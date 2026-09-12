హైదరాబాద్కు 4 కొత్త రైల్వే లైన్లు! - ఇకపై నో క్రాసింగ్, నో వెయిటింగ్!!
ఘట్కేసర్-కాజీపేట 4 లైన్ల రైల్వే నిర్మాణాన్ని నాలుగేళ్లలో ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలని రైల్వేశాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరోవైపు మూడు కీలక మార్గాల్లోని ట్రాక్లూ పూర్తికానున్నాయి. దీంతో హైదరాబాద్కు నలుదిశలా రైల్వే ప్రయాణ వేగం పుంజుకోనుంది.
Published : September 12, 2026 at 11:39 AM IST
Ghatkesar-Khazipet New Railway Line : రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నుంచి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్ల వేగం, ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచేందుకు మార్గం సుగమం అవుతోంది. కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన ఘట్కేసర్-కాజీపేట మార్గంలో మూడు, నాల్గో రైల్వే లైన్ల నిర్మాణాన్ని 4 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయాలని రైల్వే శాఖ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అదే సమయంలో మరో మూడు కీలక మార్గాల్లో రైల్వే లైన్ల విస్తరణ ప్రక్రియ కూడా కీలక దశలో ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాలిస్తే హైదరాబాద్ నుంచి నలుదిక్కులా రైలు ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గడమే కాకుండా సరకు రవాణాకు పరిస్థితులు మరింత అనుకూలంగా మారే అవకాశం ఉంది.
నాలుగు దిశల్లో విస్తరణ
సికింద్రాబాద్, ఘట్కేసర్ మధ్య ఇప్పటికే నాలుగు లైన్ల ట్రాక్ ఉంది. ఘట్కేసర్-కాజీపేట మార్గంలో మూడు, నాల్గో లైన్లకు తాజాగా ఆమోదం లభించడంతో హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ప్రధాన కారిడార్లలో మల్టీ-ట్రాకింగ్ ప్రక్రియ మరింత వేగం పుంజుకోనుంది.
ముంబయి వైపు : ప్రస్తుతం సనత్నగర్-వాడి మార్గంలో రెండు లైన్లు ఉన్నాయి. మూడో, నాల్గో లైన్ల ప్రాజెక్టుకు కొన్ని నెలల కిందటే ఆమోదం లభించింది.
విజయవాడ-విశాఖపట్నం వైపు : కాజీపేట-విజయవాడ మూడో లైన్ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. నాల్గో లైన్ కోసం సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక (డీపీఆర్) పూర్తయింది.
బల్లార్షా-దిల్లీ వైపు : కాజీపేట-బల్లార్షా మూడో లైన్ పనులు పూర్తయ్యే దశలో ఉన్నాయి. నాల్గో లైన్ కోసం కూడా డీపీఆర్ పూర్తయింది.
ఇక ఒకదాని కోసం మరోటి వేచి చూడవు!
ప్రస్తుతం పలు మార్గాల్లో రెండు లైన్లు మాత్రమే ఉండటం వల్ల రైళ్ల సగటు వేగం గంటకు 46 నుంచి 61 కిలోమీటర్ల మధ్య పరిమితంగా ఉంటోంది. సికింద్రాబాద్-కాజీపేట మార్గంలో రైళ్ల రద్దీ ప్రస్తుతం సామర్థ్యాన్ని మించి (120 శాతం) ఉంది. మూడు, నాల్గో లైన్లు అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత క్రాసింగ్లు, ఒక రైలు వెళ్లడానికి మరొక రైలును ఆపాల్సిన అవసరం ఉండదిక. రైళ్ల సగటు వేగం గంటకు 75 నుంచి 80 కిలోమీటర్లకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయి, విజయవాడ, చెన్నై నగరాలకు రైళ్లు వేగంగా చేరుకుంటాయి.
రైళ్ల వేగం పెరగాలంటే ట్రాక్లు పెరగాలి
రైళ్ల వేగాన్ని పెంచడానికి ట్రాక్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం చాలా కీలకం. ఎంఎంటీఎస్, డెమూ, మెమూ, సాధారణ ప్యాసింజర్, ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ సర్వీసులతో సహా సరకు రవాణా, ప్యాసింజర్ రైళ్లకు రూట్లు ఏర్పాటు చేయడం పెద్ద సవాలు. ఈ ట్రాఫిక్ను వేరు చేసేలా అదనపు ట్రాక్లు అందుబాటులోకి వస్తే ఎక్స్ప్రెస్, సూపర్ ఫాస్ట్ రైళ్లు, సాధారణ రైళ్లు, గూడ్స్ రైళ్లు వేర్వేరు ట్రాక్లపై నడిపించడానికి వీలవుతుంది.
- ఉదాహరణకు సికింద్రాబాద్ నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే చాలా రైళ్లు సుమారు 11 నుంచి 13 గంటల సమయం తీసుకుంటాయి. అదే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ అయితే కేవలం 8.5 గంటల్లోనే ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేస్తుంది.
వందే భారత్ రైళ్ల కోసం ట్రాక్ను క్లియర్ చేయడానికి ఇతర రైళ్లను ఆపడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అందుకే మరిన్ని ట్రాక్లు అందుబాటులో ఉంటే ఇతర రైళ్లను కూడా ఆపాల్సిన అవసరం ఉండదు.
సరకు రవాణాకు కూడా చాలా కీలకం
సికింద్రాబాద్-కాజీపేట మార్గంలో అదనపు లైన్ల ద్వారా ప్యాసింజర్ సర్వీసులతో పాటు పారిశ్రామిక రవాణాకు కూడా అపార ప్రయోజనం ఉంటుందని రైల్వే శాఖ నివేదికలో పేర్కొంది. ఈ మార్గం సిమెంట్, ఉక్కు పరిశ్రమలకు వస్తు రవాణాను సులభంగా మారుస్తుంది. దీంతో పాటు సింగరేణి సహా పశ్చిమ ప్రాంతాల్లో ఉన్న బొగ్గు నిక్షేపాలకు దగ్గర్లో ఉండటం వల్ల థర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్లకు అవసరమయ్యే బొగ్గు రవాణాకు సైతం కీలకంగా మారుతుంది.
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