లింగ సమానత్వం సాధించడంలో స్త్రీ, పురుషులు సమాన భాగస్వాములు : మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్
ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండేందుకు పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలు ఎక్కువ త్యాగాలు చేయాల్సి వస్తుందని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా లక్ష్యాన్ని వదిలిపెట్టకూడదని చెప్పారు.
Published : October 3, 2026 at 7:54 PM IST
Margadarsi Md Sailaja Kiron Comments On Gender Equality : లింగ సమానత్వం సాధించటంలో స్త్రీ, పురుషులు ఇద్దరూ సమాన భాగస్వాములని మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్ అన్నారు. బాగ్లింగంపల్లిలోని డాక్టర్ బీ.ఆర్.అంబేద్కర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇనిస్టిట్యూషన్లో నిర్వహించిన 'విమెన్ ఇన్ లీడర్షిప్ బ్రేకింగ్ బారియర్స్ బిల్డింగ్ లెగసీ' కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొన్నారు. ప్రపంచం గుర్తించకముందే విద్యార్థిలోని ప్రతిభని ఉపాధ్యాయులు గుర్తిస్తారని శైలజా కిరణ్ తెలిపారు. అలాంటి గౌరవ వృత్తిలో ఉన్న గురువులు విద్యార్థులకు పుస్తకాలతో పాటు జీవిత పాఠాలను బోధిస్తారని వివరించారు.
ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా లక్ష్యాన్ని విడిచిపెట్టొద్దు
జీవితంలో ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా లక్ష్యాన్ని మాత్రం వదిలి పెట్టకూడదని శైలజా కిరణ్ సూచించారు. ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండేందుకు పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలు ఎక్కువ త్యాగాలు చేయాల్సి వస్తుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అవకాశం వచ్చినప్పుడు మహిళలు తప్పకుండా ముందడుగు వేయాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. తమకోసం తాము నిలబడాలన్నారు. లింగ సమానత్వం అనేది కేవలం మహిళలతో మాత్రమే కాదని, స్త్రీ, పురుషులు ఇద్దరూ అనుకుంటేనే సాధించగలమని శైలజా కిరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. కొత్త సాంకేతికతను చూసి భయపడవద్దని సూచించారు. సాంకేతికతను అర్ధం చేసుకుని వినియోగించాలన్నారు. అధ్యాపకులకు టెక్నాలజీ ప్రత్యామ్నాయం కాదన్నారు.
"డాక్టర్ అంబేద్కర్ విద్యను కేవలం ఒక అర్హతగా మాత్రమే చూడలేదు. సాధికారత, ఆత్మగౌరవం, స్వతంత్రత, సామాజిక పరివర్తనకు విద్య ఒక బలమైన శక్తి అని ఆయన గ్రహించారు. మనసును సంస్కరించుకోవడమే మానవ అస్తిత్వానికి అంతిమ లక్ష్యం కావాలని అంబేద్కర్ చెప్పారు. ఇది అక్షరాల సత్యం. మనం ప్రతిరోజూ మన మనసును తీర్చిదిద్దుకోవాలి. ఎలాగైతే మనం ఒక పొలాన్ని సాగు చేస్తామో అలాగే మనసులో అన్ని రకాల ప్రతికూలతలను తొలగించుకోవాలి" -శైలజా కిరణ్, మార్గదర్శి చిట్ఫండ్స్ ఎండీ
పాఠాలే కాదు, జీవిత పాఠాలు నేర్పిస్తారు
గురువులు విద్యార్థులకు పుస్తకాల్లోని పాఠాలతోపాటు జీవిత పాఠాలను బోధిస్తారని శైలజా కిరణ్ వివరించారు. కేవలం డిగ్రీ పట్టా కోసమే కాకుండా విద్యార్ధులకు ఎన్నో జీవిత పాఠాలు నేర్పిస్తారన్నారు. చాలా రంగాల్లో పని వల్ల కలిగిన ప్రయోజనం వెంటనే కనిపిస్తుందన్నారు. కానీ ఒక టీచర్ కృషికి ప్రతిఫలం కనిపించాలంటే ఒక్కోసారి దశాబ్దాల పాటు ఎదురుచూడాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఇనిస్టిట్యూషన్ కరస్పాండెంట్ సరోజా వివేక్ , సీఈఓ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి సహా పలువురు ఉపాధ్యాయులు హాజరయ్యారు.
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