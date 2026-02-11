ETV Bharat / state

జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎంసీ, సీఎంసీ - ఇక నుంచి 3 కార్పొరేషన్లుగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్​

జీహెచ్‌ఎంసీని 3 కార్పొరేషన్లుగా విభజించిన ప్రభుత్వం - కొత్తగా సైబరాబాద్‌, మల్కాజ్‌గిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు - నేటి నుంచి అమల్లోకి జీహెచ్‌ఎంసీ, సీఎంసీ, ఎంఎంసీ

Municipal Corporations in Hyderabad
Municipal Corporations in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 9:01 AM IST

New Municipal Corporations in Hyderabad : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (జీహెచ్​ఎంసీ) స్వరూపం నేటి నుంచి మూడు కార్పొరేషన్లుగా మారబోతుంది. జీహెచ్​ఎంసీని పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ప్రభుత్వం 300 డివిజన్లకు విస్తరించి మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించింది. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌, సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (సీఎంసీ), మల్కాజ్‌గిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎంఎంసీ)గా ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం రాజపత్రం సిద్ధం చేయగా, ఇవాళ ఏ క్షణమైనా గెజిట్‌ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.

జీహెచ్‌ఎంసీగా ఉన్న ఓఆర్​ఆర్ పరిధి ఇక నుంచి మూడు కార్పొరేషన్లుగా మారనుంది. ఇదివరకు ఉన్న జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలోని 150 డివిజన్లను పునర్విభజించడంతో 243కు పెరిగాయి. దీనికి తోడు విలీన కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల నుంచి 57 డివిజన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. పరిపాలన సౌలభ్యం, అధికార వికేంద్రీకరణ లక్ష్యాలతో తెలంగాణ సర్కారు 300 డివిజన్ల జీహెచ్‌ఎంసీని మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ చట్టం-1955 సెక్షన్‌-3 (1) ప్రకారం GHMC, CMC, MMCని ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రభుత్వం మంగళవారం రాజపత్రం సిద్ధం చేసింది. ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వులకు అనుగుణంగా నూతన కార్పొరేషన్లు వేర్వేరుగా పాలన కొనసాగించనున్నాయి. ఎన్నికల అనంతరం కొత్తగా ముగ్గురు మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లతో పాలక వర్గాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.

ఒకే రకమైన పరిపాలన కోసమే : ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు వరకు ఉన్న 2 వేల చదరపు కిలో మీటర్ల విస్తీర్ణంలోని మహానగరాన్ని తెలంగాణ ప్రధాన పట్టణ ప్రాంతం-టీసీయూఆర్‌(Telangana Core Urban Region)గా పేర్కొంటూ రెండేళ్ల క్రితం ఉత్తర్వు జారీ చేసింది. ఓఆర్‌ఆర్‌ పరిధిలోని భూభాగం మొత్తంలో ఒకే విధమైన అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టంను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో 2024 సెప్టెంబరు 2న 51 గ్రామాలను, సమీప మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థలను విలీనం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

గతేడాది జనవరిలో మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల పాలక వర్గాల గడువు తీరడంతో నవంబరులో 20 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లను జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేసింది. అనంతరం జీహెచ్‌ఎంసీ యాక్ట్​ ప్రకారం పలు డివిజన్ల డీలిమిటేషన్ పూర్తి చేసింది. దీంతో భాగ్యనగరంలో మొత్తం డివిజన్ల సంఖ్య 300కు చేరింది. 60 సర్కిళ్లు, 12 జోన్లతో పరిపాలన వ్యవస్థ ఉండనుంది. ఫిబ్రవరి 10న జీహెచ్‌ఎంసీ పాలకమండలి గడువు కూడా పూర్తైంది. దీంతో ప్రభుత్వం మూడు కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటుపై ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది.

ప్రముఖ భవనాలన్నీ జీహెచ్​ఎంసీలోనే : కూకట్‌పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్‌ జోన్లతో సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (సీఎంసీ) ఏర్పాటైంది. ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్‌, మల్కాజిగిరి జోన్లతో మల్కాజిగిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎం​ఎం​సీ) ఏర్పాటు కాగా, ఖైరతాబాద్, చార్మినార్, సికింద్రాబాద్, గోల్కొండ, శంషాబాద్, రాజేంద్రనగర్‌ వంటి జోన్లతో జీహెచ్​ఎంసీ రూపుదిద్దుకుంది. ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్​ ఆఫీస్, శాసనసభ, శాసనమండలి, సీఎం నివాసం, ఎయిర్​పోర్ట్, సచివాలయం ఇతరత్రా ప్రముఖ భవనాలన్నీ జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధికే వచ్చాయి. రాజధాని నగరంగా జీహెచ్‌ఎంసీనే కొనసాగనుందని ఆ కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణణ్‌ స్పష్టం చేశారు.

కార్పొరేషన్ల వారీగా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు :

సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (సీఎంసీ) : కుత్బుల్లాపూర్‌, శేరిలింగంపల్లి పూర్తిగా వస్తాయి. కూకట్‌పల్లి, మేడ్చల్, పటాన్‌చెరు, రాజేంద్రనగర్‌ నియోజకవర్గాలు పాక్షికంగా వస్తున్నాయి.

జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో : అంబర్‌పేట, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, ముషీరాబాద్, మలక్‌పేట్, సనత్‌నగర్, నాంపల్లి, కార్వాన్, గోషామహల్, చార్మినార్, చాంద్రాయణగుట్ట, యాకుత్‌పురా, బహదూర్‌పురా, సికింద్రాబాద్‌ పూర్తి పరిధికి వస్తుండగా, ఇబ్రహీంపట్నం, రాజేంద్రనగర్, మహేశ్వరం నియోజకవర్గాలు పాక్షికంగా ఉంటున్నాయి.

మల్కాజ్‌గిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఎం​ఎం​సీ)లో : మల్కాజిగిరి, సికింద్రాబాద్‌ కంటోన్మెంట్‌, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గాలు పూర్తిగా, మేడ్చల్, కూకట్‌పల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, మహేశ్వరం నియోజకవర్గాలు పాక్షికంగా కొంతవరకు వస్తున్నాయి. మొత్తంగా టీసీయూఆర్‌ పరిధిలో 20 శాసనసభ నియోజకవర్గాలు పూర్తిగా, ఆరు అసెంబ్లీల్లో కొంతభాగం వరకు ఉంటాయి.

ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్‌గా ఆర్.వి.కర్ణన్ కొనసాగనున్నారు. సైబరాబాద్​కు జి.సృజన, మల్కాజ్‌గిరి కమిషనర్‌గా టి.వినయ్ కృష్ణారెడ్డి వ్యవహరించనున్నారు. మల్కాజ్‌గిరి జలమండలి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా ఎస్.పంకజ, హైదరాబాద్ జలమండలి ఈడీగా సామ్రాట్ అశోక్, సైబరాబాద్ ఈడీగా ఎం.సంతోశ్​ నియామకమయ్యారు. జలమండలిని పరిధిని ఓఆర్ఆర్ వరకు విస్తరిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

నగరపాలక సంస్థలుగా మల్కాజిగిరి, సైబరాబాద్ - గ్రేటర్​లో 6 కొత్త జోన్లు!​

మహానగరంలో హెచ్​-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులు షురూ - ఇక ట్రాఫిక్​ కష్టాల నుంచి ఉపశమనం

