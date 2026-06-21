కుక్కల క్షవరానికి రూ.5 కోట్ల స్థలం కేటాయింపు - అధికారుల తీరుపై విమర్శల వెల్లువ
వేలం లేకుండానే పెట్ఫోక్ సంస్థకు ఖరీదైన స్థలం కేటాయింపు - రూ.కోట్లు విలువైన భూమిని నామమాత్రపు అద్దెకే కేటాయించారని ఆరోపిస్తున్న స్థానికులు - కుక్కలతో దారి మొత్తం నిండిపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్న వాకర్లు
Published : June 21, 2026 at 3:34 PM IST
Land Allotment to Petfolk without Auction : సాధారణంగా ఏదైనా సంస్థకు సర్కారు భూమిని కేటాయించాలంటే ఆ ఆర్గనైజేషన్ సమాజసేవ చేస్తున్నదై ఉండాలి. లేదా ఏదైనా ప్రయాగాత్మక ప్రాజెక్టును చేపడుతుండాలి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మాత్రం కేబీఆర్ పార్కు గేటు నంబర్ 5 వద్ద ఖరీదైన స్థలాన్ని కుక్కలకు క్షవరం చేసే పెట్ ఫోక్ అనే సంస్థకు కేటాయించింది. అది కూడా నామమాత్రపు రెంట్కు. పార్కు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రైవేటు భవనాలు చదరపు అడుగుకు రూ.200 నెలవారీ అద్దెను వసూలు చేస్తుండగా, బల్దియా మాత్రం 900 చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని నెలకు రూ.15000 అద్దె చొప్పున ఏడాది కాలానికి కేటాయించింది.
వేలం నిర్వహిస్తే అద్దె ఎక్కువవుతుందని : కేబీఆర్ పార్కు నడకదారి పొడవునా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇప్పటికే దుకాణాలను ఏర్పాటు చేసింది. వేలంలో ముందుకొచ్చినవారికి ఆయా దుకాణాలను లీజ్ పద్దతిలో ఇచ్చింది. అయితే, వేలం నిర్వహిస్తే ఎక్కువ అద్దె అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో పెట్ఫోక్ అనే సంస్థకు మేలు చేసేందుకు అధికారులు అడ్డదారి తొక్కారు. స్పెషల్ ఆఫీసర్ జయేశ్రంజన్ అధ్యక్షతన ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి నెలలో జరిగిన స్థాయీ సంఘం సమావేశంలో కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ భూ కేటాయింపు తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి ఆమోదింపజేసుకున్నారు. దీనిపై కమిషనర్ను వివరణ కోరగా తీర్మానానికి స్థాయీ సంఘం అనుమతి ఉందని పేర్కొన్నారు. టెండరు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి బహిరంగ వేలం ద్వారా కేటాయించాలనే నిబంధనను ఎందుకు పాటించలేదని అడగ్గా ఆయన సమాధానం దాటవేశారు. పెంపుడు కుక్కలకు క్షవరం, మసాజ్ సేవలందించే సంస్థకు కాలిబాట పక్కన రూ.5 కోట్ల విలువైన స్థలాన్ని కేవలం నామమాత్రపు అద్దెకు కేటాయించారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆ కేంద్రానికి వచ్చే కుక్కలతో దారి మొత్తం నిండిపోతుందని వాకర్లు తీవ్ర ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
పారదర్శకత ఏదీ? : జీహెచ్ఎంసీ పాలకమండలి గడువు ఫిబ్రవరి 11వ తేదీన పూర్తయింది. అప్పటివరకు మేయర్, కార్పొరేటర్ల అధ్యక్షతన వారానికోసారి స్థాయీ సంఘం మీటింగ్ జరిగేది. అభివృద్ధి పనులు, ఇతరత్రా ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనలను చర్చించి ఆమోదించేవారు. ఆయా తీర్మానాలను బహిరంగంగా వెల్లడించేవారు. పాలకమండలి పదవీకాలం ముగిశాక అధికారులే సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. పాలకమండలి పదవీకాలం పూర్తవ్వడంతో స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలనలో జరిగిన స్థాయీ సంఘం సమావేశం తీర్మానాలను 3 కార్పొరేషన్లు గుట్టుగా ఉంచుతున్నాయి. కేబీఆర్ పార్కు వద్ద జరిగిన భూకేటాయింపు అలాంటి తీర్మానంలో భాగమేనని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. భూకేటాయింపులు, పలు అభివృద్ధి పనుల విషయంలో అధికారులు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలొస్తున్నాయి.