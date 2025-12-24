ETV Bharat / state

గ్రేటర్​లో 12 జోన్లు, 60కి పెరగనున్న సర్కిళ్లు - వారంలో పూర్తి కానున్న ప్రక్రియ

పునర్‌వ్యవస్థీకరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసిన జీహెచ్‌ఎంసీ - తదుపరి విభజనకు అనుకూలంగా పరిపాలన హద్దులు - జీహెచ్​ఎంసీ పరిధి పెరగడంతో పరిపాలన సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తలు - జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ప్రత్యేక దృష్టి

GHMC has Prepared Plan
GHMC has Prepared Plan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 9:27 AM IST

GHMC has Prepared Plan : హైదరాబాద్​ మహానగరం విస్తీర్ణంలో భాగంగా డివిజన్ల పునర్విభజన పూర్తి అయింది. దీంతో తదుపరి కార్యాచరణపై జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ఆర్వీ కర్ణన్​ దృష్టి సారించారు. అందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికను కేంద్ర కార్యాలయం ఇప్పటికే రూపొందించగా, దానిపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సర్కారు ఆమోదం తెలపగానే ప్రస్తుత డివిజన్లు, సర్కిళ్లు, జోన్ల హద్దులను మార్చుతూ ఉత్తర్వులు వెలువడనున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం వారంలో పూర్తి కానుందని ఉన్నతాధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

జీహెచ్​ఎంసీ పరిధి పెరగడంతో : ఇటీవలి వరకు జీహెచ్​ఎంసీ 650 చ.కి.మీ. పరిధిలోనే ఉండేది. ఆరు జోన్లు, 30 సర్కిళ్లు ద్వారా పరిపాలన సాగింది. 27 శివారు పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనంతో గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​ విస్తీర్ణం 2,053 చదరపు కిలోమీటర్లకు వరకు పెరిగింది. గ్రేటర్​లో కలిసిన మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల్లో పరిపాలన సమస్యలు తలెత్తకూడదన్న ఉద్దేశంతో కమిషనర్​ ఆయా స్థానిక సంస్థలను సర్కిళ్లుగా పేర్కొన్నారు. అలాగే దగ్గరలోని జోనల్​ కార్యాలయాలకు అనుసంధానం చేశారు.

ఒక్క ఖైరతాబాద్​ జోన్​కు మినహా మిగిలిన ఐదు జోన్లలో కొత్త ప్రాంతాలు కలిశాయి. జోనల్​ కార్యాలయాల నుంచి శివారు ప్రాంతాల బాగోగులు చూసుకోవడం జోనల్​ కమిషనర్లకు కష్టంగా మారుతోంది. ఉదాహరణకు ఎల్బీనగర్​లోని జోనల్​ కార్యాలయం నుంచి పెద్ద అంబర్​పేట్​ సర్కిల్​లోని పారిశుద్ధ్యం, రహదారుల నిర్వహణ, వీధిలైట్లు పనులను పరిశీలించడం కష్టంగా మారింది. ఇదే అభిప్రాయాన్ని దాదాపు అందరు జడ్సీలు కమిషనర్​ కార్యాలయం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో జోన్లను ఆరు నుంచి 12కు, సర్కిళ్లను 60కి పెంచాలని జీహెచ్​ఎంసీ నిర్ణయించింది. అంటే సగటున ఒక్కో జోన్​ పరిధిలో ఐదు సర్కిళ్లు ఉండనున్నట్లు లెక్క.

జనవరిలో జనగణన మొదలైతే : రాష్ట్రంలో జన గణన మొదలైతే తర్వాత ఏడాది నుంచి రెండేళ్ల వరకు నగరంలో డివిజన్ల పునర్విభజన చేపట్టడం సాధ్యపడదు. జనవరిలో జన గణన మొదలవుతున్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హడావిడిగా జీహెచ్​ఎంసీలో శివారు స్థానిక సంస్థలను విలీనం చేసి డివిజన్ల పునర్విభజన చేస్తుంది. దానికి కొనసాగింపుగా జోన్లు, సర్కిళ్ల పునర్​ వ్యవస్థీకరణ త్వరలో జరగనుంది. ఈ పునర్​ వ్యవస్థీకరణ భవిష్యత్తులో జీహెచ్​ఎంసీని మూడు మహానగర పాలక సంస్థలుగా విభజించాలన్న ఆలోచనలో సర్కారు ఉంది. ఇలా చేస్తే సర్కారు ఆలోచనలకు అనుకూలంగా ఉండనుంది.

మూసీ హద్దుగా కార్పొరేషన్​ : మూసీ నది హద్దుగా దక్షిణం వైపున ఉండే ప్రాంతాన్నింటినీ కలిపి ఓ కార్పొరేషన్​ను ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉంది. ఉత్తరం వైపు భాగాన్ని సికింద్రాబాద్​, సైబరాబాద్​ కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేయాలని సర్కారు ప్రాథమికంగా నిర్ణయించింది. పాతబస్తీతో ఏర్పాటయ్యే మహానగరపాలక సంస్థకు జీహెచ్​ఎంసీ పేరు అలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

జీహెచ్​ఎంసీలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు : హైదరాబాద్​ మహానగరం బృహత్​ నగరంగా మారిందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఈ జీహెచ్​ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలోనే మొత్తం తంతు పూర్తి చేసింది. ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డును ఆనుకొని ఉన్న 20 పురపాలక సంఘాలు, 7 నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. దీంతో హైదరాబాద్​ మహానగర సరిహద్దులు అనేవి ఔటర్​ రింగ్​ రోడ్డు వరకు విస్తరించాయి. ఈ విస్తరణ ప్రణాళికకు నవంబరు 25న మంత్రివర్గం ఆమోదించగా, డిసెంబరు 1న జీహెచ్​ఎంసీ చట్టం చేసింది. ఈ తెలంగాణ పురపాలక చట్టాల సవరణకు గవర్నర్​ ఆమోదముద్ర వేశారు. ఈ పనులన్నీ వెంటవెంటనే జరిగిపోయాయి. దీంతో డిసెంబరు 2 నుంచే 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనమైనట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు.

