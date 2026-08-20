YUVA : విదేశీ విద్యకు తెలుగు విద్యార్థుల గమ్యస్థానంగా జర్మనీ - అమెరికాతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలివే!
జర్మనీలో ఉచిత విద్య, ఉద్యోగాల ఆకర్షణ - నెలకు రూ.50-60 వేలే ఖర్చు - చదువు తర్వాత 18 నెలలు ఫుల్టైమ్ వర్క్ చేసుకునే అవకాశం - ట్రంప్ నిబంధనలతో అమెరికాకు తగ్గిన వలస
Published : August 20, 2026 at 9:56 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 10:04 PM IST
Study In Germany For Indians : 'విదేశీ విద్య'. ఈ మాట చెబితే ఒక్కపుడు గుర్తుకు వచ్చే ఒకే ఒక్క పేరు అమెరికా. కానీ ఇప్పుడాపరిస్థితి లేదు. విద్యార్థుల ముందు అనేక ఆప్షన్లు ఉండటమే కాదు. చదువుకునే వారిని స్కాలర్ షిప్లు సహా వివిధ రకాల సదుపాయలతో పలు దేశాలు ఆకర్షిస్తున్నాయి. అలా ఇటీవల తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్న దేశం జర్మనీ. ఇటీవలే ఈ దేశానికి వెళ్లే సంఖ్య గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ఇంతకీ విద్యార్థులు జర్మనీ వైపు చూడటానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి? కేవలం ట్రంప్ నిబంధనల వల్లేనా? లేక అక్కడ ఉన్న సౌకర్యాలు, ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కారణం అవుతున్నాయా? అమెరికాతో పోలిస్తే జర్మనీలో చదువుకోవటం ఎలాంటి ఫలితాలను ఇస్తుంది? ఇలాంటి సందేహాల గురించి గ్లోబల్ ట్రీ సంస్థ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ శ్రీకర్ ఆలపాటితో 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' నిర్వహించిన ముఖాముఖితో తెలుసుకుందాం.
విదేశీ విద్యలో అమెరికాకు బదులు జర్మీనీనే ఎందుకు ఎంచుకుంటున్నారు?
ట్రంప్ హెచ్1బీ వీసాలపై తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల అమెరికా వైపు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు వెళ్లడం లేదు. ప్రస్తుతం ఎక్కువగా విదేశీ విద్య కోసం ఎక్కువగా విద్యార్థులు వెళ్తున్న దేశంగా యూకే మొదటి స్థానంలో ఉంది. తర్వాత జర్మనీయే. దీన్ని అవకాశాల గనిగా చెప్పొచ్చు. మన దేశం నుంచి అక్కడికి 2023లో 42 వేల మంది వెళ్లారు. 2024లో 49వేల మంది, 2025లో 56వేల మంది విద్యార్థులు వెళ్లారు. ఇంజినీరింగ్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జర్మనీ టాప్ ప్లేస్లో ఉంది. ప్రొడక్షన్, ఎలక్ర్టికల్, రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇంజినీరింగ్తో పాటు ఏఐ, మెషీన్ లెర్నింగ్, రోబోటిక్స్లోనూ జర్మనీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీలో ఉంది.
జర్మనీలో ఇంజినీరింగ్ చేసినవారికే మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటాయా? ఇతర వాటికి ఎలా ఉంటుంది?
జర్మనీలో ఇంజినీరింగ్ చేసిన వారికి చాలా డిమాండ్ ఉంటుంది. ప్రధానంగా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్తో పాటు ఆటోమోబిల్, ఆటోమోటివ్ ఇంజినీర్లకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. మనం చూసినట్లయితే బీఎమ్డబ్ల్యూ, పోర్క్సే, మనదేశంలో, యూఎస్, యూకే, ఆస్ట్రేలియాలోని టాప్ ఆటోమోబిల్ కంపెనీలన్నీ జర్మనీవే ఉంటాయి. అందుకే అక్కడ థీయరీతో పాటు ప్రాక్టికల్తో కూడిన చాలా నాణ్యమైన ఇంజినీరింగ్ విద్యను అందిస్తారు. అందుకే అక్కడ ఇంజినీరింగ్ చేసిన వారికి ఉద్యోగ అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.
అక్కడ ఉచిత విద్య లేదా చాలా తక్కువ ఖర్చుతోనే ఉన్నత చదువులు చదువుకోవచ్చని అంటారు. నిజమేనా?
