ సంఘ సభ్యులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
రికార్డు స్థాయి రేటింగ్ : దేశంలో ఏ ఇతర మహా నగరపాలక సంస్థకూ లేని తరహాలు జీహెచ్ఎంసీకి కొన్ని సంవత్సరాలుగా 'ఏఏ' రేటింగ్ సాధిస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకట్టకుంటోంది. ప్రతి సంవత్సరం ఆదాయం, ఖర్చుల దృష్ట్యా పురోగతి సాధించడంతో పాటు రుణాలను వాటి వడ్డీలను సకాలంలో చెల్లిస్తుండటం వంటి కారణాల వల్ల జీహెచ్ఎంసీకి ఈ ఘనత దక్కుతోంది.
అయితే జీహెచ్ఎంసీ ప్రస్తుత స్వరూపం ఫిబ్రవరి 11 నుంచి పూర్తిగా మారిపోనుంది. దీనిని 3 మహానగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీలో 150 డివిజన్లు ఉన్నాయి. వీటికి నిర్మాణ అనుమతుల రూపంలో ప్రతి ఏటా రూ.1200 కోట్ల ఆదాయం సమకూరేది. వాటిలో 60 శాతం రుసుము శేరిలింగంపల్లి, కుకట్పల్లి జోన్ల నుంచే అందేది.
అనుమతి రుసుము తరలిపోతుంది : శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో జీహెచ్ఎంసీని 300 డివిజన్లకు విస్తరించిన తరువాత జీహెచ్ఎంసీని మొత్తం 3 గ్రేటర్ కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కొత్తగా శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్, కూకట్పల్లి జోన్లతో సైబరాబాద్ మహానగరపాలక సంస్థ ఎల్బీనగర్, మల్కాజిగిరి, ఉప్పల్ జోన్లతో మల్కాజిగిరి మహానగర పాలక సంస్థలు ఏర్పాటవుతుండగా ప్రస్తుత జీహెచ్ఎంసీలో ఖైరతాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్, సికింద్రాబాద్, చార్మినార్, శంషాబాద్ జోన్లు ఉంటాయి. పన్ను, నిర్మాణ అనుమతి రుసుము వసూళ్లు కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే గ్రేటర్ సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్కు 60 శాతం మేర తరలిపోనున్నాయని, గ్రేటర్ మల్కాజిగిరి, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నామమాత్రమని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రతి నెలా రూ.120 కోట్ల కిస్తీ : గతంలో జీహెచ్ఎంసీ వార్షిక ఆదాయం రూ.5 వేల కోట్లు ఉండేది. అందువల్లే బ్యాంకులు జీహెచ్ఎంసీకి రూ.7 వేల కోట్ల మేర అప్పులు ఇచ్చాయి. అలా ఇప్పటివరకు బల్దియాకు రూ.4,876.76 కోట్ల అప్పుల భారం ఉంది. ప్రతి నెలా సుమారు రూ.120 కోట్ల కిస్తీ బ్యాంకుకు కడుతోంది. విభజనతో జీహెచ్ఎంసీ ఆదాయం అంచనాలు 30 నుంచి 40 శాతం తగ్గనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నెలవారీ కిస్తీలను సమయానికి చెల్లించడం, ఉద్యోగులు జీతాల చెల్లింపు జీహెచ్ఎంసీకి భారంగా మారనున్నాయి.
