పీఎఫ్ అకౌంట్లో 25 శాతం ఉండాల్సిందే! - ఉద్యోగుల భద్రతకు త్వరలో కొత్త మార్గదర్శకాలు!
Published : March 5, 2026 at 2:44 PM IST
Provident Fund Minimum Balance 25 Percent! : ఉద్యోగుల భవిష్య భద్రతను మరింత బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి (ఈపీఎఫ్)-2026, ఉద్యోగుల పింఛను పథకం (ఈపీఎస్)-2026లను అమల్లోకి తీసుకురానుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఈపీఎఫ్-1952, ఈపీఎస్-1995 పథకాల స్థానంలో ఇవి రానున్నాయి. ఇటీవల జరిగిన ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) కేంద్ర ట్రస్టీ బోర్డు సమావేశంలో ఈ కొత్త పథకాలకు ఆమోదం లభించింది. కేంద్ర కార్మిక శాఖ త్వరలో గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి, ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి తీసుకు రావడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.
ఈ కొత్త పథకాల ద్వారా ఉద్యోగుల పొదుపు భద్రతను పెంచడం, పింఛను వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం, అలాగే ఉపసంహరణ విధానాలను సులభతరం చేయడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
కనీస నిల్వ నిబంధన - ముఖ్యమైన మార్పు :
- ఈపీఎఫ్–2026లో అత్యంత కీలకమైన మార్పు కనీస నిల్వ నిబంధన. కొత్త విధానం ప్రకారం ప్రతి ఉద్యోగి తన భవిష్య నిధి ఖాతాలో కనీసం 25 శాతం మొత్తం నిల్వగా ఉంచాల్సి ఉంటుంది.
- ఉద్యోగి, యజమాని చెల్లించిన మొత్తాలు, వాటిపై వచ్చిన వడ్డీ కలిపి ఏర్పడే మొత్తం భవిష్య నిధి నిల్వగా పరిగణిస్తారు. అందులో 25 శాతం కనీస నిల్వగా ఉంచి, మిగిలిన 75 శాతం మొత్తంలో నుంచి మాత్రమే ఉపసంహరణలు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఇప్పటి వరకు పీఎఫ్లో కనీస నిల్వ నిర్వహించాలనే నిబంధన లేకపోవడం వల్ల కొందరు ఉద్యోగులు తమ మొత్తం పొదుపును ముందుగానే ఉపసంహరించుకునే పరిస్థితులు ఉండేవి. కొత్త నిబంధన వల్ల ఉద్యోగుల భవిష్య భద్రతకు కొంత రక్షణ లభిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
- ఉప సంహరణలకు మూడు కేటగిరీలు ఉన్నాయి. కొత్త పథకంలో ఉద్యోగుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉప సంహరణలను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించారు.
కేటగిరీ-1 :
ఈపీఎఫ్ చందాదారుగా చేరిన తర్వాత 12 నెలల సేవ పూర్తి చేసిన ఉద్యోగులు అనారోగ్యం, విద్య, వివాహం వంటి అవసరాల కోసం ఉప సంహరణలు చేసుకోవచ్చు.
- అనారోగ్యం కోసం ఏడాదికి మూడుసార్లు
- విద్య కోసం మొత్తం సేవా కాలంలో పదిసార్లు
- వివాహం కోసం ఐదుసార్లు ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది.
కేటగిరీ-2 :
- గృహ అవసరాలకు సంబంధించిన ఉపసంహరణల కోసం కనీసం 12 నెలల చందా చెల్లింపు సేవ ఉండాలి.
- ఇంటి కొనుగోలు, నిర్మాణం, గృహ రుణ చెల్లింపు లేదా మరమ్మతుల కోసం ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది.
- ఈ కేటగిరీలో మొత్తం సేవా కాలంలో ఐదుసార్లు ఉపసంహరణకు అనుమతి ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు ఇది రెండుసార్లకే పరిమితం అయ్యేది.
కేటగిరీ-3 :
- కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఒక సంవత్సరం సేవ పూర్తి కాకపోయినా ఉప సంహరణకు అనుమతి ఉంటుంది.
- అయితే కనీసంగా ఉంచాల్సిన 25 శాతం నిల్వను మినహాయించి మిగిలిన మొత్తాన్ని మాత్రమే తీసుకోవచ్చు.
పూర్తి ఉపసంహరణకు అవకాశాలు : కొత్త పథకంలో ఉద్యోగులకు కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో పూర్తి పీఎఫ్ ఉపసంహరణ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఉద్యోగి 55 సంవత్సరాలు పూర్తి అయినప్పుడు
- ఆ వయసు కన్నా ముందే ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు
- విదేశాల్లో ఉద్యోగం కోసం వెళ్లినప్పుడు
- ఉద్యోగం నుంచి తొలగించిన సందర్భంలో
- ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగి తన భవిష్య నిధి ఖాతాలో ఉన్న మొత్తం నిల్వను ఉపసంహరించుకోనే అవకాశం ఉంటుంది.
యజమానులపై కఠిన నిబంధనలు : ఈపీఎఫ్-2026లో యజమానులపై కూడా కఠిన నిబంధనలు విధించారు. యజమాని పీఎఫ్కు చెల్లించాల్సిన తన వాటాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉద్యోగి వేతనం నుంచి మినహాయించకూడదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అలాగే యజమాని చెల్లించిన వాటాను ఉద్యోగి నుంచి తిరిగి తీసుకునే ప్రయత్నాలు చేసినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల హక్కులను రక్షించడంలో కీలకంగా భావిస్తున్నారు.
"ఈపీఎఫ్లో 25 శాతం కనీస నిల్వ నిబంధన మంచి నిర్ణయమే. దీనివల్ల ఉద్యోగులు భవిష్యత్తు కోసం కొంత మొత్తాన్ని తప్పనిసరిగా నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే కనీస పింఛను పెంపు, గరిష్ఠ వేతన పరిమితి పెంపు, సార్వత్రిక పింఛను పథకం వంటి అంశాలపై కేంద్ర ట్రస్టీ బోర్డు చర్చ జరపకపోవడం కొంత నిరాశ కలిగించే అంశం." జె.శ్రీనివాస్, విశ్రాంత ప్రాంతీయ పీఎఫ్ కమిషనర్
