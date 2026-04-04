విజయవాడలో ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు - అవస్థలు పడుతున్న జీజీహెచ్ రోగులు

ఎండల తీవ్రతకు విజయవాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో అల్లాడుతున్న రోగులు - ఆస్పత్రికి వచ్చే వేలాదిమంది రోగులు, వారి బంధువులకు అందని కనీస మౌలిక సౌకర్యాలు - కనీస వసతులను కల్పించాలని కోరుతున్న బాధితులు

GGH Patients Facing Problems With Summer Heat Waves in Vijayawada
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 10:29 PM IST

Updated : April 4, 2026 at 10:36 PM IST

GGH Patients Facing Problems With Summer Heat Waves in Vijayawada: విజయవాడలో ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. నడినెత్తున సూర్యుడు మండిపోతున్నవేళ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎండల తీవ్రతకు రోగులు అల్లాడుతున్నారు. ఆస్పత్రికి వచ్చే వేలాదిమంది రోగులు, వారి బంధువులకు వేసవి కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉండగా కనీస సదుపాయాల కొరత పట్టిపీడిస్తోంది.

ఎండల తీవ్రత రోగులపై పడకుండా, మంచినీటికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉండగా పట్టించుకునే నాధులే కరవయ్యారు. కేవలం రెండు పాయింట్ల నుంచి మొక్కుబడిగా అరకొరగా వస్తున్న వేడి తాగునీరుతోనే రోగులు సరిపెట్టుకుంటున్నారు. రోగులు, బంధువులకు నడివేసవిలో జీజీహెచ్ లో చుక్కలు కన్పిస్తున్నాయి.

ఎండలోనే రిపోర్ట్స్​ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి: విజయవాడ సర్వజనాసుపత్రికి రోజుకు 3,000 -4,000 వరకు మంది ఓపీ రోగులు వస్తున్నారు. ఓపీ కౌంటర్లు ఎనిమిదే ఉన్నాయి. ఇవి రద్దీకి ఏ మాత్రం చాలడం లేదు. ఓపీ రశీదుల కోసమే క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి నిలబడాల్సి వస్తోంది. క్యూలైన్లలో ఉండే రోగులను పర్యవేక్షించేవాళ్లు లేరు. అసలే ఎండ, ఉక్కపోతతో రోగులు అంతసేపు నిలబడలేక నీరసంతో కూలబడుతున్నారు. రోగులను ఓ విభాగం నుంచి మరో విభాగానికి వీల్ ఛైర్లు, స్ట్రెచర్లపై తీసుకువెళ్లే క్రమంలో ఎండ బారిన పడుతున్నారు. మండుటెండలోనే నిట్టూరుస్తూ రోగులను ఓచోట నుంచి మరోచోటకు తీసుకువెళ్తున్నారు.

ఇక రక్తపరీక్షల నివేదికలు ఇచ్చేచోట సైతం ఎండలోనే నిల్చొని నివేదికలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. రోగులతోపాటు వారి బంధువులను వార్డులో కూర్చోనివ్వరు. వారంతా బయటకు వచ్చి నిరీక్షించాల్సిందే. అలాంటివారు ఎండతీవ్రతకు నిట్టూరుస్తున్నారు. బయట వడగాల్పులతో సహవాసం చేస్తున్నారు. ప్రధానంగా మహిళలు, వృద్ధులు అల్లాడిపోతున్నారు. పగటిపూట తీవ్రఎండలతో సతమతమవుతుంటే, రాత్రిపూట దోమలతో వేగలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

పనిచేయని మంచినీటి ప్లాంట్: నిత్యం కొన్ని వేల మంది రోగులతో ఓ పెద్ద పల్లెటూరును తలపించే జీజీహెచ్​లో శాశ్వత ప్రాతిపదికన రక్షిత తాగునీరందించే వ్యవస్థ లేదు. స్వచ్ఛందసంస్థలు, ప్రైవేటు సంస్థలు కల్పించే చిన్నచిన్న తాగునీటి యూనిట్లతోనే సరిపెడుతున్నారు. వీటిలో కొన్ని మూతపడగా కేవలం రెండు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. వీటి నుంచి వచ్చే నీరు సరిపోవడం లేదు. ఈ వేసవిలో వాటి నుంచి వచ్చే నీరు వేడిగా ఉండటంతో గొంతులో వేసుకునేందుకు రోగులు, బంధువులు భయపడుతున్నారు. ఓపీ లైన్లకు దగ్గరిలో ఎక్కడా మంచినీటి సౌకర్యం లేదు. రోగులతో వచ్చే బంధువులు బయటకొచ్చి నీటిని పట్టి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తోంది.

ఓపీ లైను సమీపంలో మంచినీటిని అందించే కేంద్రం ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ రోగులకు వేసవిలో కొంత వెసులుబాటు కలుగుతుంది. సూపర్ స్పెషాలిటీ విభాగానికి వెళ్లే దారిలో 'సుజలం 'సురక్షిత తాగునీరు' అంటూ మంచినీటి ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి పెట్టినా అది పని చేయడం లేదు. విధి లేని పరిస్థితిలో రోగులు, బంధువులు బయట అమ్ముతున్న వాటర్ బాటిళ్లను కొనుక్కొని తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

"ఆసుపత్రిలో ఓపీ రశీదుల కోసమే క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి నిలబడాల్సి వస్తోంది. క్యూలైన్లలో ఉండే రోగులను పర్యవేక్షించేవాళ్లు లేరు. అసలే ఎండ, ఉక్కపోతతో రోగులు అంతసేపు నిలబడలేక నీరసంతో కూలబడుతున్నాం. రోగులను ఓ విభాగం నుంచి మరో విభాగానికి వీల్ ఛైర్లు, స్ట్రెచర్లపై తీసుకువెళ్లే క్రమంలో ఎండ బారిన పడుతున్నాం. మంచినీటి ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి పెట్టినా అది పని చేయడం లేదు. దాంతో విధి లేని పరిస్థితిలో మేము బయట అమ్ముతున్న వాటర్ బాటిళ్లను కొనుక్కొని తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. మా సమస్యలపై అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా వేడుకుంటున్నాం"-బాధితులు

విజయవాడ ఆసుపత్రిలో సగానికి తగ్గిన ఓపీ కౌంటర్లు.. కారణం తెలిస్తే షాక్​ అవడం పక్కా..!

సమాచారం ఇవ్వకుండా వెళ్లిన సిబ్బందికి నోటీసులు - మంత్రి సత్యకుమార్



