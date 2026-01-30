ETV Bharat / state

ఇక ప్రారంభోత్సవాలు చేద్దాం : పదవీ కాలం ముగుస్తుండటంతో మేయర్​ ఆదేశాలు

ఫిబ్రవరి 10తో ముగియనున్న జీహెచ్​ఎంసీ కార్పొరేటర్ల పదవీ కాలం - పలు ఆదేశాలు జారీ చేసిన మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి - తమ హయాంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తయినవాటి ప్రారంభోత్సవాలు చేయాలని ఆదేశం

Projects Opening Cermony By GHMC
Projects Opening Cermony By GHMC (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 30, 2026 at 1:58 PM IST

3 Min Read
Projects Opening Cermony By GHMC : జీహెచ్​ఎంసీ కార్పొరేటర్ల పదవీ కాలం ఫిబ్రవరి 10న ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గురువారం అధికారులకు పలు ఆదేశాలిచ్చారు. తమ హయాంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తయి ఉంటే వాటి ప్రారంభోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు చేయాలని తెలిపారు.

రేపే చివరి సమావేశం : వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27)కు సంబంధించిన పద్దుపై చర్చించేందుకు జనవరి 31న సమావేశం జరగనుంది. ఈ ప్రత్యేక సర్వసభ్య సమావేశం ప్రస్తుత పాలకమండలికి చివరిది. దీని తర్వాత ప్రత్యేక కమిషనర్​ను ప్రభుత్వం నియమిస్తుంది. ఆపై అధికారుల ఆధ్వర్యంలో నగరంలో పరిపాలనను నిర్వహిస్తుంది.

52 తీర్మానాలను ఆమోదించిన స్థాయీ సంఘం : నాగార్జున కూడలి, బంజారాహిల్స్​లోని టీవీ9 కూడలిలో పైవంతెనల నిర్మాణానికి రూపొందించిన అంచనా వ్యయాలను సవరించి పరిపాలన అనుమతి కోరుతూ స్థాయీ సంఘం తీర్మానం చేసింది. బల్దియా ప్రధాన కార్యాలయంలో మేయర్​ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన గురువారం జరిగిన స్థాయీ సంఘ సమావేశంలో మొత్తం 52 తీర్మానాలు ఆమోదం పొందాయి. బర్కత్​పురాలో మాజీ ప్రధాని వాజ్​పేయీ విగ్రహం ఏర్పాటు, ఎల్బీనగర్​లోని బైరామల్​గూడ పైవంతెనకు ఇటీవల మరణించిన చంపాపేట్​ కార్పొరేటర్​ మధుసూదన్​రెడ్డి పేరు పెట్టాలనే ప్రతిపాదనలను పరిశీలించాలని స్థాయీ సంఘం నిర్ణయించింది. బైరామల్​గూడ కూడలి నుంచి ఓవైసీ కూడలి వరకు 6 లేన్ల పైవంతెన నిర్మాణానికి రూపొందించిన రోడ్డు అభివృద్ధి ప్రణాళిక ఆమోదం, మైలార్​దేవ్​పల్లి నుంచి కాటేదాన్​ కూడలి వరకు పైవంతెన నిర్మాణం, పాటిగడ్డ వద్ద ఆర్వోబీ నిర్మాణానికి సవరించిన ప్రతిపాదనలు, ఎల్బీనగర్​లోని హస్తినాపురంలో జీహెచ్​ఎంసీ సర్కిల్​ కార్యాలయం నిర్మాణం తదితర తీర్మానాలు సమావేశంలో ఆమోదం పొందాయి. కమిషనర్​ ఆర్వీ.కర్ణన్​, స్థాయూ సంఘ సభ్యులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

రికార్డు స్థాయి రేటింగ్ : దేశంలో ఏ ఇతర మహా నగరపాలక సంస్థకూ లేని తరహాలు జీహెచ్​ఎంసీకి కొన్ని సంవత్సరాలుగా 'ఏఏ' రేటింగ్​ సాధిస్తూ అందరి దృష్టినీ ఆకట్టకుంటోంది. ప్రతి సంవత్సరం ఆదాయం, ఖర్చుల దృష్ట్యా పురోగతి సాధించడంతో పాటు రుణాలను వాటి వడ్డీలను సకాలంలో చెల్లిస్తుండటం వంటి కారణాల వల్ల జీహెచ్​ఎంసీకి ఈ ఘనత దక్కుతోంది.

అయితే జీహెచ్​ఎంసీ ప్రస్తుత స్వరూపం ఫిబ్రవరి 11 నుంచి పూర్తిగా మారిపోనుంది. దీనిని 3 మహానగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం జీహెచ్​ఎంసీలో 150 డివిజన్లు ఉన్నాయి. వీటికి నిర్మాణ అనుమతుల రూపంలో ప్రతి ఏటా రూ.1200 కోట్ల ఆదాయం సమకూరేది. వాటిలో 60 శాతం రుసుము శేరిలింగంపల్లి, కుకట్​పల్లి జోన్ల నుంచే అందేది.

అనుమతి రుసుము తరలిపోతుంది : శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థలతో జీహెచ్​ఎంసీని 300 డివిజన్లకు విస్తరించిన తరువాత జీహెచ్​ఎంసీని మొత్తం 3 గ్రేటర్ కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కొత్తగా శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్​, కూకట్​పల్లి జోన్లతో సైబరాబాద్​ మహానగరపాలక సంస్థ ఎల్బీనగర్​, మల్కాజిగిరి, ఉప్పల్ జోన్లతో మల్కాజిగిరి మహానగర పాలక సంస్థలు ఏర్పాటవుతుండగా ప్రస్తుత జీహెచ్​ఎంసీలో ఖైరతాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్​, సికింద్రాబాద్​, చార్మినార్, శంషాబాద్​ జోన్లు ఉంటాయి. పన్ను, నిర్మాణ అనుమతి రుసుము వసూళ్లు కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే గ్రేటర్ సైబరాబాద్​ కార్పొరేషన్​కు 60 శాతం మేర తరలిపోనున్నాయని, గ్రేటర్ మల్కాజిగిరి, గ్రేటర్ హైదరాబాద్​ పరిధిలో నామమాత్రమని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

ప్రతి నెలా రూ.120 కోట్ల కిస్తీ : గతంలో జీహెచ్​ఎంసీ వార్షిక ఆదాయం రూ.5 వేల కోట్లు ఉండేది. అందువల్లే బ్యాంకులు జీహెచ్​ఎంసీకి రూ.7 వేల కోట్ల మేర అప్పులు ఇచ్చాయి. అలా ఇప్పటివరకు బల్దియాకు రూ.4,876.76 కోట్ల అప్పుల భారం ఉంది. ప్రతి నెలా సుమారు రూ.120 కోట్ల కిస్తీ బ్యాంకుకు కడుతోంది. విభజనతో జీహెచ్​ఎంసీ ఆదాయం అంచనాలు 30 నుంచి 40 శాతం తగ్గనుంది. ఈ నేపథ్యంలో నెలవారీ కిస్తీలను సమయానికి చెల్లించడం, ఉద్యోగులు జీతాల చెల్లింపు జీహెచ్​ఎంసీకి భారంగా మారనున్నాయి.

