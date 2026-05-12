అప్పు పుట్టదు, సర్కార్ పైసా విదిల్చదు - వడ్డీలు, జీతాలు ఇవ్వలేని దుస్థితిలో జీహెచ్​ఎంసీ

బల్దియా నెత్తిన రూ.5 వేల కోట్లకు పైగా రుణభారం - కష్టంగా మారిన కిస్తీల చెల్లింపులు - ఉద్యోగులకు జీతాలివ్వలేని పరిస్థితి - పెండింగ్ బిల్లుల కోసం రూ.300 కోట్ల బ్యాంకు రుణం

GHMC is Facing Financial Crisis
Published : May 12, 2026 at 12:10 PM IST

GHMC is Facing Financial Crisis : జీహెచ్​ఎంసీ భారీగా ఆర్థిక కష్టాల్లో కూరుకుపోయింది. దీన్ని ప్రభుత్వమే భరించాలంటూ సీజీజీ (సెంటర్​ ఫర్​ గుడ్​ గవర్నెన్స్​) కమిటీ చేసిన సిఫార్సుకు ప్రభుత్వ మొండిచేయి చూపడం బల్దియాను మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అప్పులకు నెలవారీ కిస్తీలు చెల్లించడమే కష్టంగా ఉంది. జీహెచ్​ఎంసీలో ఉద్యోగులకు జీతాలివ్వడం కూడా సమస్యగా మారిందని, ఇక పారిశుద్ధ్యం, రోడ్ల నిర్మాణం, పౌర సేవల సంగతేంటని జీహెచ్​ఎంసీ భయపడిపోతోంది.

ఎస్సార్డీపీ, ఎస్​ఎన్​డీపీ, సీఆర్​ఎంపీ : గత సర్కారు హయాంలో వ్యూహాత్మక రహదారుల అభివృద్ధి కార్యక్రమం పేరుతో పెద్దఎత్తున పైవంతెనలు, అండర్ ​పాస్​లు నిర్మాణమయ్యాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వ్యూహాత్మక నాలాల అభివృద్ధి కార్యక్రమం పేరుతో వరద నాలాలను నిర్మించారు. సీఆర్​ఎంపీ (రహదారుల సమగ్ర నిర్వహణ కార్యక్రమం) పేరుతో ప్రధాన రహదారుల నిర్వహణను ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించారు. ఇలా ఈ మూడు కార్యక్రమాలకు జీహెచ్​ఎంసీ ఐదు సార్లు మొత్తం రూ.4,900 కోట్లు బ్యాంకు రుణాలు తీసుకుంది. 2033 వరకు రుణాలకు ప్రతినెలా రూ.110 కోట్ల కిస్తీ చెల్లించాలి. గుత్తేదారులకు పెండింగు బిల్లులు ఇవ్వడం కోసం ఇటీవల మరో రూ.300 కోట్ల బ్యాంకు రుణం తీసుకుంది. దీంతో మొత్తం బల్దియా తలపై ప్రస్తుతం రూ.5,200 కోట్ల అప్పులున్నాయి.

పన్ను ఎలా కడతారని అధికారుల సందేహం : హైదరాబాద్​ పరిధిలో మూడు కార్పొరేషన్ల విభజన సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సీజీజీ సెంటర్​ ఫర్​ గుడ్​ గవర్నెన్స్​ నిపుణులతో కమిటీ నియమించింది. అప్పులను ప్రభుత్వం భరించాలని కమిటీ సిఫార్సు చేసింది. కానీ ఆ విజ్ఞప్తిని పట్టించుకునేవారే లేరు. హైదరాబాద్​లోని ప్రైవేటు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పన్ను బకాయిలను చెల్లిస్తామని సర్కారు భరోసా ఇచ్చింది. కానీ ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో సంస్థలు ఎలా పన్ను కడతాయని అధికారులు సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గతేడాదిలో రూ.3 వేల కోట్ల నిధులు విడుదల : ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్లలో భాగంగా జీహెచ్​ఎంసీకి వాటాగా అందాల్సిన స్టాంప్​ డ్యూటీ సర్​ ఛార్జీ బకాయిలూ కొన్ని ఏళ్లుగా విడుదల కావట్లేదు. గత సంవత్సరం రూ.3 వేల కోట్ల నిధులను విడుదల చేయడంతో బల్దియా ఊపిరి పీల్చుకుంది. నెలల వ్యవధిలోనే సర్కారు మళ్లీ ఆ నిధులను వెనక్కి తీసుకుంది. ఎప్పుడు తిరిగిస్తుందనే హామీ కూడా ప్రభుత్వం ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు.

2026-27 ఆర్థిక ఏడాది ప్రతిపాదనలపై చర్చ జరగలేదు : అప్పటి మేయర్​ గద్వాల్​ విజయలక్ష్మి గతంలో జీహెచ్​ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలోని నిర్వహించిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరం పద్ద ప్రతిపాదనలపై చర్చ జరగలేదు. దీంతో రూ.11.460 కోట్ల ముసాయిదా పద్దును పచ్చజెండా ఊపుతూ సంతకాలు చేశారు. త్వరలోనే ప్రత్యేక సర్వ సభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేసి పద్దుపై చర్చ నిర్వహిస్తామని గతంలో అన్నారు. ఆ సమావేశంలో బడ్జెట్​కు ఆమోదం తీసుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమాచారం అందిస్తామని బల్దియా స్పష్టం చేసింది. కానీ పద్దుతో కాకుండా మరో 22 తిర్మానాలు సమావేశంలో ఆమోదముద్ర పొందాయి. గతంలో జీహెచ్​ఎంసీ వెబ్​సైట్​లో కృత్రిమ మేధ ఆధారిత పరిష్కారాల అమలు, సంరక్షణ, నిర్వహణ సేవలందించే సంస్థల కోసం టెండరు పిలవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మూడేళ్ల కాలపరిమితికి సేవలందించే సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ టెండరు పిలవాలని అప్పుడే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఏదీ లేదు.

