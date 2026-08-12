'జెన్-జీ విత్ లోకేశ్' పేరుతో విజయవాడలో TNSF ర్యాలీ
‘జెన్-జీ విత్ లోకేశ్’ పేరుతో విజయవాడ మొగల్రాజపురంలోని సిద్ధార్థ జంక్షన్ వద్ద తెలుగునాడు స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 7:58 PM IST
‘Gen-Z with Lokesh’ TNSF Huge Rally at Vijayawada : ‘జెన్-జీ విత్ లోకేశ్’ పేరుతో విజయవాడ మొగల్రాజపురంలోని సిద్ధార్థ జంక్షన్ వద్ద తెలుగునాడు స్టూడెంట్స్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగాల భర్తీకి చర్యలు చేపడుతుంటే మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్రెడ్డి పలు వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదంటూ TNSF నేతలు ధ్వజమెత్తారు. డీఎస్సీ పరీక్షలపై వైఎస్సార్సీపీ చేస్తున్న ఆరోపణలపై TNSF నేతలు మండిపడ్డారు. నారా లోకేశ్ ఎందుకు రాజీనామా చేయాలని ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే ముందు గతంలో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఎన్ని డీఎస్సీ పోస్టులు భర్తీ చేశారో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.
ప్రభుత్వం అవకాశాలు కల్పిస్తుంది: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఉద్యోగాల భర్తీ విషయంలో ‘జీరో డీఎస్సీ’ అంటూ విమర్శలు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం గతంలో చేయలేని ఉద్యోగాల భర్తీని చేపడుతూ యువతకు అవకాశాలు కల్పిస్తోందని తెలిపారు. జెన్జీ అంటూ మాట్లాడుతున్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు వారి కార్యక్రమాల్లో జెన్జీ ఎక్కడుందో చెప్పాలన్నారు. ఈ ర్యాలీలో విద్యార్థులు, యువత పాల్గొన్నారు. జై లోకేశ్, జెన్-జీ విత్ లోకేశ్ అంటూ నినాదాలు చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక వేల మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలిచ్చారని విద్యార్థులు తెలిపారు. తమ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చెడ్డ పేరునే కూటమి ప్రభుత్వానికి అపాదించాలని వైఎస్సార్సీపీ చూస్తుందని విద్యార్థి నాయకులు మండిపడ్డారు. రాయలసీమను రతనాలసీమగా మారుస్తున్నారని, రాష్టాన్ని పారిశ్రామిక హబ్గా తీర్చిదిద్దేందుకు లోకేశ్ పాటు పడుతున్నారన్నారు.
'మంత్రి నారా లోకేశ్ విద్యారంగంలో అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం డీఎస్సీ ప్రకటించారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే నిరుద్యోగ యువతకు మంచి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు లోకేశ్ చేస్తున్న మంచిని ఓర్వలేక రాజీనామా చెయ్యాలంటూ మాట్లాడుతున్నారు. అది సరికాదు. జెన్జీ పేరుతో వాళ్లు చేసే నిరసనల్లో అంతా ముసలివాళ్లే ఉన్నారు. దానికి జెన్జీ అని అనడమెందుకు.' - పుల్లగూర చరణ్ సాయి యాదవ్, TNSF ప్రధాన కార్యదర్శి
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