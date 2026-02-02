విద్యార్థులకు భారీ ఆఫర్స్ - డిగ్రీ చదువుతూనే ఉద్యోగాలు, రూ. లక్షల్లో జీతాలు
కంపెనీల్లో మంచి వేతనాలతో ఉద్యోగాలు సాధించడం ఆనందంగా ఉందన్న విద్యార్థులు - ఈ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే భవిష్యత్తులో వీటికంటే మెరుగైన, ఎక్కువ వేతనాలు లభించే ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తామన్న విద్యార్థులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 2, 2026 at 10:37 PM IST
Jobs in Campus Placements: ఎన్ని డిగ్రీ పట్టాలు చేతిలో ఉన్నా ఉద్యోగం సాధించడం నేటి యువతికి కష్టంగా మారుతోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం నైపుణ్యాల కొరత. ఇది కంపెనీలకు సైతం సవాలుగా మారుతోంది. పరిశ్రమల్లో ఖాళీలు ఉన్నా సరైన నైపుణ్యం కలిగిన ఉద్యోగులు లభించకపోవడం యజమానులకు ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇదే అంశాన్ని గుర్తించిన అనేక మంది విద్యార్థులు చదువుకునే రోజుల్లోనే ఉద్యోగాల సాధనకు అవసరమైన స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నారు. ఇటువంటి వారు డిగ్రీ పూర్తయిన నాటికే మంచి వేతనాలతో ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తున్నారు.
డిగ్రీ చదువుతూనే ఉద్యోగాలు: ఈ విద్యార్థులంతా డిగ్రీ చదువుతూనే క్యాంపస్ నియామకాల్లో ఉద్యోగాలు సాధించారు. వీరిలో కొంత మంది ఐదు నుంచి ఎనిమిది లక్షల రూపాయల వార్షిక వేతనాలతో రెండూ, మూడు కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించి సత్తాచాటారు. వీరంతా విజయవాడలోని ఆధిత్య డిగ్రీ కళాశాలలో డిగ్రీలో బీఎస్సీ(ఏఐ), డేటా సైన్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ బీబీఏ వంటి కోర్సుల్లో మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నారు. మంచి కంపెనీల్లో మంచి వేతనాలతో ఉద్యోగాలు సాధించడం ఆనందంగా ఉందని ఈ విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. జూన్ నెల నుంచి తాము ఉద్యోగాల్లో చేరుతామంటున్నారు. డిగ్రీ పూర్తి అయ్యేనాటికే తమకు ఉద్యోగాలు లభించడం పట్ల వారంతా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అవసరమైన నైపుణ్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి: చదువుకునే రోజుల్లోనే వివిధ అంశాలపై పట్టు సాధించినట్లు విద్యార్థులు చెప్పారు. ఉద్యోగాల సాధనకు అవసరమైన నైపుణ్యాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన హ్యాక్ థాన్లు, సెమినార్లలో పాల్గొంటూ తమకు తెలియని అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా వివిధ అంశాలపై అవగాహనతో పాటు నూతన స్కిల్స్ అభివృద్ధి చేసుకున్నామన్నారు. ఈ ఉద్యోగాలు సాధించడంలో తమ తల్లిదండ్రులు, గురువుల ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉందన్నారు. డిగ్రీ చదివే రోజుల్లో సమయాన్ని సక్రమంగా ఉపయోగించుకుంటే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సులువుగా చేరుకోవచ్చని అన్నారు.
చదువుకునే రోజుల్లో నైపుణ్యాలు : తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల భవిష్యత్ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొని చదివిస్తారు. మంచి కంపెనీల్లో పెద్ద మొత్తంలో వేతనాలతో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తే మురిసిపోతారు. తమ కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించిందని భావిస్తారు. ఆ దిశగా విద్యార్థులు సైతం ఆలోచన చేయాలి. తరగతులకి అవసరమైన సిలబస్తో పాటు ఉద్యోగాల సాధనకు అవసరమైన నైపుణ్యాలను తమ కళాశాలలో నేర్పిస్తున్నట్లు అధ్యాపకులు తెలిపారు.
తమ విద్యార్థులు వివిధ కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధించడం సంతోషంగా ఉందంటున్నారు. వారు భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఇంజనీరింగ్ వంటి కోర్సులే కాకుండా డిగ్రీలో ప్రత్యేకమైన విభాగాలు ఎంపిక చేసుకుని పూర్తి చేస్తే మంచి ఉపాధి అవకాశాలు ఉంటాయని అధ్యాపకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఈ ఉద్యోగాలు చేస్తూనే భవిష్యత్తులో వీటికంటే మెరుగైన, ఎక్కువ వేతనాలు లభించే ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నం చేస్తామని ఈ విద్యార్థులు తెలిపారు. చదువుకునే రోజుల్లో నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి చేసుకుంటే ఉద్యోగాల్లో చేరిన తరువాత ఉత్తమంగా రాణించేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది.
