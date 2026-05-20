వాట్సాప్​లోనే జీహెచ్​ఎంసీ సేవలు - ఈ నంబర్​ మొబైల్​లో సేవ్​ చేసుకుంటే చాలు

వాట్సాప్​ మీసేవ ద్వారా 9 పౌర సేవలు అందుబాటులోకి - మీసేవకు వెళ్లనవసరం లేకుండానే ఆన్​లైన్​లోనే దరఖాస్తు చేసుకునే సౌలభ్యం - ఆస్తిపన్ను సవరణ, జనన ధ్రువపత్రాల సహా 9 సేవలు

GHMC CIVIC SERVICES ON WHATSAPP (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 4:22 PM IST

GHMC Launches WhatsApp Civic Services : అందుబాటులోకి వచ్చిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందేంచేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషిచేస్తోంది. పౌర సేవలను మరింత సులభతరం చేస్తూ మీ సేవ మరో మైలు రాయిని చేరుకుంది. ప్రజలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగనవసరం లేకుండా ఇంటి నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా సేవలను పొందే అవకాశం కల్పించింది. జీహెచ్​ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​)కి సంబంధించి 9 సేవలను వాట్సాప్ మీసేవ, చాట్​బాట్​ల ద్వారా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మంత్రి శ్రీధర్​ బాబు మార్గదర్శకాల మేరకు కొత్త సేవలను ప్రారంభించినట్లుగా ఎలక్ట్రానిక్స్ సర్వీస్ డెలివరీ సంస్థ నిన్న(మంగళవారం) ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.

కొత్త సేవలు ఇవీ : వాట్సప్, చాట్‌బాట్‌ సర్వీసులను మీసేవ సంస్థ గతేడాది నవంబరు 18వ తేదీన ప్రారంభించింది. వివిధ ప్రభుత్వ శాఖల పౌర సేవలను ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లింది. ఈక్రమంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​కు సంబంధించిన ఆస్తిపన్ను సవరణ, జనన, మరణ ధ్రువపత్రాల(బర్త్​, డెత్ సర్టిఫికెట్లు) సవరణ, ఇంటి వద్ద జననం (హోం బర్త్‌), ఇంటి వద్ద మరణం (హోం డెత్‌), ఇంటి నంబరు సవరణ, మ్యుటేషన్, ట్రేడ్‌ లైసెన్స్‌ రెన్యువల్‌ సేవలు ఇప్పుడు వాట్సప్, చాట్‌బాట్‌ల ద్వారా అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ప్రజలు మీసేవ సెంటర్ల వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండానే వాట్సప్‌ లేదా మీసేవ వెబ్‌సైట్‌లోని చాట్‌బాట్‌ను ఉపయోగించి పౌరసేవలను పొందవచ్చు.

ఎలా పొందాలంటే :

  • జీహెచ్ఎంసీ వాట్సాప్​ సేవలను ఇలా ఉపయోగించుకోండి
  • ముందుగా మీ సెల్​ఫోన్​లో 80969 58096ను 'మీసేవ తెలంగాణ’ పేరుతో సేవ్‌ చేసుకోవాలి
  • అనంతరం వాట్సప్‌లో ఆ నంబరుకు ‘హాయ్‌’ అని మెసేజ్‌ చేయాలి
  • వెంటనే అప్లికేషన్​ ఫాం తెరుచుకుంటుంది
  • అందులో వివరాలను ఎంటర్ చేయండి
  • అప్లికేషన్​ ఫీజు చెల్లిస్తే ప్రక్రియ పూర్తయినట్లుగా లెక్క

జీహెచ్​ఎంసీ వాట్సాప్ సేవలకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వస్తున్నట్లుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. జనన, ఆధాయ ధ్రువపత్రాలు, ట్రాఫిక్ చలనాలు, విద్యుత్​ బిల్లులు తదితర సేవలను ప్రజలు ఎక్కువగా సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నట్లుగా వెల్లడించింది.

ఎప్పటికప్పుడు వాట్సప్​ సందేశం : మన అప్లికేషన్ స్టేటస్​, అప్డేట్​లను సేవ్​ చేయడం వల్ల కలిగే అన్ని ప్రయోజనాలు సెల్​ఫోన్​కు వచ్చే సందేశాల రూపంలో వస్తాయి. అప్లికేషన్​ స్టేటస్, అప్‌డేట్స్‌ అన్ని ఎప్పటికప్పుడు వెంటనే తెలిసిపోతాయి. ధ్రువపత్రం లేదా సంబంధిత డాక్యుమెంట్‌ సిద్ధం కాగానే దాని డౌన్‌లోడ్‌ లింక్‌ నేరుగా వాట్సాప్​నకే వస్తుంది. ఆ తర్వాత మనుకు డౌన్​లోడ్​ అవుతుంది.

పౌర సేవల్లో మరింత పారదర్శకత : వాట్సప్‌ మీ-సేవతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఐదు వేలకు పైగా మీ-సేవ సెంటర్లు ప్రతిరోజూ 80 వేల మంది నుంచి లక్ష మందికి డిజిటల్‌ పౌర సేవలు అందిస్తున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. 2023 నవంబరు 1 నుంచి 2026 జనవరి 31 వరకు 5.98 కోట్ల ట్రాన్షాక్షన్లు నమోదయినట్లు తెలిపారు. వీటి మొత్తం విలువ రూ.3,811 కోట్లు అని వెల్లడించారు. సర్టిఫికెట్ల స్టేటస్, తాజా అప్‌డేట్స్‌ కూడా వాట్సప్‌లోనే తెలుసుకోవటం, ఆమోదం పొందిన సర్టిఫికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉండటంం కారణంగా పదే పదే మీ-సేవా కేంద్రాలకు వెళ్లే శ్రమ తగ్గిందని వివరించారు. మధ్యవర్తుల పాత్ర తొలగిపోయి మీసేవ సేవల్లో పారదర్శకత మెరుగైందని పేర్కొన్నారు. పౌర సేవల వేగం పుంజుకోవటంతో పాటు దరఖాస్తుదారులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరింత చేరువైందన్న ఆయన త్వరలో అత్యవసర సేవల నంబర్లను కూడా వాట్సప్‌ మీ-సేవకు అనుసంధానం చేయనున్నట్లుగా తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

