జర్మన్ నేర్చుకుందాం - విదేశాల్లో స్థిరపడదాం - మందమర్రిలో భాషా శిక్షణ కేంద్రం
కార్మిక శాఖ మంత్రి గడ్డం వివేక్ వెంకటస్వామి మందమర్రిలో జర్మన్ భాషా శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ పలు జిల్లాల నుంచి 62 మంది అభ్యర్థులు శిక్షణ పొందుతున్నారు.
Published : September 28, 2026 at 12:55 PM IST
German Language Training Center In Mandamarri : విదేశాల్లో పని చేయాలనే కలను సాకారం చేసుకోవడానికి చాలా మంది హైదరాబాద్ వంటి నగరాలకు వెళ్లడం, శిక్షణ కోసం భారీగా ఖర్చు చేయడం వంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థిక స్తోమత లేని యువత తరచుగా ఈ ఆశయాన్ని పక్కనపెట్టి, జీవనోపాధి కోసం స్థానికంగా దొరికిన ఏదో ఒక ఉద్యోగంతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే, కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి తన నియోజకవర్గంలోని మందమర్రిలో ఒక శిక్షణ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు.
జూన్లో శిక్షణా కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి
తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ కంపెనీ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ వెలుపల మొట్టమొదటిసారిగా మందమర్రిలో జర్మన్ భాషా శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. మందమర్రి ఏరియా జనరల్ మేనేజర్ రాధాకృష్ణ ఈ అవసరం కోసం సింగరేణి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ భవనాన్ని కేటాయించారు. మంత్రి వివేక్ జూన్ 11న ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు.
సాధారణంగా హైదరాబాద్లో జర్మన్ భాషా కోర్సులు ఏ1, ఏ2, బీ1, బీ2 అభ్యసించడానికి భోజనం, వసతి, శిక్షణతో కలిపి రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక స్తోమత లేనివారు వీటిని అభ్యసించడానికి వెనకాడుతుంటారు. అయితే మందమర్రిలో జర్మన్ భాషా శిక్షణ ప్రారంభం కావడంతో దీనిపై యువత ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
మా జర్మన్ భాష శిక్షకుడు అభినవ్, సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో చెబుతారు. మొదట్లో కొంచెం కష్టంగా అనిపించినప్పటికీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా మేం సాధన చేస్తున్నాం. A1 స్థాయిని పూర్తి చేయడం వల్ల జర్మనీ వెళ్లాలన్న నా కల నిజమవుతుందనే ఆశ కలిగింది - అంజలి, మంచిర్యాల
ట్రస్ట్ ద్వారా నెలకు రూ.1,000 చొప్పున స్టైఫండ్
మందమర్రి, మంచిర్యాల, జన్నారం, రామకృష్ణాపూర్, చెన్నూరు, గోదావరిఖని, నిజామాబాద్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి 62 మంది అభ్యర్థులు గత రెండు నెలలుగా ప్రతిరోజూ ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంటల వరకు శిక్షణ పొందుతున్నారు. శిక్షకుడు అభినవ్, సంస్థ ప్రతినిధి సంధ్యారాణి మార్గదర్శకత్వంలో వారు విజయవంతంగా ఏ1 స్థాయిని పూర్తి చేశారు. కొందరు అభ్యర్థులు తమ సాధారణ ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూనే ఈ తరగతులకు హాజరవుతున్నారు. వీరికి సింగరేణి సంస్థ అల్పాహారాన్ని అందిస్తుండగా, కాకా వెంకటస్వామి ట్రస్ట్ ప్రతి విద్యార్థికి నెలకు రూ.1,000 చొప్పున భత్యం అందజేస్తోంది.
జర్మనీలో ఉపాధి అవకాశాలు
జర్మన్ భాషలో ప్రావీణ్యం సాధించిన వారి ప్రొఫైల్స్ ఆధారంగా జర్మనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇతర ఉద్యోగాల్లో ఎలక్ట్రీషియన్లు, ఫిట్టర్లు, ప్లంబర్లు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, ఫిజియోథెరపిస్టులు, కార్ పెయింటర్లు, డ్రైవర్లు, చెఫ్లు, వృద్ధుల సంరక్షణ కార్యకర్తలు, ప్యాకింగ్ సిబ్బంది మొదలైనవి ఉన్నాయి.
యువత ఈ శిక్షణను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. జర్మనీలో ఉద్యోగాలు సంపాదించిన వారు నెలకు రూ.2-రూ.2.5 లక్షల వరకు జీతం సంపాదించే అవకాశం ఉంది. జర్మన్ భాషలో మంచి పట్టు సంపాదించి ఇక్కడి నుంచి చాలా మంది ఈ ఉద్యోగాలను పొందుతారని నేను ఆశిస్తున్నాను. - వివేక్ వెంకట స్వామి, కార్మిక శాఖ మంత్రి
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