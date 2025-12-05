ETV Bharat / state

ఆ ఊరిలో ఆకలి తీర్చే ఆపద్బాంధవులు - నిరాదరణకు గురైన వారికి రెండు పూటలా భోజనం

అన్నమయ్య జిల్లాలో 150 మంది వృద్ధులు, అనాథలకు 2 పూటలా భోజనం - అభాగ్యులకు సాయం చేయాలనే సదుద్దేశంతో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 30న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం

Meals For 150 Elder People in Annamayya Dist
Meals For 150 Elder People in Annamayya Dist (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
Meals For 150 Elder People in Annamayya District: పండుగనాడు కొత్తబట్టలు వేసుకుని గుడికి వెళ్తుంటే వీధి మలుపులో ఓ గుడిసెలోంచి ఎవరిదో మూలుగు వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆగి లోపలకు తొంగిచూస్తుంటే నా అన్నవారు లేని ఓ అభాగ్యుడు అక్కడ కనిపిస్తాడు.

కానీ చాలా మందికి ఆగి చూసే ఓపిక గానీ, అలాంటి వాళ్లను ఆదుకోవాలనే ఆలోచన అనేది ఉండదు. కానీ అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమండెం మండలం రామనాథపురానికి చెందిన బొడ్డుచెర్ల రామమూర్తి స్వామి కుటుంబం మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా వాళ్లను ఆదుకోడానికి నడుం బిగించింది.

ఆకలి తీర్చే ఆపద్బాంధవులు: నిరాదరణకు గురవుతున్న వృద్ధులు, అనాథల ఆకలి బాధలు చూసి మనసు చివుక్కుమన్న ఓ కుటుంబం వారి కడుపు నింపే బాధ్యతను భుజాన వేసుకుంది. నెలకు దాదాపు రూ.1.50 లక్షలు ఖర్చు చేస్తూ రెండు పూటలా వారి ఆకలిని తీరుస్తోంది. అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమండెం మండలం రామనాథపురానికి చెందిన బొడ్డుచెర్ల రామమూర్తి స్వామి కుటుంబం ఔదార్యం ఇది.

రెండు పూటలకు సరిపడా భోజనం: చౌడమ్మ తల్లి (బీవీఎల్‌ అండ్‌ బీఆర్‌ఎం) ట్రస్టు ఛైర్మన్‌గా ఉన్న ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులు, సంస్థ డైరెక్టర్లు అయిన బి.మధుసూదనరావు (అమెరికా), రమేశ్​లతో కలిసి ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 30వ తేదీన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. ఖాళీగా ఉన్న ఓ భవనాన్ని వంటశాలగా మార్చి అన్నదానం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం పంచాయతీ పరిధిలోని 14 పల్లెల్లో ఎలాంటి ఆదరణ లేని వృద్ధులు, అనాథలు 150 మందిని వారు గుర్తించారు.

అనంతరం వారికి రెండు పూటలకు సరిపడా భోజనాన్ని ఇస్తున్నారు. ప్రతి రోజూ 10 గంటలకల్లా వంట పూర్తి చేసి రెండు కూరలు, అన్నంతో క్యారియర్‌ సర్దుతారు. ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించకుండా స్వచ్ఛందంగా పనిచేసే యువత ఒక్కొక్కరు 30 నుంచి 40 మందికి సరిపడా క్యారియర్లను బైక్‌లపై తీసుకొని ఇళ్ల దగ్గరకే నేరుగా తీసుకెళ్లి అందిస్తారు.

మరికొన్ని: అన్ని దానాల కన్నా అన్నదానం గొప్పదని నమ్మిన యువకుడు సూరం పవన్‌ కుమార్‌. ఏలూరు జిల్లా కలిదిండి స్వస్థలం. తల్లితండ్రులు వ్యవసాయం చేస్తారు. ఎంబీఏ పూర్తి చేసిన పవన్ ప్రైవేట్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. పవన్‌ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్‌ చదువుతుండగా స్నేహితుడి తండ్రి మిస్సయ్యాడు. అయితే ఆ వ్యక్తిని వెతికే సమయంలో ఎదురైన అనుభావాల దృష్ట్యా యువ సేవా పౌండేషన్ ప్రారంభించాడు పవన్‌. వారం వారం ఏదో ఒక మురికివాడను ఎంచుకొని అక్కడ ఉన్న అనాథలకు భోజనాలతో పాటు ఇతర అవసరాలను సైతం తీర్చుతున్నాడు పవన్ కుమార్.

కేవలం 10 మందితో ప్రారంభమై నేడు దాదాపు 1000 మందికి పైగా వాలంటీర్స్‌తో విజయవంతంగా నడుస్తోందని చెబుతున్నాడు సూరం పవన్‌ కుమార్‌. వీరంతా తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేటటువంటి పాకెట్‌ మనీని అనవసరమైన వృథా ఖర్చులు చేయకుండా అభాగ్యుల కడుపు నింపడం కోసమే ఉపయోగిస్తునట్లు పవన్ వివరించాడు.

