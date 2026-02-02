మీరు ఆస్తిపన్ను కట్టలేదా? - అయితే సిద్ధంగా ఉండండి!
పన్ను పరిధిలో లేని జీ+5 భవనాలను గుర్తించి పన్ను మదింపు చేయాలన్న జీహెచ్ఎంసీ - తనిఖీ, పన్ను మదింపు చేపట్టాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఆదేశం
Published : February 2, 2026 at 7:36 PM IST
Tax Defaulter Buildings Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరం నుంచి శివారు వరకు పన్ను పరిధిలో లేని జీ+5(ఐదంస్తుల) భవనాలను గుర్తించి వారం రోజుల్లో వాటికి ఆస్తిపన్ను మదింపు చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పన్ను మదింపు నిరంతర ప్రక్రియ అయినప్పటికీ ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఐదంతస్తుల భవనాల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆదేశాలివ్వడం గమనార్హం. నాలుగంతస్తుల వరకు పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలు నిర్మించుకుంటాయని, వాటిని తనిఖీల నుంచి మినహాయించినట్లు జీహెచ్ఎంసీ యంత్రాంగం చెబుతోంది. ఐదంతస్తుల భవనాల మదింపు తర్వాతి దశల్లో ఆరు, ఏడు అంతకు మించి అంతస్తుల భవనాల్లో పన్ను మదింపు ప్రక్రియ ఉంటుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
మార్గదర్శకాలు ఇవీ : బిల్కలెక్టర్లు, ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్ల సాయంతో పన్ను పరిధిలో లేని ఐదంతస్తుల భవనాలను గుర్తించి వాటిలో ఇళ్లున్నాయా లేక వ్యాపార సముదాయాలు నడుస్తున్నాయో తెలుసుకోవాలని గ్రేటర్ పరిధిలోని 60 సర్కిళ్ల మున్సిపల్ డిప్యూటీ కమిషనర్లను ఆదేశించారు. ఆయా భవనాలన్నింటికీ వినియోగంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పన్ను వేయాల్సిందేనని తెలిపారు. రోజువారీ వివరాలను డిజిటల్ డాక్యుమెంట్లో నమోదు చేయాలి.
సెల్ఫోన్ నంబరుతో అనుసంధానం : ఆస్తిపన్ను వివరాలతో భవన యజమాని సెల్ఫోన్ నంబరును తప్పనిసరిగా అనుసంధానం చేయాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది. బిల్ కలెక్టర్లు, ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్లు తమ పరిధిలోని ఆస్తిపన్ను వివరాలను చక్కదిద్దాలని రెవెన్యూ విభాగం అదనపు కమిషనర్ అనురాగ్ జయంతి ఇప్పటికే అధికారులను ఆదేశించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో విలీనమైన 7 లక్షల నిర్మాణాల్లో 50 శాతం, ప్రధాన నగరంలోనూ 30 శాతం అనుసంధానం కాలేదని సంబంధిత అధికారులు గుర్తించారు.
శివారుకూ ఆన్లైన్ సేవలు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో విలీనమైన మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల పరిధిలోని ప్రజలు కొత్త ఇంటి నంబరు జారీ, పన్ను సవరణ, మ్యుటేషన్, ఆస్తిపన్నుకు సంబంధించిన సర్వీసెస్ను ఆన్లైన్లో పొందవచ్చని కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీ వెబ్సైట్ లేదా మీసేవా కేంద్రాలను సంప్రదించి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చన్నారు.
రాష్ట్రంలో రెండు విధానాలు : దేశవ్యాప్తంగా భూమి రిజిస్ట్రేషన్ విలువ ఆధారంగా ఆస్తిపన్నును నిర్ధారించే విధానాన్ని అమలు చేయాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచిస్తోంది. ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్రాలు ఈ సూచనను అమలు చేస్తున్నాయి. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలోనే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మినహా రాష్ట్రమంతా కొత్త విధానం అమల్లోకి వచ్చింది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మాత్రం ఇంటి అద్దె విలువ ప్రాతిపదికన పన్ను విలువను మదించే పాత విధానమే ఇంకా కొనసాగుతోంది.
శివారులోనే ఎక్కువ : పాత జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల భూ విలువతో పోలిస్తే శివారు ప్రాంతంలోని గ్రామాల్లో చాలా తక్కువగా ఉంది. బంజారాహిల్స్లో గజం విలువ రూ.93 వేలు ఉంటే రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లోని శివారు గ్రామాల్లో గజం రూ.5 వేలుగా మాత్రమే ఉంది. బండ్లగూడ జాగీర్లోనూ గజం విలువ రూ.10,500 ఉంది. అయినా ప్రస్తుతం శివారు గ్రామాల్లో 1000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన అపార్ట్మెంట్లోని ఫ్లాటుకు విధించే ఆస్తి పన్ను, ప్రధాన నగరంలో అంతే విస్తీర్ణంలోని ఫ్లాటు ఆస్తిపన్ను సమానంగానే ఉన్నాయి.
ఇదిగో వ్యత్యాసం
- జీహెచ్ఎంసీలో విలీనమైన 27 స్థానిక సంస్థల పరిధి ఇళ్ల సంఖ్య 6,40,513. ఇక్కడి నుంచి వసూలయ్యే ఏడాది ఆస్తి పన్ను రూ.602 కోట్లు. సగటున ఒక్కో నిర్మాణం చెల్లించే పన్ను రూ.9,398గా ఉంది.
- పాత జీహెచ్ఎంసీ (అంటే విలీనం కాకముందు) పరిధిలోని నిర్మాణాల సంఖ్య 20,09,485. వాటి నుంచి వచ్చే వార్షిక పన్ను రూ.2,109 కోట్లుగా ఉంది. సగటున ఒక్కో నిర్మాణం చెల్లించే పన్ను రూ.10,495గా ఉంది.
'గ్రేటర్లో విలీనమైతే ఆస్తి పన్ను పెరుగుతుందా? - మేము చెల్లించే పన్నులను వేరే ప్రాంతాల్లో ఖర్చు చేస్తారా?'