జర్మనీ ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో అధిక భాగం విద్య రంగానికే కేటాయిస్తుంది. దీంతో పబ్లిక్, స్టేట్ యూనివర్సిటీల్లో ఉచితంగా విద్యనందిస్తారు. కేవలం కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు మాత్రమే సెమిస్టర్ నిర్వహించేటప్పుడు నామమాత్రంగా 500 నుంచి 1,000 యూరోలలోపు తీసుకుంటాయి. అయితే పబ్లిక్, స్టేట్ యూనివర్సిటీల్లో సీటు సంపాదించాలంటే అక్కడి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ చేసిన వారు మాస్టర్స్ చేయాలంటే కనీసం 70 శాతం పైనే మార్కులు ఉండాలి. అయితే జర్మనీలో చదువుకోవాలనునే మన దేశంలోని విద్యార్థులు ఒక సంవత్సరం ముందే అప్లై చేసుకోవడం ఉత్తమం.
జర్మనీలో ఉచితంగా చదువుకోవచ్చు. కానీ అక్కడ నివసించాలంటే ఏ మేరకు ఖర్చు అవుతుంది?
జర్మనీలో కాస్ట్ ఆఫ్ లీవింగ్ కూడా తక్కువే. ఇక్కడిలాగే ముగ్గురు, నలుగురు కలిసి ఒక రూమ్లో ఉండొచ్చు. వంట చేసుకోవచ్చు. ఇక అక్కడ ప్రయాణం చేయడానికి ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ అనే ఐడీ ఇస్తారు. దీని ద్వారా మెట్రో, ఇతర రవాణాలో చాలా డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. వీటన్నింటికీ మన భారత కరెన్సీలో అయితే సుమారు రూ.50 వేల నుంచి రూ.60 వేల వరకు అవుతుంది. అక్కడ ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత మొదటి రోజు నుంచే లీగల్గా పార్ట్టైమ్ జాబ్ చేసుకోవచ్చు. సెలవుల్లో, సెమిస్టర్ బ్రేక్స్లో ఫుల్టైమ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు.
అక్కడ భాష వల్ల ఏమైనా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయా? కచ్చితంగా జర్మన్ నేర్చుకోవాలా?
విద్యార్థులు జర్మన్ భాష నేర్చుకోవడమే ఉత్తమం. ఎందుకంటే అక్కడ చదువుకోవడానికి వెళ్లే వారు కనీసం నాలుగు నుంచి ఐదేళ్లు ఉండొచ్చు. కోర్సును బట్టి మూడు, నాలుగు సంవత్సరాల్లో చదవడం పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత వారికి పోస్ట్ స్టడీ వర్క్ (పీఎస్డబ్ల్యూ) అనే వీసా అని ఇస్తారు. దీని ద్వారా 18 నెలలపాటు ఏపనినైనా ఫుల్టైమ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పిస్తారు. ఈ సమయంలో ప్రొఫెషనల్ జాబ్ సంపాదిస్తే వారికి ఒక యూరోపియన్ యూనియన్ (ఈయూ) బ్లూకార్డ్ ఇస్తారు. దీని ద్వారా దాదాపు 29 ఐరోపా దేశాల్లో పని చేసుకునే వెసలుబాటు ఉంటుంది.
ఈ క్రమంలో ఏడాది, రెండేళ్లు మంచి నైపుణ్యం కనబర్చితే వారు అక్కడే ఉండి పనిచేస్తూ జీవించేలా గ్రీన్కార్డు కూడా ఇచ్చే అద్భుత సౌకర్యం కలిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే భాష ఎంతో కీలకం. ఏ1, ఏ2 జర్మన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి 4 నుంచి 6 నెలలు పట్టొచ్చు.
జర్మనీకి వెళ్లాలంటే వీసా ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది?
అక్కడ కొన్ని యూనివర్సిటీల్లో చదువుకోవడానికి ఏపీఎస్ సర్టిఫికెట్ చాలా ముఖ్యం. దీని కోసం సుమారు ఒక నెల సమయం పడుతుంది. ఆ తర్వాత వీసా అప్లై చేసుకోవడానికి మరో మూడు నెలలు కావొచ్చు. సంవత్సరానికి మూడు సార్లు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
మున్ముందు జర్మనీలో విద్యా ప్రమాణాలు ఇలాగే కొనసాగుతాయా?
అక్కడ ఈ విషయం పట్ల సందేహం లేదు. దాదాపు 80 దేశాల వారు అక్కడ మాస్టర్స్ చేయడానికి వెళ్తుంటారు. అక్కడ చదువుకోవడం ద్వారా ముఖ్యంగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పెరుగుతుంది.
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