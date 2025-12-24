గ్రేటర్లో 12 జోన్లు, 60కి పెరగనున్న సర్కిళ్లు - వారంలో పూర్తి కానున్న ప్రక్రియ
పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన జీహెచ్ఎంసీ - తదుపరి విభజనకు అనుకూలంగా పరిపాలన హద్దులు - జీహెచ్ఎంసీ పరిధి పెరగడంతో పరిపాలన సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు - జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ప్రత్యేక దృష్టి
Published : December 24, 2025 at 9:27 AM IST
GHMC has Prepared Plan : హైదరాబాద్ మహానగరం విస్తీర్ణంలో భాగంగా డివిజన్ల పునర్విభజన పూర్తి అయింది. దీంతో తదుపరి కార్యాచరణపై జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ దృష్టి సారించారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను కేంద్ర కార్యాలయం ఇప్పటికే రూపొందించగా, దానిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సర్కారు ఆమోదం తెలపగానే ప్రస్తుత డివిజన్లు, సర్కిళ్లు, జోన్ల హద్దులను మార్చుతూ ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం వారంలో పూర్తి కానుందని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
జీహెచ్ఎంసీ పరిధి పెరగడంతో : ఇటీవలి వరకు జీహెచ్ఎంసీ 650 చ.కి.మీ. పరిధిలోనే ఉండేది. ఆరు జోన్లు, 30 సర్కిళ్లు ద్వారా పరిపాలన సాగింది. 27 శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనంతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విస్తీర్ణం 2,053 చదరపు కిలోమీటర్లకు వరకు పెరిగింది. గ్రేటర్లో కలిసిన మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల్లో పరిపాలన సమస్యలు తలెత్తకూడదన్న ఉద్దేశంతో కమిషనర్ ఆయా స్థానిక సంస్థలను సర్కిళ్లుగా పేర్కొన్నారు. అలాగే దగ్గరలోని జోనల్ కార్యాలయాలకు అనుసంధానం చేశారు.
ఒక్క ఖైరతాబాద్ జోన్కు మినహా మిగిలిన ఐదు జోన్లలో కొత్త ప్రాంతాలు కలిశాయి. జోనల్ కార్యాలయాల నుంచి శివారు ప్రాంతాల బాగోగులు చూసుకోవడం జోనల్ కమిషనర్లకు కష్టంగా మారుతోంది. ఉదాహరణకు ఎల్బీనగర్లోని జోనల్ కార్యాలయం నుంచి పెద్ద అంబర్పేట్ సర్కిల్లోని పారిశుద్ధ్యం, రహదారుల నిర్వహణ, వీధిలైట్లు పనులను పరిశీలించడం కష్టంగా మారింది. ఇదే అభిప్రాయాన్ని దాదాపు అందరు జడ్సీలు కమిషనర్ కార్యాలయం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో జోన్లను ఆరు నుంచి 12కు, సర్కిళ్లను 60కి పెంచాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది. అంటే సగటున ఒక్కో జోన్ పరిధిలో ఐదు సర్కిళ్లు ఉండనున్నట్లు లెక్క.
జనవరిలో జనగణన మొదలైతే : రాష్ట్రంలో జన గణన మొదలైతే తర్వాత ఏడాది నుంచి రెండేళ్ల వరకు నగరంలో డివిజన్ల పునర్విభజన చేపట్టడం సాధ్యపడదు. జనవరిలో జన గణన మొదలవుతున్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హడావిడిగా జీహెచ్ఎంసీలో శివారు స్థానిక సంస్థలను విలీనం చేసి డివిజన్ల పునర్విభజన చేస్తుంది. దానికి కొనసాగింపుగా జోన్లు, సర్కిళ్ల పునర్ వ్యవస్థీకరణ త్వరలో జరగనుంది. ఈ పునర్ వ్యవస్థీకరణ భవిష్యత్తులో జీహెచ్ఎంసీని మూడు మహానగర పాలక సంస్థలుగా విభజించాలన్న ఆలోచనలో సర్కారు ఉంది. ఇలా చేస్తే సర్కారు ఆలోచనలకు అనుకూలంగా ఉండనుంది.
మూసీ హద్దుగా కార్పొరేషన్ : మూసీ నది హద్దుగా దక్షిణం వైపున ఉండే ప్రాంతాన్నింటినీ కలిపి ఓ కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరం వైపు భాగాన్ని సికింద్రాబాద్, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. పాతబస్తీతో ఏర్పాటయ్యే మహానగరపాలక సంస్థకు జీహెచ్ఎంసీ పేరు అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
జీహెచ్ఎంసీలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు : హైదరాబాద్ మహానగరం బృహత్ నగరంగా మారిందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే మొత్తం తంతు పూర్తి చేసింది. ఔటర్ రింగ్ రోడ్డును ఆనుకొని ఉన్న 20 పురపాలక సంఘాలు, 7 నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్ మహానగర సరిహద్దులు అనేవి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు వరకు విస్తరించాయి. ఈ విస్తరణ ప్రణాళికకు నవంబరు 25న మంత్రివర్గం ఆమోదించగా, డిసెంబరు 1న జీహెచ్ఎంసీ చట్టం చేసింది. ఈ తెలంగాణ పురపాలక చట్టాల సవరణకు గవర్నర్ ఆమోదముద్ర వేశారు. ఈ పనులన్నీ వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి. దీంతో డిసెంబరు 2 నుంచే 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైనట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.
జీహెచ్ఎంసీ డివిజన్ల పునర్విభజనపై జోక్యం చేసుకోలేం : హైకోర్టు
శాస్త్రీయంగానే సాగిన డివిజన్ల పునర్విభజన - అందరికీ సమానంగా 4 సేవలు