మహిళల సమస్యల పరిష్కారానికి ముందడుగు- అతివలకు అండగా జీఆర్‌సీలు

నియోజకవర్గాల్లో జెండర్‌ రిసోర్స్‌ కేంద్రాలు (జీఆర్‌సీ)ను ఏర్పాటు - మరో మూడు కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 10:10 AM IST

Gender Resource Centre to Help Women in Visakhapatnam District : మగువల కన్నీటి కష్టాలను పరిష్కరించే దిశగా అంతటా ముందడుగు పడుతోంది. మహిళల సాధికారికతకు కృషి చేయడమే కాకుండా వారికి ఏ సమస్య వచ్చినా అండగా నిలిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో జెండర్‌ రిసోర్స్‌ కేంద్రాలు (జీఆర్‌సీ)ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇప్పటికే రావికమతం, నక్కపల్లిలో సేవలు అందిస్తున్నాయి. నర్సీపట్నం, కె.కోటపాడుకు కొత్తగా మంజూరయ్యాయి. మరో మూడు కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలున్నాయని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

సామాజిక మాధ్యమాలు, సమాజంలో చోటుచేసుకుంటున్న పలు ఘటనలతో అతివలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కలత చెందడం మినహా ఎవరికీ చెప్పుకోలేక వారిలో వారే కుమిలిపోతే మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. పోలీసు స్టేషన్‌ వరకు వెళ్లలేక మిన్నకుండిపోతున్నారు. ఇలాంటి వారందరికీ జీఆర్‌సీతో ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరనుంది.

గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మహిళా ప్రతినిధులే వీటిని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రత్యేక కమిటీలు బాధిత మహిళలకు దన్నుగా నిలిచి కష్టాల నుంచి గట్టెక్కించేందుకు తోడ్పాటునందిస్తాయి. కేంద్రాల్లోనే ఒకటి రెండు రోజులు వసతి సదుపాయం కలిస్పారు.

ప్రత్యేక కమిటీలు మహిళల సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తాయి. పొదుపు సంఘాల్లోని మహిళల్లో చదువుతున్న వారు ఆర్పీలుగా సేవలందిస్తున్నారు. సమాజంలోని స్త్రీలు ఎవరైనా సరే ఈ కేంద్రాలను ఆశ్రయించి సాయం పొందవచ్చని గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ జిల్లా ప్రాజెక్టు మేనేజరు రత్నప్రభ చెప్పారు.

జిల్లాలో తొలుత మంజూరైన రావికమతంలోని ఈ కేంద్రం ఆ ప్రాంతంలో మహిళల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తోంది. నెల రోజుల కిందట నక్కపల్లిలో కేంద్రం ఏర్పాటైంది. ప్రభుత్వం అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించడంతో కొత్తగా నర్సీపట్నం, కె.కోటపాడుల్లో త్వరలోనే వినియోగంలోకి రానున్నాయి. నర్సీపట్నంలోని మహిళా సమాఖ్య మండల కార్యాలయంలోనే జీఆర్‌సీ ఏర్పాటు కానుంది. వీటిల్లో అన్యాయానికి గురైన వారికి కౌన్సిలింగ్‌ ఇస్తారు. అవసరమనుకుంటే వారిని సంబంధిత శాఖల ఉన్నతాధికారుల వద్దకు పంపుతారు. అప్పటికీ పరిష్కారం లభించకుంటే న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించి సహకారం అందిస్తారు.

మహిళలకు పని ప్రదేశంలో సురక్షితమైన వాతావరణం - ఐసీసీలు ఏర్పాటు

మరోవైపు మహిళలూ పని ప్రదేశాల్లో ఎవరైనా వేధిస్తున్నారా? వికృత చేష్టలతో ఇబ్బంది పెడుతున్నారా? బెదిరింపులతో మానసిక క్షోభకు గురి చేస్తున్నారా? మీ బాధ ఎవరితో పంచుకోవాలో తెలియట్లేదా? ఇక మీకు ఆ బెంగ అవసరం లేదు. భద్రత కమిటీలు మీకు భరోసానిస్తాయి. ఫిర్యాదు చేసిన వెంటనే అండగా నిలుస్తాయి. ఈ దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతుంది. పని ప్రదేశాల్లో ఉద్యోగినుల భద్రతకు అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ఐసీసీ)లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. మహిళలను లైంగికంగా వేధించినా ఇబ్బంది పెట్టినా చట్ట ప్రకారం శిక్ష పడేలా ఇవి పని చేస్తాయి. ఇప్పటివరకు చూసీ చూడనట్టుగా వ్యవహరించిన శ్రీకాకుళం జిల్లా యంత్రాంగం వాటిని విధిగా ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.

షార్ట్​కట్​ అని ఆ దారుల్లో వెళ్తున్నారా - రాత్రివేళ జాగ్రత్త

GENDER RESOURCE CENTRE
HELP CENTRE TO WOMEN
WOMEN SAFETY
జెండర్‌ రిసోర్స్‌ కేంద్రాలు
GENDER RESOURCE CENTRE IN VISAKHA

