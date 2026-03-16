డీలర్లు, డెలివరీ బాయ్ల 'కమర్షియల్' దందా - రూ.5 వేల పైనే ధర పలుకుతోన్న బండ
ఒక్కో సిలిండర్ ధర రూ.5000లకు పైనే! - డీలర్లు, డెలివరీ బాయ్లు, దళారులతో పక్కదారి - వాణిజ్య సిలిండర్ల విక్రయాల వల్ల తగ్గుతున్న ఆదాయం - నగరంలో దాదాపుగా 20 హోటళ్ల మూసివేత
Published : March 16, 2026 at 9:45 AM IST
Gas Shortage Diversion by Dealers : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల కొరతతో బ్లాక్ మార్కెట్ దందా రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ మేరకు సిలిండర్ ధర ఆకాశాన్ని అంటుతోంది. కమర్షియల్తో పాటుగా డొమెస్టిక్ సిలిండర్కు సైతం డిమాండ్ పెరగడంతో రూ.4,500కు అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం. క్యాంటీన్లు, రెస్టారెంట్లు తదితర వ్యాపారాలకు కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరాను అధికారికంగా నియంత్రిస్తుండటంతో కొందరు బ్లాక్ మార్కెట్ నుంచి విక్రయాలు చేస్తున్నారు. మరి కొందరు డీలర్లు, పలువురు డెలివరీ బాయ్లు, మధ్యవర్తుల ద్వారా సిలిండర్లు బ్లాక్ మార్కెట్లోకి చేరుతున్నట్లు సమాచారం.
- పంజాగుట్టలోని ఓ టీ దుకాణంలో గ్యాస్ అయిపోవడంతో యజమాని ఒక సిలిండర్ రూ.5000కు కొనుక్కొని దుకాణం నడిపిస్తున్నారు.
- రాజేంద్రనగర్లోని ఓ ప్రైవేటు హాస్టల్లో 40 మంది విద్యార్థులున్నారు. హాస్టల్లో గ్యాస్ అయిపోవడంతో నిర్వాహకుడు కమర్షియల్ సిలిండర్ రూ.5600కు కొన్నారు. ఆ సిలిండర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మరొక్కటి కొనేందుకు చూస్తే రూ.6500 ధర చెబుతున్నారు. ఇక చేసేది లేక కట్టెల పొయ్యితో వంట చేయిస్తున్నారు.
అధికారిక ధర ఎంతంటే? : కమర్షియల్ సిలిండర్లు నాన్ సబ్సిడీ కావడంతో వీటి ధర కూడా ఎక్కువే అయిపోయింది. ఇక రెస్టారెంట్లు, హాస్టళ్లు వివిధ పరిశ్రమలకు 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్లు సరఫరా చేస్తున్నారు. అయితే వీటి రేటును ఆయిల్ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ ధరల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి. దాని ఫలితమే ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతుంటాయి, తగ్గుతుంటాయి. ఇక్కడ డొమెస్టిక్ మాదిరిగా బుకింగ్, డెలివరీల్లో కఠిన నిబంధనలు ఉండవు.
ఒక హాస్టల్ నిర్వాహకుడు నెలకు 120-130 సిలిండర్లు కావాలని డీలర్కు అప్లై చేసుకుంటే ఆ మేరకు సరఫరా చేస్తారు. ఆయిల్ కంపెనీలు సైతం వ్యాపార పోటీకి, ఎక్కువ విక్రయాలకు ప్రాధాన్యమిస్తాయి. డొమెస్టిక్లో వినియోగదారు తన మొబైల్ నుంచి బుక్ చేయడం, డెలివరీకి ముందు ఓటీపీ చెప్పడం వంటి నిబంధనలున్నాయి. కమర్షియల్లో ఇలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ కారణంగానే బ్లాక్ మార్కెటింగ్ పెరిగేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నట్లు అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ అధికారిక రేటు రూ.2,106.50 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.5000 పైనే అమ్ముతున్నారు.
డొమెస్టిక్ సిలిండర్ల మళ్లింపు : రెస్టారెంట్లు, మెస్ కాంట్రాక్టర్లు వంటి పెద్ద వినియోగదారులకు సిలిండర్లు ముందుగానే సరఫరా చేసి, ఆ తర్వాత డబ్బులు తీసుకునే విధానాన్ని పలువురు డీలర్లు అమలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పెద్ద వినియోగదారుల నుంచి గ్యాస్ ఏజెన్సీలకు రూ.150 కోట్ల వరకు రావాల్సి ఉందని ఓ డీలర్ పేర్కొన్నారు. ఆ డబ్బులు వసూలు చేసుకునే క్రమంలో వారు ఒత్తిడి చేయడంతో కొన్ని సిలిండర్లు ఇవ్వాల్సి వస్తోందని చెప్పారు.
మరోవైపు ఏజెన్సీ నిర్వహణ ఖర్చులు అలాగే ఉన్నా కూడా వాణిజ్య సిలిండర్ల విక్రయాలు తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఆదాయం తగ్గుతోందని, ఈ నేపథ్యంలో కొందరు డీలర్లు బ్లాక్లో సిలిండర్లను అమ్ముతున్నారన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. తమకు తెలియకుండా డెలివరీ బాయ్లు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని ఓ డీలర్ వాపోయారు. దీంతో దళారులు రంగంలోకి దిగి గృహ వినియోగదారుల నుంచి కొని వాణిజ్య అవసరాలకు మళ్లిస్తున్నారు.
పంజాగుట్టలో 20 హోటళ్ల మూసివేత : నగరంలో పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఏదోలా నెట్టుకొస్తుండగా మధ్యరకం, చిన్న హోటళ్ల నిర్వాహకులకు గ్యాస్ వల్ల ఇబ్బందిగా మారుతోంది. కొందరు బ్లాక్లో గ్యాస్ కొని అల్పాహార పదార్థాల రేట్లు పెంచుతున్నారు. దీంతో ఈ ఇబ్బందులు భరించలేని కొందరు మాత్రం తమ వ్యాపారాన్ని కొన్ని రోజుల వరకు మూసేస్తున్నారు. పంజాగుట్ట ప్రాంతంలోనే దాదాపు 20 హోటళ్లను శనివారం నుంచి క్లోజ్ చేశారు.
