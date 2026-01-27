ETV Bharat / state

పటాలు లేని గ్రామాల్లో సర్వేకు గెజిట్‌ - మ్యాప్‌లను రూపొందించనున్న రెవెన్యూశాఖ

త్వరలో 373 గ్రామాలకు మ్యాప్‌ల రూపకల్పన - సర్వే అనంతరం భూసమస్యల పరిష్కారం - పూర్తిస్థాయిలో మ్యాప్‌లను రూపొందించాలని రెవెన్యూ శాఖ నిర్ణయం - గ్రామసభ ఏర్పాటుచేసి పటాలపై ప్రజలకు అవగాహన

Survey In Villages Without Maps in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆయా ఊళ్లకు సరిహద్దుల్లో ఏ మండలం ఏ ప్రాంతం ఉంది. ప్రధాన రహదారులు, రైల్వేలైన్లు.. చెరువులు మొదలైన లోకేషన్లు ఎటువైపు ఉన్నాయి. అసలు సరిహద్దుల్లో ఎవరున్నారు అనే వివరాలు లేని 373 గ్రామాల్లో త్వరలో రెవెన్యూ శాఖ సర్వేను ప్రారంభించనుంది. ఖమ్మం, వరంగల్, నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్, రంగారెడ్డి తదితర 26 జిల్లాల్లోని 184 మండలాల్లో ఊళ్లకు ఇప్పటివరకు ఎలాంటి గ్రామ పటాలు లేవు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పూర్తిస్థాయిలో మ్యాప్‌లను రూపొందించాలని తాజాగా రెవెన్యూశాఖ నిర్ణయించింది.

గ్రామసభల్లో తీర్మానాలు..

  • గ్రామసభ ఏర్పాటు చేసి పటాలపై ప్రజలకు పూర్తిగా అవగాహన కల్పిస్తారు. వారి ఆమోదంతో తీర్మానం చేస్తారు. అనంతరం దానికి సంబంధించిన గెజిట్‌ జారీ చేస్తారు. 15 రోజుల విరామంతో రెండు దశల్లో ప్రకటన జారీ చేస్తారు.
  • గ్రామంలోని భూ యజమానులకు సర్వేపై సమాచారం అందిస్తారు.
  • ప్రభుత్వ భూములకు సంబంధించి నోటీసులు కూడా ఇస్తారు. సర్వేలో తొలుత ఈ భూములకు సరిహద్దులను నిర్ణయిస్తారు.
  • గ్రౌండ్‌ ట్రూతింగ్‌ విధానంలో ఈ సర్వే జరగనుంది. పహాణీ ప్రకారం పట్టాదారులు, అనుభవదారుల సమక్షంలో ప్రతి భూమికీ సరిహద్దులు, మలుపుల వద్ద అక్షాంశాలు, రేఖాంశాలను గుర్తిస్తూ సర్వే చేపడతారు.
  • ఈ సర్వేలో నివాస స్థలాలు, ఆబాదీ, ప్రభుత్వ భూముల్లో ఏర్పాటైన కాలనీలు తదితరాలను పూర్తిగా సర్వే చేస్తారు. పంచాయతీ సెక్రటరీలను ఇందులో భాగస్వాముల్ని చేస్తారు.
  • గ్రామాల సర్వే సందర్భంగా కొందరి భూముల రికార్డుల్లో హెచ్చు తగ్గులుండి, భౌతికంగా భూవిస్తీర్ణంలో తేడాలున్నట్లు తేలితే ఇలాంటి కేసులను ప్రత్యేకంగా గుర్తించి, నేరుగా సంబంధిత తహసీల్దారే పరిష్కరిస్తారు.
  • పట్టాభూముల్లో ప్రభుత్వ భూములు కలిసి ఉండటం లేదా పట్టాగా నమోదైన వంటి వాటికి పరిష్కారం వేగంగా లభిస్తుంది.

అన్ని మండలాలకు సర్వే రోవర్లు : రాష్ట్రంలోని 620 మండలాలకు సర్వే పరికరాలను అందుబాటులోకి తేవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆర్వోఆర్‌-2026 (భూభారతి) చట్టప్రకారం త్వరలో ప్రతి రిజిస్ట్రేషన్‌-మ్యుటేషన్‌కు భూమి సబ్‌ డివిజన్‌ సర్వే పటాన్ని జత చేయనున్నారు. త్వరలో 310 సర్వే రోవర్లను సిద్ధం చేయనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. రాష్ట్రంలో 10,952 గ్రామాలకు ఒక జిల్లా యూనిట్‌తో పాటు మండల స్థాయిలో సర్వే యంత్రాంగం అందుబాటులో ఉండేలా కార్యాచరణ కొనసాగుతుంది. తాజాగా రెవెన్యూ శాఖ కార్యదర్శి లోకేశ్‌కుమార్, సర్వే అండ్‌ ల్యాండ్‌ రికార్డ్స్‌ శాఖ కమిషనర్‌ రాజీవ్‌గాంధీ హనుమంతు ఈ ఏర్పాట్లపై పలు ఆదేశాలు, సూచనలు జారీ చేశారు.

ధరణి పోర్టర్​లో నమోదు చేసిన భూములు వివరాలు తప్పులుగా మారడంతో తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున భూవివాదాలు తలెత్తాయి. దీంతో వ్యవసాయ భూముల రీసర్వే కోసం ప్రభుత్వం చర్యలను చేపట్టింది. ఒక్కో జిల్లాలో పైలెట్​ ప్రాజెక్టుగా 70 గ్రామాలను ఎంపిక చేసి గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్ల చొప్పున కేటాయించింది. మొదట 500 ఎకరాల్లోపు ఉన్న గ్రామాల్లో ఈ సర్వే చేపట్టనున్నారు. ఒక్కో గ్రామానికి ఇద్దరు లైసెన్స్​డ్ సర్వేయర్లు పని చేయనున్నారు. ఇందులో ఒక్కో సర్వేయర్​కు రూ. 20 వేల చొప్పున చెల్లిస్తుంది. అయితే గ్రామాన్ని రీసర్వే చేయడానికి ఆయా గ్రామాల్లో ఉన్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా 15 రోజుల నుంచి మూడు నెలల సమయం పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులతో శిక్షణ : భూసర్వే చేయడానికి ప్రభుత్వం లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లను నియామకం చేసింది. వీరికి సుమారు మూడు నెలలపాటు ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చింది. ఈ సర్వేయర్లకు సర్వే విభాగంలో అనుభవం ఉన్న సాంకేతిక నిపుణులు, మండల సర్వేయర్లు డీజీపీఎస్​ యంత్రాల సాయంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ భూముల్లో కొలతలు, హద్దులు ఏర్పాటు, పటాల రూపకల్పన తదితర అంశాలపై అభ్యర్థులకు పూర్తి స్థాయిలో శిక్షణ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం లైసెన్స్‌లు తీసుకున్న సర్వేయర్లు భూభారతి అర్జీల పరిశీలన, భూసర్వేలో కీలకంగా వ్యవహరించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

భూభారతిలో హద్దులు గుర్తించేందుకు లైసెన్స్​డ్​ సర్వేయర్లకు బాధ్యతలు

'భూ భారతి' అప్​గ్రేడ్​ వెర్షన్​ - ఇక అన్ని భూ సేవలు ఒకేచోట

