వార్ ఎఫెక్ట్ - ద్వారకా తిరుమలలో గ్యాస్ కొరత - కట్టెల పొయ్యిలు సిద్దం చేసిన అధికారులు
దేవస్థానంలో నిండుకున్న సిలిండర్లు -ముందు జాగ్రత్తగా కట్టెల పొయ్యిలు తెప్పించిన అధికారులు - పది టన్నుల కలపను సైతం తెప్పించిన అధికారులు - భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రానీయమంటున్న అధికారులు
Published : March 16, 2026 at 5:12 PM IST
Gas Shortage In Dwaraka Tirumala : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావం అన్ని రంగాలపై పడింది. ముఖ్యంగా హోటళ్లు, హాస్టళ్లు, ఆస్పత్రులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. హోటల్ వ్యాపారస్తులు ముందస్తుగానే మెనూలో కోత పెట్టారు. చిన్న చిన్న హోటళ్లు మూతపడ్డాయి. మరికొన్ని చోట్ల రేట్లు పెంచారు. ఇంకా విచిత్రంగా గ్యాస్కు సైతం ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. గ్యాస్ వాడకం తక్కువగా ఉండే వంటలనే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు.
ఇప్పుడు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకా తిరుమలపై గ్యాస్ ప్రభావం పడింది. గ్యాస్ కొరతతో అప్రమత్తమైన దేవస్థానం అధికారులు. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సిద్ధం చేశారు. కట్టెలు, పొయ్యిలు సమకూర్చుకుని. నిత్యాన్నదానానికి ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా చర్యలు చేపట్టారు. గ్యాస్ కొరత కొనసాగితే, పూర్తిస్థాయిలో కట్టెల పొయ్యిల మీదే ప్రసాదాలు తయారు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
నిండుకున్న డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల నిల్వలు : చిన్న తిరుపతిగా పిలుచుకునే ఏలూరు జిల్లాలోని ద్వారకా తిరుమలలో లడ్డూ, పులిహోర, చక్కెర పొంగలి, అన్న ప్రసాదాల కోసం నిత్యం 30 నుంచి 40 సిలిండర్లు ఉపయోగిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం యుద్ధం వల్ల గ్యాస్ కొరత ఏర్పడటంతో దేవస్థానంలో డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల నిల్వలు నిండుకున్నాయి. దీంతో అన్నప్రసాదాల తయారీకి సైతం వాణిజ్య సిలిండర్లను వినియోగిస్తున్నారు. అయితే వాణిజ్య సిలిండర్ల సంఖ్య సైతం తక్కువగా ఉండటం, బుక్ చేసినా రావడానికి సమయం పడుతందని ఏజెన్సీ నుంచి సమాధానం రావడంతో అధికారులు ముందుగానే అప్రమత్తమయ్యారు. భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు రాకుండా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సిద్ధం చేశారు.
"పెద్ద పెద్ద వసతి గృహాల్లో ఆహార పదార్థాలకు తయారీకి వినియోగించే భారీ కట్టెల పొయ్యిలను తెప్పించి, విజయవంతంగా ట్రయల్ రన్ నిర్వహించారు. మరోవైపు పది టన్నుల కలపను సైతం సిద్ధం చేశారు. ఒకవేళ గ్యాస్ కొరత కొనసాగితే పూర్తి స్థాయిలో కట్టెల పొయ్యిలను వినియోగించనున్నారు" - వై.భద్రాజీ, ద్వారకా తిరుమల దేవస్థానం ఈవో
తిరుమల తిరుపతిలో గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత: పుణ్యక్షేత్రం తిరుపతిలో కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. గ్యాస్ కొరత కారణంగా అటు పెద్ద హోటళ్లతో పాటు, ఇటు ఫుట్ పాత్లపై నడిచే చిన్నపాటి టిఫిన్ సెంటర్లు సైతం మూతపడే పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే వేలాది మంది భక్తులు అన్నపానీయాల కోసం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కమర్షియల్ గ్యాస్ కొరతతో చిరు వ్యాపారులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. అంతేకాదు స్వామి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు అవసరమైన ఆహారం అందడం కష్టంగా ఉంది. ప్రతి రోజు రెండుసార్లు టిఫిన్లు పెట్టేవాళ్లమని, ఇపుడు ఒకేసారి అమ్ముతున్నామని చిరువ్యాపారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఎప్పుడూ పెట్టే టిఫిన్లలో చాలా వరకు తగ్గించామంటున్నారు. తమ కింద పని చేసే కుటుంబాలు ఇబ్బంది పడుతున్నాయని చెప్పారు.
"ఇంతకుముందు సిలిండర్లు బాగానే దొరికేవి. అడిగినపుడు తెచ్చిచ్చేవాళ్లు. గత ఐదారు రోజులుగా సిలిండర్లు లేవంటున్నారు. ముందుగా తీసిపెట్టుకున్నవే, ఇపుడు వాడుతున్నాం. అవి అయిపోతే రేపటికి లేవు. వెళ్లి అడిగితే మా దగ్గర స్టాక్ లేదంటున్నారు" - చిరు వ్యాపారి
కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేస్తున్న హోటళ్లు: గత కొన్ని రోజులుగా కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరా దాదాపు నిలిచిపోవడంతో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలు కుప్పకూలే పరిస్థితికి వచ్చాయి. వందలాది హోటళ్లు ఇప్పటికే తమ కార్యకలాపాలను నిలిపివేశాయి. కమర్షియల్ సిలిండర్ల సరఫరా తగ్గిపోవడంతో ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ రంగాలకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. గ్యాస్ సిలిండర్ల లభ్యత లేకపోవడంతో క్యాటరింగ్ యజమానులు, చిన్న తరహా హోటల్ నిర్వాహకులు ప్రత్యామ్నాయంగా కట్టెల పొయ్యిలను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
గ్యాస్ లేక వంటలు చేయడం భారంగా మారిందని క్యాటరింగ్ యజమానులు, హోటల్ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు. పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడం, ఎక్కువ ఆర్డర్లు రావడంతో క్యాటరింగ్ యజమానులు కట్టెల పొయ్యిలనే వినియోగిస్తున్నారు. కట్టెల పొయ్యిపై వంట చేయడం వల్ల సమయం వృథా కావడమే కాకుండా, పొగ వల్ల కార్మికులు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని క్యాటరింగ్ నిర్వాహకులు తెలుపుతున్నారు.
