నెరవేరిన ఉత్తరాంధ్రవాసుల చిరకాల కోరిక - విశాఖ రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేస్తూ గెజిట్ జారీ

దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ను విశాఖపట్నం ప్రధాన కార్యాలయంగా ఏర్పాటు చేస్తూ గెజిట్‌ - జూన్‌ 1 నుంచి విశాఖ ప్రధాన కేంద్రంగా 'సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే' కొత్త జోనల్ రైల్వే కార్యకలాపాలు

Gazette Notification Released for Visakhapatnam South Coast Railway Zone
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 12:09 PM IST

Gazette Notification Released for Visakhapatnam South Coast Railway Zone : ఉత్తరాంధ్రవాసుల చిరకాల కోరిక నెరవేరింది. విశాఖ కేంద్రంగా కొత్త రైల్వే జోన్ ఏర్పాటు చేస్తూ కేంద్రం గెజిట్ విడుదల చేసింది. 2026 జూన్ 1 నుంచి విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

జూన్ 1 నుంచి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్‌ అధికారికంగా ప్రారంభం కానుంది. విశాఖ కేంద్రంగా దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జోన్‌ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు కేంద్రం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే, తూర్పు కోస్తా రైల్వే నుంచి కొన్ని ప్రాంతాలను కలిపి సౌత్​ కోస్ట్ రైల్వే ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు గెజిట్‌లో కేంద్రం పేర్కొంది.

విశాఖ డివిజన్​లో కలుపుతూ ఉత్తర్వులు విడుదల: తూర్పు కోస్తా రైల్వే పరిధిలో రాయగడ కేంద్రంగా కొత్త రైల్వే డివిజన్ ఏర్పాటైంది. వాల్తేరు డివిజన్‌ను విభజించి విశాఖ, రాయగడ డివిజన్లుగా కేంద్రం మార్పు చేసింది. గుంతకల్లు, గుంటూరు, విజయవాడ డివిజన్లను విశాఖ జోన్‌ పరిధిలోకి తీసుకొచ్చింది. ఇకపై సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాందేడ్ డివిజన్లు మాత్రమే దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో ఉంటాయని కేంద్రం తెలిపింది. ఖుర్దా రోడ్ డివిజన్‌లో గల "ఇచ్ఛాపురం నుంచి పలాస" వరకు గల మార్గాన్ని విశాఖ డివిజన్‌కు బదిలీ చేసింది.

గుంతకల్లు డివిజన్ నుంచి "రాయచూర్ - వాడి సెక్షన్" సికింద్రాబాద్ డివిజన్‌కు బదిలీ అయింది. రాయగడ నుంచి కొన్ని సెక్షన్లను విశాఖ డివిజన్​లో కలుపుతూ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది. తాజా ఉత్తర్వులతో రాయగడ డివిజన్​లో ఇంతకు ముందున్న పలాస-ఇచ్ఛాపురం రైల్వే లైన్, ఇచ్ఛాపురం-దువ్వాడ-విజయనగరం లైన్​ను విశాఖ డివిజన్​లో చేరాయి.

అదే విధంగా నౌపడ -పర్లాకిమిడి, బొబ్బిలి-సాలూరు లైన్​లు సింహాచలం-వడ్లపూడి, విశాఖ-జగ్గయ్యపాలెం రైల్వేలైన్లను విశాఖ డివిజన్ లో విలీనం చేశారు. కోరాపుట్-కిరండోల్ లైన్​ను విశాఖ, రాయగడ డివిజన్లకు సంయుక్తంగా కేటాయించింది. ఈ మార్పులన్నీ జూన్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయని నోటిఫికేషన్‌లో రైల్వే బోర్డు స్పష్టం చేసింది.

తాజా గెజిట్​తో ప్రారంభంకానున్న కార్యకలాపాలు: 2019 ఫిబ్రవరిలో విశాఖ జోన్‌ ఏర్పాటు పై కేంద్రం ప్రకటన చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కొన్ని కారణాల వల్ల తర్వాత రైల్వే జోన్ పనులు ముందుకు సాగలేదు. చివరికి 2025 జనవరిలో డీపీఆర్​​కు ఆమోదం తెలిపింది. అదే నెలలో జోనల్‌ కార్యాలయం భవన నిర్మాణానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా శంకుస్థాపన చేశారు. తాజాగా కీలకమైన గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ రావడంతో అధికారిక కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆరిలోవలో దక్షిణ కోస్తా రైల్వే శాశ్వత కార్యాలయ నిర్మాణం జరిగింది. వీఎంఆర్​డీఏ డెక్‌లోని 2 అంతస్తుల్లో సౌత్ కోస్ట్​ జీఎం కార్యాలయం ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంది. తాజా గెజిట్‌తో కార్యకలాపాలు ప్రారంభకావడం తరువాయి.

జోన్‌ కార్యకలాపాలకు కీలక అధికారుల నియామకం ఇప్పటికే పూర్తయింది. ప్రిన్సిపల్‌ చీఫ్‌ మెకానికల్‌ ఇంజినీర్, ప్రిన్సిపల్‌ చీఫ్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజినీర్, ప్రిన్సిపల్‌ చీఫ్‌ ఇంజినీర్, ప్రిన్సిపల్‌ చీఫ్‌ పర్సనల్‌ ఆఫీసర్, ప్రిన్సిపల్‌ చీఫ్‌ ఫైనాన్షియల్‌ అధికారుల నియామకం పూర్తయింది. ఇతర డివిజన్ల నుంచి ఆప్షన్లు కోరగా 3,000 మంది విశాఖ జీఎం కార్యాలయం పరిధిలో పని చేయడానికి ఆసక్తి వ్యక్తం చేశారు. జీఎం కార్యాలయంలో 1,200 మంది అవసరం ఉంది. అలాగే జోన్‌ అంతటా 17,000 మంది వరకు పని చేస్తారు.

