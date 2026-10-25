19 మంది ట్రాన్స్జెండర్లకు లింగమార్పిడి సర్జరీలు - ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ఘనత
Gender Affirmation Surgeries at Osmania Hospital : ట్రాన్స్జెండర్ల జీవితాల్లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రి కొత్త వెలుగులు నింపింది. తాజాగా 19 మందికి లింగమార్పిడి చికిత్సను విజయవంతంగా చేయడంతో వారు కొత్త రూపు సంతరించుకున్నారు.
Published : October 25, 2026 at 4:07 PM IST
Gender Affirmation Surgeries at Osmania Hospital : ట్రాన్స్జెండర్ల అస్తిత్వ పోరాటానికి ప్రభుత్వ ఉస్మానియా ఆసుపత్రి అండగా నిలిచింది. చరిత్రలో తొలిసారిగా అత్యంత ఆధునిక లింగమార్పిడి వైద్య సేవలను ప్రవేశపెట్టి, తాజాగా 19 మందికి విజయవంతంగా సర్జరీలు పూర్తి చేసింది. ఈ చొరవతో 11 మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలుగా, మరో 8 మంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలుగా తమ నిజమైన గుర్తింపును సాధించుకుని, సమాజంలో సగర్వంగా బతికేందుకు మార్గం సుగమం చేసుకున్నారు.
రూ.లక్షల్లో ఖర్చు కానీ పూర్తి ఉచితం
పుట్టుకతో వచ్చిన శారీరక రూపానికి, తన మనసు కోరుకునే గుర్తింపునకు మధ్య నలిగిపోయే ఎంతోమంది ట్రాన్స్జెండర్లకు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో ఈ సర్జరీలు చేయించుకోవాలంటే రూ.లక్షల్లోనే ఖర్చు అవుతుంది. కానీ ఈ చికిత్సలను హైదరాబాద్లోని ఉన్న ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఆరోగ్యశ్రీ, సీఎంఆర్ఎఫ్ కింద ఉచితంగా చికిత్స చేస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ సర్జన్లు, అనస్థీషియాలజిస్టులు, గైనకాలజిస్టులు, సైకియాట్రిస్టులు, ఎండోక్రైనాలజిస్టులు, యూరాలజిస్టులు ఇలా వివిధ విభాగాల వైద్యులు ఈ క్లిష్టమైన సర్జరీలను దశల వారీగా కంప్లీట్ చేశారు. పురుషుడి నుంచి స్త్రీగా మారే వారికి రొమ్ముల పరిమాణం పెంచడం, ముఖంలో పురుష లక్షణాలను తగ్గించడం, వెజినోప్లాస్టీ వంటి జననేంద్రియాలకు సంబంధించిన సర్జరీలను చేశారు.
"ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ట్రాన్స్జెండర్ క్లినిక్లో 250 మంది వరకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. అందరికీ సర్జరీలు చేసే అవసరం ఉండదు. కొందరికి హార్మోన్ థెరపీలతో పాటు కౌన్సిలింగ్లు ఇస్తాం. క్లినిక్కు వచ్చిన వారికి మొదటగా చికిత్సల్లో ఉన్న సంక్లిష్టత, ఇబ్బందులపై పూర్తిగా అవగాహన కల్పిస్తాం. పురుషుడు, స్త్రీగా మారేందుకు పూర్తి స్థాయి సమ్మతి ఉన్నవారిని ఎంపిక చేసి అన్ని రకాల ఆరోగ్య పరీక్షలు నిర్వహించిన తర్వాతే, ఈ లింగమార్పిడి సర్జరీ చేసేందుకు ముందుకువెళ్తాం. మొత్తం చికిత్సలను చేయడానికి దాదాపు ఏడాది సమయం పడుతుంది. ఒకసారి లింగమార్పిడి చేసుకున్న తర్వాత తిరిగి పూర్వపు రూపంలోకి మారడం అసాధ్యమని ముందే చెబుతాం" - డాక్టర్ పలుకూరి లక్ష్మి, ఉస్మానియా ఆసుపత్రి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విభాగాధిపతి
పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్టే కోసం ప్రత్యేకంగా
స్త్రీ నుంచి పురుషుడిగా మారే వారికి రొమ్ములు, గర్భసంచి తొలగించడం, పురుషాంగ నిర్మాణం తదితర సర్జరీలను నిర్వహించారు. ఈ ప్రత్యేక చికిత్సల కోసం క్వీర్ బంధు పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు ముకుంద మాల సహకారంతో ట్రాన్స్జెండర్ల పోస్ట్ ఆపరేటివ్ స్టే కోసం ప్రత్యేకంగా మూడు పడకల వార్డును అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఉస్మానియా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ రాకేశ్ సహాయ్ ఆధ్వర్యంలో ప్లాస్టిక్ సర్జన్లు పలుకూరి లక్ష్మి, సంతోశ్కుమార్, హారిక, దివ్య, ప్రియాంక, నాగభూషణం అనస్థీషియాలజిస్టులు మాధవి, యాసిన్, పాండు నాయక్, జీఎంహెచ్ సూపరింటెండెంట్, గైనకాలజిస్టు డాక్టర్ జయలక్ష్మి బృందం, ఎండోక్రైనాలజీ హెచ్వోడీ డాక్టర్ నీలవేణి, యూరాలజీ హెచ్వోడీ డాక్టర్ మల్లికార్జున్ బృందం, సైకియాట్రి హెచ్వోడీ డాక్టర్ సుధ బృందం ఈ క్లిష్టమైన సర్జరీల్లో పాలుపంచుకుంటున్నారు.
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