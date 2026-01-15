ETV Bharat / state

ముందు మున్సిపల్ ఎన్నికలు - ఆ తర్వాతే జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్

రాష్ట్రంలో పురపోరుకు రంగం సిద్ధం - పురపోరు ముగిసిన తర్వాత జీహెచ్‌ఎంసీకి ప్రత్యేకంగా ఎన్నికలు - ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ నుంచి మున్సిపల్​ ఎన్నికల ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 2:24 PM IST

GHMC Elections : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పురపోరుకు రంగం సిద్ధం అయింది. వచ్చే నెలలో పురపాలక సంఘాలకు, నగర పాలక సంస్థలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. త్వరలో ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వెలువడనుంది. తెలంగాణలో మొత్తం 123 స్థానిక సంస్థల (పురాలు, నగరాలు) పరిధిలో ఓటర్ల జాబితాలను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. దీనిలో గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ జాబితా లేదు. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలతో పాటు గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌కు ఎన్నికలు నిర్వహించడం లేదని తేటతెల్లమైంది. పురపోరు ముగిసిన తరువాత జీహెచ్‌ఎంసీకి ప్రత్యేకంగా ఎన్నికలను నిర్వహించాలనుకుంటోంది.

పార్టీల నేతలు, స్థానికుల ఆగ్రహం : శివారులోని 20 పురపాలక సంఘాలను, 7 నగరపాలక సంస్థలను బల్దియాలో విలీనం చేస్తూ ఇటీవల బృహత్‌ నగరాన్ని ఏర్పాటు చేయగా అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. విలీనం చేయడం వల్ల తమకు ఎన్నికలు లేకుండా పోయాయని ఆయా పార్టీల నేతలు, స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పదవులు తగ్గిపోవడం, ప్రతి పనికి జీహెచ్‌ఎంసీకి వెళ్లాలంటే దూరాభారమని అంటున్నారు.

3 కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు : జీహెచ్‌ఎంసీని సైబరాబాద్, హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్లుగా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అధికారులు ఈ ప్రక్రియపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. అనంతరం వచ్చే మార్చి లేదా ఏప్రిల్‌ నెలలో 3 కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే ఆలోచనతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం.

రాజకీయంగా బీఆర్​ఎస్​కే బలం ఎక్కువ : జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో ప్రతిపక్షానికే పట్టు ఉంది. 2020 సంవత్సరంలో బల్దియా ఎన్నికల్లో 55 స్థానాలను బీఆర్​ఎస్​, ఎంఐఎం 44 డివిజన్లలో విజయం సాధించాయి. బీజేపీ 48 డివిజన్లు, కాంగ్రెస్‌ 2 మాత్రమే కైవసం చేసుకున్నాయి. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చాక పలువురు కార్పొరేటర్లు పార్టీలో చేరడంతో కాస్త బలం పెరిగింది. హైదరాబాద్​ నగరంలో ఎమ్మెల్యేల విషయానికి వస్తే బీఆర్​ఎస్​కే బలం ఎక్కువ. ప్రస్తుతం రంగారెడ్డి జిల్లాలో 6 మున్సిపాలిటీలకు, మేడ్చల్‌లో 3 మున్సిపాలిటీలకు మాత్రమే ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు.

రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం : మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారానికి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రేపు (16న) ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలతో ఈ పర్యటన ప్రారంభమవుతుంది.

శంకుస్థాపనలు - బహిరంగ సభలు :

  • ఈ నెల 17న జడ్చర్లలో ట్రిపుల్‌ ఐటీ నిర్మాణానికి, మహబూబ్‌నగర్‌లో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేసి, ఇదే పట్టణంలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తారు.
  • 18న పాలేరులో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనల అనంతరం ఖమ్మం పట్టణంలో నిర్వహించే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగిస్తారు. అనంతరం అక్కడే జరగనున్న సీపీఐ వంద సంవత్సరాల సభలో పాల్గొంటారు. అదేరోజు సాయంత్రం ములుగు జిల్లాలోని మేడారం చేరుకుని, అక్కడ రాత్రి బస చేస్తారు.
  • 19న ఉదయం 6.30 గంటలకు నూతనంగా నిర్మించిన సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలను రేవంత్​ రెడ్డి ప్రారంభించి మొక్కులు తీర్చుకుని హైదరాబాద్‌ చేరుకుంటారు. అదేరోజు సాయంత్రం దావోస్‌కు బయలుదేరి వెళ్లనున్నారు. అక్కడి నుంచి 25న అమెరికా వెళతారని విశ్వసనీయవర్గాల ద్వారా తెలుస్తోంది. ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన రేవంత్‌ తిరిగి హైదరాబాద్‌కు వస్తారని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంకా అధికారికంగా ధ్రువీకరించలేదు.

ఒక్కోచోట లక్ష మందితో సభ : ఫిబ్రవరి 3 నుంచి మళ్లీ ఉమ్మడి జిల్లాల్లో వరుసగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ఎన్నికల సభలు ఏర్పాటు చేయనుంది. మున్సిపల్‌ ఎన్నికలకు హైదరాబాద్‌ మినహా మిగిలిన 9 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఒక్కోచోట లక్ష మందితో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించాలనేది కాంగ్రెస్‌ ప్రచార వ్యూహం. ఈ సభలను విజయవంతం చేయడానికి ఒక్కో లోక్‌సభ నియోజకవర్గం లేదా ఒక ఉమ్మడి జిల్లా పర్యవేక్షణ బాధ్యతలను ఒక్కో మంత్రికి అప్పగించాలని రేవంత్ ఇప్పటికే సూచించారు.

''పంచాయతీ'కి పల్లెల్లో ఓటు వేశారు - ఇప్పుడు 'పట్టణా'ల్లోనూ ఓటు వేయిద్దాం'

