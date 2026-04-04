ఫుట్‌పాత్ ఆక్రమణలపై జీహెచ్​ఎంసీ కొరడా, ఒకేరోజు 798 దుకాణాల తొలగింపు

ఫుట్‌పాత్ ఆక్రమణలపై జీహెచ్ఎంసీ కొరడా - 6 జోన్లలో ఫుట్‌పాత్‌పై చేపట్టిన నిర్మాణాలు, షెడ్లు తొలగింపు - 798 ఆక్రమణలు తొలగింపు - జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బంది, చిరు వ్యాపారుల మధ్య వాగ్వాదం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 4, 2026 at 7:45 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 8:02 PM IST

GHMC Clears Footpath Encroachments in Hyderbad : హైదరాబాద్‌లో ఫుట్‌పాత్ ఆక్రమణలపై జీహెచ్ఎంసీ కొరడా ఝులిపించింది. 6 జోన్లలో ఫుట్‌పాత్‌ను ఆక్రమించి చేపట్టిన నిర్మాణాలు, షెడ్లను తొలగించింది. జీహెచ్​ఎంసీ, ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు సంయుక్తంగా ఆక్రమణల తొలగింపును చేపట్టారు. ట్రాఫిక్‌ సమస్యలు, వాహనదారుల ఇబ్బందుల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కూల్చివేశారు. జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఆదేశాలతో స్థానిక ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారంతో క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బంది ఆక్రమణలను తొలగించింది.

కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ పర్యవేక్షణ : హైదరాబాద్‌ నగరంలో పుట్ పాత్ ఆక్రమణలపై జీహెచ్​ఎంసీ బుల్డోజర్లతో విరుచుకుపడింది. ఆరు జోన్లలోని ప్రధాన వీధుల్లో పుత్ పాత్​లను ఆక్రమించి నిర్మించిన షెడ్లను, దుకాణాలను నేలమట్టం చేసింది. శంషాబాద్ సర్కిల్-18లో రాళ్లగూడ రోడ్ నుంచి బస్టాండ్ వరకు, ఛార్మినార్ జోన్ లోని లాడ్ బజార్ నుంచి పురానాపూల్ రోడ్, రికబ్ గంజి రోడ్డు వరకు ఆక్రమణలు తొలగించారు. రాజేంద్రనగర్ సర్కిల్‌లోని పిల్లర్‌ నెంబర్‌ 252 నుంచి 116 వరకు ఇరువైపుల ఉన్న దుకాణ సముదాయాలను తొలగించారు. రాజేంద్రనగర్ జోన్‌లోని అత్తాపూర్‌తో పాటు గోల్కొండ జోన్‌లో గోషామహల్ సర్కిల్​లో జంబాగ్ హనుమాన్ దేవాలయం నుంచి ఎంజే మార్కెట్ వరకు ఆక్రమణలు నేలమట్టం చేశారు. సిద్దంబర్ బజార్, అప్జల్ గంజ్‌లో రహదారిని ఆక్రమించిన చిరు వ్యాపారుల షెడ్లను కూల్చివేశారు. అధికారులతో కలిసి కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతూ పరిస్థితిని సమీక్షించారు.

దుకాణాల్లో సామగ్రి దెబ్బతిన్నాయి : రోడ్డు విస్తరణ పనుల్లో భాగంగా ఆరాంఘర్ వద్ద పుట్ పాత్​పై ఏర్పాటు చేసిన చిరు వ్యాపారుల దుకాణాలను అధికారులు తొలగించారు. ఎలాంటి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తతో పోలీసుల బందోబస్తు నడుమ తొలగింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఖైరతాబాద్‌ జోన్‌లోని యూసఫ్ గూడ సర్కిల్‌లో రహదారికి ఇరువైపుల దుకాణాలు పూర్తిగా నేలమట్టం చేశారు. కూకట్​పల్లి, కేపీహెచ్​బీలో జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందితో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించి దుకాణాలు, తాత్కాలిక షెడ్లు, వాహనాల పార్కింగ్‌లను తొలగించారు. దుకాణాల్లో సామగ్రి దెబ్బతిన్నాయని చిరు వ్యాపారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

తమను రోడ్డున పడేయడం అన్యాయం : ఆక్రమణల కూల్చివేతలో భాగంగా జాంబాగ్, ఎంజే మార్కెట్, అఫ్జల్‌గంజ్​లలో రహదారికి ఇరువైపుల ఫుట్‌పాత్‌పై ఉన్న పండ్ల దుకాణాలు, జ్యూస్ బండ్లు ఇతర చిరు వ్యాపారుల దుకాణాలను తొలగించారు. సికింద్రాబాద్ జోన్​లోని మెట్టుగూడ సర్కిల్‌లో ఆక్రమణల తొలగింపు ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. సమాచారం లేకుండా కూల్చివేతలు చేపట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు చిరు వ్యాపారుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. పొట్టకూటి కోసం చిరు వ్యాపారాలు చేస్తున్న తమపై అధికారులు ప్రతాపం చూపించడాన్ని నిరసిస్తూ వ్యాపారులు ఆందోళన చేపట్టారు. తమను రోడ్డున పడేయడం అన్యాయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మోండా మార్కెట్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌లోకి చిరు వ్యాపారులు దూసుకెళ్లారు. చిరు వ్యాపారులను సముదాయించిన పోలీసులు వారిని వెనక్కి పంపారు.

798 ఆక్రమణలు తొలగింపు : జీహెచ్ఎంసీ ఆరు జోన్లలో ఫుట్‌పాత్‌లపై 798 ఆక్రమణలను తొలగించింది. ఫుట్‌పాత్‌లపై శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేసిన 340 దుకాణాలు, ఫుట్‌పాత్‌లపై తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసిన 458 దుకాణాలను తొలగించారు.

