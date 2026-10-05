కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ శాశ్వతంగా వన్వే విధానం - రూ.400 కోట్ల ప్రజాధనం ఆదా!
కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంతో పాటు సిగ్నల్ లేని వ్యవస్థను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టిన హెచ్-సిటీ పనులను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. కేబీఆర్ చుట్టూ శాశ్వత వన్వే విధానం ఉండనుంది.
Published : October 5, 2026 at 8:01 PM IST
Permanent One way System Around KBR Park : కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ప్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్ల నిర్మాణంలో జీహెచ్ఎంసీ కీలక మార్పులు చేసింది. వన్ వే విధానం సత్ఫలితాలను ఇవ్వడంతో హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టులో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను రద్దు చేసింది. ఆ నిధులతోనే 4 కిలోమీటర్లకు పైగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు క్షేత్రస్థాయిలో పనులను పరిశీలించిన జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ హెచ్సిటీ పనుల రద్దు వల్ల భూసేకరణ, నిర్మాణ వ్యయానికి సంబంధించి 1200 కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనం ఆదా అవుతుందన్నారు.
హెచ్-సిటీ పనులు రద్దు
మహానగరంలోని కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించడంతోపాటు సిగ్నల్ లేని వ్యవస్థను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో జీహెచ్ఎంసీ చేపట్టిన హెచ్-సిటీ పనులను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. రూ.1090 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 6 ప్లైఓవర్లు,7 అండర్ పాస్లను నిర్మించేందుకు పనులు మొదలుపెట్టారు. ఆ పనులకు ఆటంకం లేకుండా ఉండేందుకు పార్క్ చుట్టూ వన్ వే విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చారు. ఈ విధానంతో వాహన రాకపోకలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదు. నెలన్నర రోజుల నుంచి ఈ విధానం అమలవుతుండగా ఇంజినీరింగ్ విభాగం హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులపై పునఃసమీక్షించింది.
ఆరు వరుసలతో అండర్పాస్
కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ట్రాఫిక్ పోలీసులతో కలిసి వన్ వే విధానాన్ని పూర్తిగా పరిశీలించారు. ఈ విధానం ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్ పెట్టినందున హెచ్-సిటీ పనులను రద్దు చేయాలని నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా ప్రాజెక్టు పనుల్లో కీలక మార్పులు చేసి అదే నిధులతో 4.4 కిలోమీటర్ల మేర ఎలివెటేడ్ కారిడార్ నిర్మించాలని భావిస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించిన పనులను ఖైరతాబాద్ జోనల్ కమిషనర్ సంతోశ్తో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన కమిషనర్ కర్ణన్ హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టు పనులను రద్దు చేసినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
జూబ్లీహిల్స్ చెక్ పోస్టు నుంచి నాగార్జున సర్కిల్ వరకు ఆరు వరుసలతో స్టీల్ బ్రిడ్జ్ ఒక అండర్ పాస్ను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కొత్త ప్రాజెక్టును ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్-ఈపీసీ విధానంలో రెండు ప్యాకేజీలుగా ఆధునిక స్టీల్ స్ట్రక్చర్ టెక్నాలజీతో చేపట్టనున్నారు. ప్యాకేజీ-1లో 580 కోట్ల రూపాయలతో జూబ్లీహిల్స్ చెక్పోస్ట్ జంక్షన్ నుంచి ముగ్ధా జంక్షన్ వరకు స్టీల్ ఫ్లైఓవర్ నిర్మించనున్నారు. ప్యాకేజ్-2 లో ముగ్ధా జంక్షన్ నుంచి ముఫఖం జా కాలేజ్ వరకు ఫ్లైఓవర్ రానుంది.
రూ.1200 కోట్లు ప్రజాధనం ఆదా
బంజారాహిల్స్ రోడ్ నెం.1కు ప్రత్యేక కనెక్టింగ్ ర్యాంప్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం 510 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవుతుందని అంచనా. మొత్తం 1090 కోట్ల రూపాయలను సర్దుబాటు చేస్తూ హెచ్-సిటీ ప్రాజెక్టు పనుల్లో కీలక మార్పులు చేసిన జీహెచ్ఎంసీ వచ్చే ఏడాదిలో 4 కిలోమీటర్ల స్టీల్ బ్రిడ్జ్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని భావిస్తోంది.
ప్రస్తుతం ప్రణాళికలో కీలక మార్పులు చేయడం వల్ల అధిక విలువైన ప్రైవేట్ భూముల సేకరణ అవసరాన్ని గణనీయంగా తగ్గించడం ద్వారా 800 కోట్లు ఆదా అవుతుందని కర్ణన్ చెప్పారు. గతంలో ప్రతిపాదించిన బహుళ అండర్పాస్లు, గ్రేడ్ సెపరేటర్ల నిర్మాణంతో పోలిస్తే మరో 400 కోట్ల నిర్మాణ వ్యయ ఆదా అవుతుందన్నారు. మొత్తంగా 1200 కోట్ల ప్రజాధనం ఆదా అవుతుందని కమిషనర్ వివరించారు.
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