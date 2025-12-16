డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారు? - వాడీవేడీగా జీహెచ్ఎంసీ సర్వసభ్య సమావేశం
ప్రారంభమైన జీహెచ్ఎంసీ సర్వసభ్య సమావేశం - డీలిమిటేషన్పై అభ్యంతరాలను సభ దృష్టికి తెస్తున్న సభ్యులు
Published : December 16, 2025 at 12:14 PM IST
GHMC General Body Meeting 2025 : మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి అధ్యక్షతన జీహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేక కౌన్సిల్ సమావేశం ప్రారంభమైంది. డివిజన్ల డీలిమిటేషన్ ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ను అధికారులు సభలో ప్రవేశపెట్టారు. డివిజన్ల విభజనపై ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, తలసాని శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్తో పాటు కార్పొరేటర్లు మాట్లాడారు. డీలిమిటేషన్పై తమ అభ్యంతరాలను సభ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. డివిజన్ల విభజన ఏ ప్రాతిపదికన చేశారో తెలియట్లేదని అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ వివరణ : జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల సంఖ్యను ప్రభుత్వం 300కు పెంచిందని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ తెలిపారు. వార్డుల సంఖ్య పెంపుపై ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ సిద్ధం చేశామని చెప్పారు. సరిహద్దులు, తదితర వివరాలు జీవో 266లో పొందుపర్చామన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల పెంపుపై అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తామన్నారు. వార్డుల పెంపుపై అభ్యంతరాల స్వీకరణ రేపటితో ముగుస్తుందని పేర్కొన్నారు. వార్డుల పునర్విభనపై కొందరు అభ్యంతరాలు లేవనెత్తుతున్నారని వివరించారు.
జీవో 570 రూల్ 4 ప్రకారం సహజ సరిహద్దుల ప్రకారం పునర్విభజన చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. నాలాలు, మేజర్ రోడ్లు, ల్యాండ్మార్కులు, రైల్వేలైన్ల మేరకు పునర్విభజన ఉంటుందన్నారు. పాత రికార్డుల్లోని సర్వే నంబర్ల ప్రకారం వార్డుల పునర్విభజన చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఏ వార్డును కూడా అసెంబ్లీ పరిధి నుంచి మార్చట్లేదని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ సమావేశంలో పేర్కొన్నారు.
ఎలాంటి సమాచారం లేదు : వార్డుల పునర్విభజనపై ఎలాంటి సమాచారం లేదని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గతంలో కూడా ఇలాంటి పరిణామాలు జరిగాయన్నారు. హైదరాబాద్ పరిసర మున్సిపాలిటీల విలీనాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని, విలీనం శాస్త్రీయంగా జరిగిందా? లేదా? అనే ఆవేదన అందరిలో ఉందన్నారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణకు ఈనెల 17 చివరి తేదీగా ప్రకటించారని తెలిపారు. ప్రిలిమినరీ నోటిఫికేషన్ కావున అభ్యంతరాల స్వీకరణ గడువు పొడిగించాలని కోరారు.
అసెంబ్లీ పరిధిలోనే వార్డుల పునర్విభజనను స్వాగతిస్తున్నామన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధి 600 చ.కి.మీ. నుంచి 2 వేల చ.కి.మీకు పెరుగుతోందని, ఈ నేపథ్యంలో కార్యాచరణ ప్రణాళిక ఏం చేపట్టారని ప్రశ్నించారు. వార్డుల పునర్విభజనతో పాటు బడ్జెట్ పెంపును పరిగణనలోకి తీసుకున్నారా అని అడిగారు. వార్డుల పునర్విభజనను శాస్త్రీయంగా చేపట్టాలని కోరుతున్నానని వివరించారు. మేయర్, కమిషనర్ ఛాంబర్లోనూ కార్పొరేటర్ల అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
విలీనం గురించి మేయర్కు కూడా తెలియదు : సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ నివేదిక ఆధారంగా విలీనం చేశారని దాసోజు శ్రవణ్ తెలిపారు. సీజీజీ నివేదిక ఆధారంగా ఎలా విలీనం చేస్తారని ప్రశ్నించారు. విలీనం గురించి తెలియదని మేయర్ కూడా ఒప్పుకున్నారన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీలతో చర్చించకుండా నిర్ణయం తీసుకున్నారని తెలిపారు. సీజీజీ నివేదికను జీహెచ్ఎంసీ సమావేశంలో ఎందుకు ప్రవేశపెట్టలేదన్నారు. అశాస్త్రీయంగా, ఇష్టారాజ్యంగా వార్డుల పునర్విభజన చేపట్టారని దాసోజు శ్రవణ్ ఆరోపించారు.
గతంలో వార్డుల పునర్విభజన అధికార పక్షానికైనా తెలిసేది : గతంలో వార్డుల పునర్విభజనపై అధికార పక్షానికైనా తెలిసేదని బీజేపీ కార్పొరేటర్ శంకర్యాదవ్ తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మూడుసార్లు పునర్విభజన జరిగిందన్నారు. పునర్విభజనపై గతంలో అన్ని పార్టీలతో కమిటీలో చర్చలు జరిగేవని అన్నారు. కనీసం కాంగ్రెస్, ఎంఐఎంకైనా పునర్విభజనపై తెలిసి ఉండాలన్నారు. ఎంఐఎం ప్రయోజనాల కోసమే వార్డుల పునర్విభజన జరిగిందన్నారు. మేయర్కు కూడా పునర్విభజన గురించి తెలియకపోవడం శోచనీయమని అసహనం చెందారు.
జవహర్నగర్ను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం : 'జవహర్నగర్ను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తున్నారు. 150 డివిజన్ల చెత్త మొత్తం జవహర్నగర్లోనే వేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో వార్డుల్లో మురుగు నీరు శుద్ధి చేశాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కనీసం పట్టించుకోవట్లేదు. అనారోగ్యం పాలై జవహర్నగర్ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు' అని ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
బీజేపీ కార్పొరేటర్ల ఆందోళన : డివిజన్ల పునర్విభజనకు వ్యతిరేకంగా జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయం వద్ద బీజేపీ కార్పొరేటర్లు ఆందోళనకు దిగారు. ప్లకార్డులు పట్టుకొని నిరసన చేపట్టారు. తమను సంప్రదించకుండా డివిజన్ల పెంచుతున్నారని ఆందోళన చేపట్టారు. ఎంఐఎంకు అనుకూలంగా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పునర్విభజన చేపట్టాయని ఆరోపణలు చేశారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో బీజేపీని ఓడించేందుకు ఆ 3 పార్టీలు ఏకమయ్యాయని తెలిపారు.
