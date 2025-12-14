రాయలసీమలో బంగారు గనుల నిక్షేపాలు - తవ్వకాలు జరుపుతున్న జియో మైసూర్ సంస్థ
కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి బంగారం గనిలో తవ్వకాలు - వెయ్యి టన్నుల మట్టికి 700 గ్రాముల బంగారం వస్తున్నట్లు చెబుతున్న నిర్వాహకులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 7:50 PM IST
Special Story on Gold Hunting in Kurnool District: రాయలసీమను రతనాల సీమ అని అంటూ ఉంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ మాటే నిజం కానుంది. కర్నూలు జిల్లాలోని తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరి పుత్తడి వెలుగులతో మెరిసిపోతోంది. జొన్నగిరి, పగిడిరాయి రెవెన్యూ పరిధిలోని పొలాల్లో బంగారం నిక్షేపాల కోసం చాలా ఏళ్లుగా పరిశోధనలు జరిగుతూనే ఉన్నాయి.
ఎందుకంటే ఈ ప్రాంతంలో బంగారు నిక్షేపాలున్నట్లు జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీఎస్ఐ) నిర్వహించిన పలు పరిశోధనల ద్వారా నిర్ధరించింది. ప్రధానంగా జొన్నగిరి-పగిడిరాయి గ్రామాల పరిధిలో 1,477.24 ఎకరాల్లో తవ్వకాలకు జియో మైసూర్ సంస్థ ఇప్పటికే సంబంధిత అనుమతులను పొందింది. దీనికి తోడు మట్టి తవ్వకాలను సైతం మొదలు పెట్టింది.
తవ్వకానికి సంబంధించిన విశేషాలు: ఇక్కడ టన్ను మట్టిలో దాదాపు 1.5 గ్రాముల నుంచి 2 గ్రాముల వరకూ బంగారం ఉత్పత్తి అవుతుంది. టన్ను మట్టి నుంచి బంగారం తీసేందుకు రూ.4,000 నుంచి రూ.5,000 వరకు ఖర్చవుతుంది. అంతేకాకుండా వచ్చే పదేళ్ల కాలంలో దాదాపు 6,000 టన్నుల బంగారం ఉత్పత్తి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా రోజుకు వెయ్యి టన్నుల వరకూ ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేస్తున్నారు. వెయ్యి టన్నుల మట్టికి గాను 700 గ్రాముల బంగారం వస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.
శుద్ధి చేసేందుకు అధునాతన యంత్రాలు: దాంతో సంస్థ అంచనా మేరకు ఈ ప్రాంతంలో కోటి టన్నుల ఖనిజ నిల్వలున్నట్లు ప్రాథమిక అంచనా ఉంది. తూర్పు బ్లాక్లో భూమి అడుగున సుమారు 180 మీటర్ల లోతులో 6.8 మిలియన్ టన్నుల బంగారు ఖనిజం ఉన్నట్లుగా సంస్థ ప్రతినిధులు గుర్తించారు. ఏటా 4 లక్షల టన్నుల ఖనిజాన్ని వెలికితీసి 3 లక్షల టన్నులను శుద్ధి చేసేలా అధునాతన యంత్రాలను సమకూర్చుకుని పనులను చేపడుతున్నారు.
గతంలో సైతం: బంగారం అన్వేషణ సమయంలో వచ్చే దుమ్ముతో పొలాలు దెబ్బతింటున్న క్రమంలో 1500 ఎకరాలకు 2017-18లో ఎకరాకు రూ.15,000 చొప్పున రైతులకు జియో మైసూర్ సంస్థ కౌలు చెల్లించింది. 2018-19 సంవత్సరానికి గాను కౌలును మరింత పెంచుతూ ఎకరాకు రూ.16,500 చెల్లించేందుకు సంస్థ ప్రతినిధులు నిర్ణయించారు. అంతేకాకుండా పరిశ్రమ, ఇతర ఏర్పాట్లకు 350 ఎకరాలను సంస్థ కొనుగోలు చేసేందుకు నిర్ణయించింది. దీనికోసం ఎకరాకు రైతులకు రూ.12 లక్షలు చొప్పున ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించారు. కేవలం 60 ఎకరాల్లోనే బంగారు నిక్షేపాల కోసం డ్రిల్లింగ్ వేస్తారు.
ఆనాడే గుర్తించిన ఆంగ్లేయులు: జొన్నగిరి, పగిడిరాయి గ్రామాల సరిహద్దున ఉన్న దొన ప్రాంతానికి తూర్పున ఉన్న ప్రాంతాన్ని మైనింగ్ ప్రధాన కేంద్రంగా సంస్థ గుర్తించింది. ఆంగ్లేయుల పాలనా సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో బంగారు ఖనిజం వెలికితీయగా ఏర్పడిన పెద్ద గోతినే ఇప్పుడు దొన అని పిలుస్తున్నారు. దాంతో అప్పట్లోనే బంగారు గనులున్నట్లు బ్రిటీష్వారు గుర్తించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. బంగారు గనుల తవ్వకాలతో 300 మంది స్థానిక యువతకు ఉపాధి కలగనుంది. పన్ను రూపంలోనూ ప్రభుత్వానికి ఆదాయం సమకూరుతుంది.
