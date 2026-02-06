రేపటి నుంచి గేట్ పరీక్షలు - పోటీపడనున్న 10 లక్షలమందికి పైగా అభ్యర్థులు
తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి లక్ష మందికిపైగా దరఖాస్తు చేసినట్లు అంచనా - పరీక్షలో సాధించిన స్కోర్కు మూడేళ్లపాటు విలువ - గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా ఇంటర్వ్యూకు ఆహ్వానించి కొలువులకు ఎంపిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 6, 2026 at 10:30 AM IST
Gate 2026 Exam Schedule : దేశవ్యాప్తంగా గ్రాడ్యుయేట్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్టు ఇన్ ఇంజినీరింగ్ (GATE)-2026 ఆన్లైన్ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఐఐటీ గువాహటి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 7, 8, 14, 15 తేదీల్లో పరీక్షలు నిర్వహించనున్నాయి. మొత్తం 30 సబ్జెక్టుల్లో ఈ పరీక్షలు నిర్వహించనుండగా, గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా ఈసారి అభ్యర్థుల సంఖ్య 10 లక్షలు దాటినట్లు సమాచారం.
గత ఏడాది ఈ సంఖ్య 9.36 లక్షలుగా ఉంది. బీటెక్తో పాటు బీఎస్సీ, బీకాం విద్యార్థులు ఈ పరీక్ష రాస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి లక్ష మందికి పైగా దరఖాస్తు చేసినట్లు అంచనా. పరీక్షలో సాధించిన స్కోర్కు 3 ఏళ్ల పాటు విలువ ఉంటుంది. గేట్ స్కోర్తో ఎంటెక్లో చేరితే ఏఐసీటీఈ నుంచి కోర్సు పూర్తయ్యే 2 ఏళ్ల పాటు ప్రతినెలా రూ.12,400 చొప్పున స్టైపెండ్ అందుతుంది. అదే స్కోర్తో ఓఎన్జీసీ, ఎన్టీపీసీ, బీహెచ్ఈఎల్, ఈసీఐఎల్, ఇండియన్ ఆయిల్, గెయిల్ ఇండియా, డీఆర్డీఓ, సెంట్రల్ సిల్క్ బోర్డు తదితర పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (PSU) ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి.
ఈ గేట్ స్కోర్ ఆధారంగా ఇంటర్వ్యూకు ఆహ్వానించి ఉద్యోగాలకు ఎంపిక చేస్తాయి. కొన్ని సంస్థలు పీహెచ్డీలోనూ చేరేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నాయి. ఐటీ రంగంలో నెలకొన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వైపు చూస్తుండటంతో ‘గేట్’కు పోటీ పెరుగుతోందని భావిస్తున్నారు.
గేట్లో కొద్ది సంవత్సరాలుగా మార్పులు, చేర్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. కొత్త పేపర్లను ప్రవేశ పెట్టడం, సిలబస్లో మార్పులు, బీఎస్సీ, ఎంబీబీఎస్, బీడీఎస్ విద్యార్థులకు కూడా పరీక్షను రాసే అవకాశం కల్పించడం వంటివి చూశాం. ఈసారి ఇంజినీరింగ్ సైన్సెస్ (ఎక్స్ఈ) పేపర్లో ఎనర్జీ సైన్స్ (ఎక్స్ఈ-1) కొత్త సెక్షనల్ పేపర్ను ప్రవేశపెడుతున్నారు.
గేట్-2026ను అభ్యర్థులు 2 పేపర్లలో రాసే అవకాశం ఉంటుంది. అభ్యర్థులు వారి ఇష్ట ప్రకారం ఒకటి లేదా రెండు పేపర్లు ఎంచుకోవచ్చు. 2వ పేపర్ ఎంపిక, మొదటి పేపర్ ఎంపికపై ఆధారపడి ఉంటుంది. గేట్ స్కోరు పీజీ ప్రవేశానికి 3 సంవత్సరాలు, పీఎస్యూల్లో నియామకానికి ఒకటి లేదా 2 ఏళ్లు చెల్లుతుంది.
పరీక్ష కేంద్రాలు:-
- రాష్ట్రంలో (19 నగరాలు/పట్టణాలు): చీరాల-బాపట్ల, చిత్తూరు, గుంటూరు, కడప, నంద్యాల, నెల్లూరు, ఒంగోలు, తిరుపతి, భీమవరం, ఏలూరు, కాకినాడ-సూరంపాలెం, రాజమహేంద్రవరం, శ్రీకాకుళం, తాడేపల్లిగూడెం, విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, విజయనగరం, అనంతపురం, కర్నూలు
- తెలంగాణ (11 నగరాలు/పట్టణాలు): హైదరాబాద్, నల్గొండ, నర్సాపూర్/మెదక్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, కోదాడ, కొత్తగూడెం, నిజామాబాద్, సూర్యాపేట, వరంగల్
పరీక్ష విధానం: గేట్ ప్రశ్నపత్రంలో మొత్తం 100 మార్కులకు 65 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. పరీక్ష వ్యవధి 3 గంటలు. ప్రశ్నపత్రంలో 2 విభాగాలు ఉంటాయి.
గేట్ సిలబస్ 60 శాతమే: ఇంజినీరింగ్లో చదివే సిలబస్తో పోలిస్తే, గేట్ పరీక్ష సిలబస్ 60 శాతం మాత్రమే. మొత్తం ఇంజినీరింగ్ బ్రాంచి మూలాలు, నూతన పోకడలు మాత్రమే గేట్ సిలబస్లో ఉంటాయి. ఒక పెద్దకొండ సైతం రోజుకో బండ తొలగిస్తే కొంత కాలానికి మటుమాయమవుతుంది. రోజుకు 2 నుంచి 3 గంటలు ఒక్కో కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళితే అందుబాటులో ఉన్న సమయంలో సిలబస్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
- చాప్టర్వైజ్ టెస్టులు, మాక్ టెస్టులు రాసేటప్పుడు, నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు సాధన చేసినప్పుడు తప్పుగా సమాధానం రాసిన ప్రతి ప్రశ్ననీ సవరించుకోవాలి. వాటిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధతో సాధన చేయాలి. దీని వల్ల ఆ తప్పిదాలు పరీక్ష సమయంలో పునరావృతం కాకుండా ఉంటాయి.
- చదివిన అన్ని అంశాలు కూడా గుర్తుంటాయిలే అని భావించి పునశ్చరణను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. చదివిన ప్రతి అంశాన్నీ తప్పనిసరిగా పునశ్చరణ చేసుకోవాలి.
