మీ ప్రాంతంలో చెత్త సమస్యా? - వాట్సాప్ ద్వారా ఇలా ఫిర్యాదు చేస్తే గంటల్లో పరిష్కారం
పారిశుద్ధ్య సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు వాట్సాప్ సేవలు అందుబాటులోకి - హైదరాబాద్ నగరంలో పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపర్చడమే లక్ష్యంగా 3 కార్పొరేషన్ల వినూత్న కార్యక్రమం - 2 గంటల్లో తొలగించేలా ఏర్పాట్లు
Published : March 9, 2026 at 8:39 AM IST
WhatsApp Services for Sanitation : మీ ప్రాంతంలో చాలా కాలంగా చెత్త పేరుకుపోయిందా? పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది పట్టించుకోవట్లేదా? ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మీ కోసమే జీహెచ్ఎంసీ ఓ గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. పరిశుభ్రతకు సంబంధించిన సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేసేందుకు వాట్సాప్ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఆ సేవలను ఉపయోగించి నేరుగా వాట్సాప్లో ఫొటోలు, వీడియోలతో సహా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. దానిపై అధికారులు స్పందించి వెంటనే మీ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. జీహెచ్ఎంసీతో పాటు కొత్తగా ఏర్పడిన మరో రెండు కార్పొరేషన్లు ఈ సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి. అయితే ఏ నంబర్కు వాట్సాప్లో ఫిర్యాదు చేయాలి? ఏ విధంగా ఫిర్యాదు చేయాలి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పారిశుద్ధ్య సమస్యలపై ఫిర్యాదులకు వాట్సాప్ సేవలు : రాష్ట్ర రాజధాని నగరంలో పారిశుద్ధ్యాన్ని మెరుగుపర్చడమే లక్ష్యంగా మూడు కార్పొరేషన్లు ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ), సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(సీఎంసీ), మల్కాజిగిరి నగర పాలక సంస్థ (ఎంఎంసీ)లు చెత్తకుప్పలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను స్వీకరించేందుకు వాట్సాప్ నంబర్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి. దీనివల్ల స్థానికులు ఆయా కార్పొరేషన్లకు వెళ్లి అపరిశుభ్రతపై ఫిర్యాదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా సమస్య ఉన్నచోటు నుంచి వాట్సాప్ ద్వారా సమస్యను ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అదే రోజు సమస్యను పరిష్కరిస్తారని మూడు నగరపాలక సంస్థల కమిషనర్లు ప్రకటించారు. ప్రజలు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త వేయరాదని అధికారులు కోరుతున్నారు. తద్వాారా పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. వాట్సాప్ సేవలను నగరవాసులు వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
అపరిశుభ్రతపై ఫిర్యాదు చేయండిలా :
ముందుగా కింద ఇచ్చిన వాట్సాప్ నంబర్ను మీ ఫోన్లో సేవ్ చేసుకోండి
- జీహెచ్ఎంసీ : 81259 66586
- ఎంఎంసీ : 90634 21300
- సీఎంసీ : 90634 21347
- మీరు ఏ కార్పొరేషన్ పరిధిలోకి వస్తారో చూసుకొని ఆ వాట్సాప్ నంబర్కు ఫిర్యాదు చేయాలి
- వాట్సాప్లో ఫిర్యాదుదారుడి పేరు, సమస్య వివరాలు పేర్కొనాలి
- రోడ్డుపై చెత్త, నాలాల్లో వ్యర్థాలు, వరద నాలాలు పొంగిపొర్లడం, అలాగే ఉంచడం వంటివాటిపై ఫిర్యాదు చేయొచ్చు
- సమస్యకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు, గూగుల్ లొకేషన్ షేర్ చేయాలి
- సంబంధిత కార్పొరేషన్లలో ఐటీ విభాగం ఎప్పటికప్పుడు ఫిర్యాదులను గమనిస్తుంటుంది
- అడ్రస్ ఆధారంగా సంబంధిత అధికారులకు చేరవేస్తుంది
- అధికారులు సిబ్బందిని ఆయా ప్రాంతాలకు పంపించి సమస్య పరిష్కరిస్తారు
- ఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు
చెత్త సేకరణను మెరుగుపరుస్తున్నాం : హైదరాబాద్ను పరిశుభ్ర నగరంగా తీర్చిదిద్దాలంటే ప్రజల సహకారం తప్పనిసరని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ అన్నారు. రహదారులు, ఖాళీ స్థలాల్లో చెత్త వేయకుండా క్రమశిక్షణతో మెలగాలని ఆయన ప్రజలకు సూచించారు. ఇంటింటి చెత్త సేకరణను మెరుగుపరిచేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని ఆర్వీ కర్ణన్ వివరించారు. స్వచ్ఛ ఆటోలు రోజూ సేకరించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు.
99 రోజుల్లో అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారం : ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అన్ని విభాగాల పరిధిలో సమస్యలను 99 రోజుల్లో పరిష్కరించేందుకు లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాయని ఎంఎంసీ కమిషనర్ వినయ్కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు. రోడ్లపై కనిపించే చెత్తకుప్పలతో పాటు నిరుపయోగమైన వాహనాలు, చెట్ల కొమ్మలను తొలగిస్తామన్నారు. ప్రజలు తమ ప్రాంతాల్లో సమస్యలను వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా కార్పొరేషన్కు ఫిర్యాదు చేయొచ్చని వివరించారు.
"బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్త ఆకాశం నుంచి పడదు. మనమే సమీపంలో రోడ్లపై వేస్తున్నాం. రహదారులపై చెత్త పడకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలి. ఈ విషయంలో ప్రజలు స్వీయ నియంత్రణ పాటించడం అవసరం. ఈ రెండూ జరిగినట్లయితే హైదరాబాద్ పరిశుభ్ర నగరంగా పరివర్తనం చెందుతుంది. 99 రోజుల ప్రణాళికలో ఈ లక్ష్యాన్ని నూరు శాతం చేరుకుంటాం. మార్పు చేసి చూపిస్తాం"-సృజన, సీఎంసీ కమిషనర్
