అరకు కాఫీ - ప్రీమియం క్వాలిటీతో అందుబాటులోకి మరో రకం
GCC Araku Coffee Premium Quality Product Launch: మన దేశంలో ఒక ‘అరకు ప్రీమియం ఆగ్లోమెరేటెడ్ అరబికా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ’ని మార్కెట్కు కొత్తగా పరిచయం చేయనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 2:05 PM IST
గిరిజన సహకార సంస్థకు చెందిన అరకు కాఫీ రెండు, మూడు రకాలు మార్కెట్లో లభ్యమవుతాయి. ప్రీమియం క్వాలిటీతో మరో రకాన్ని అందుబాటులోకి తేనున్నారు. అమెరికాలో ఇప్పటికే అరకు బ్రాండ్తో ఓ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. 250 గ్రాముల ధర రూ.2 వేలు. అదే రుచితో మన దేశంలో ఒక ‘అరకు ప్రీమియం ఆగ్లోమెరేటెడ్ అరబికా ఇన్స్టెంట్ కాఫీ’ని మార్కెట్కు కొత్తగా పరిచయం చేయనున్నారు. దీని ఉత్పత్తిని డిసెంబరు నుంచే ప్రారంభించనున్నట్లు ఆ సంస్థ ఎండీ ఎస్ఎస్ శోభిక తెలిపారు.
నేటివ్ రెసిపీ : ప్రీమియం క్వాలిటీ తయారీకి కూర్గ్, కుషాల్నగర్లోని పలు కాఫీ పరిశ్రమలను సందర్శించినట్లు శోభిక వివరించారు. అరకు కాఫీకి ఒక ప్రత్యేక నేటివ్ రెసిపీ ఉండేలా ప్రయోగాలు చేయించామన్నారు. చివరికి అమెరికాలో విక్రయిస్తున్న ప్రీమియం కాఫీకి దగ్గరగా ఉండే ఒక రెసిపీ ఉత్పత్తికి శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు శోభిక స్పష్టం చేశారు.
'అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నంలోని 11 ఎకరాల్లో కాఫీ యూనిట్ నిర్మాణ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. పదేళ్లుగా ఈ ప్రాజెక్టు ఆగిపోగా సీఎం చంద్రబాబు చొరవతో ఇటీవల పనులు ఆరంభమయ్యాయి. మరో 6 నెలల్లో పూర్తవుతుంది. రైతులు నేరుగా కాఫీ గింజలు ఇక్కడికే తీసుకొచ్చి క్యూరింగ్ చేయడం మొదలుకొని ఆరబెట్టడం, పౌడర్ చేయడం వరకు చేసుకోవచ్చు. మధ్యవర్తుల ప్రమేయం లేకుండా కాఫీ గింజలను రైతులే మార్కెట్లో విక్రయించుకోవచ్చు.
విశాఖ బీచ్ రోడ్డులోని జీసీసీ కార్యాలయ భవనం శిథిలావస్థకు చేరింది. రూ.7 కోట్లతో కొత్త భవనం నిర్మించేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది. ఇక్కడే కాఫీ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ నిర్మిస్తాం. గింజల నుంచి కాఫీ పొడి వరకు జరిగే ప్రక్రియ ప్రత్యక్షంగా సందర్శకులకు చూపిస్తాం. ఇందులో ఎగ్జిబిషన్ హాల్ నిర్మించాలనేది ఆలోచన. త్వరలో దీనికి సంబంధించి డీపీఆర్ తయారవుతోంది. బీచ్ రోడ్డులో 10వేల చదరపు అడుగుల్లో కాఫీ హౌస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం' అని జీసీసీ ఎండీ ఎస్ఎస్ శోభిక తెలిపారు.
జీసీసీకి పార్వతీపురం, సీతంపేట, పాడేరు, చింతపల్లి, చింతూరు, నెల్లూరు, శ్రీశైలం, రంపచోడవరంలో డిపోలు ఉన్నట్లు వివరించారు. శిథిలావస్థకు చేరుకున్న వాటి నవీకరణకు రూ.39 కోట్లు ఖర్చవుతుందని ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశామని శోభిక పేర్కొన్నారు.
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