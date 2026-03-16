డీలర్లు, డెలివరీ బాయ్​ల 'కమర్షియల్' దందా - రూ.5 వేల పైనే ధర పలుకుతోన్న బండ

ఒక్కో సిలిండర్​ ధర రూ.5000లకు పైనే! - డీలర్లు, డెలివరీ బాయ్​లు, దళారులతో పక్కదారి - వాణిజ్య సిలిండర్ల విక్రయాల వల్ల తగ్గుతున్న ఆదాయం - నగరంలో దాదాపుగా 20 హోటళ్ల మూసివేత

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 9:45 AM IST

Gas Shortage Diversion by Dealers : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల కమర్షియల్​​ గ్యాస్​ సిలిండర్ల కొరతతో బ్లాక్​ మార్కెట్​ దందా రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ మేరకు సిలిండర్​ ధర ఆకాశాన్ని అంటుతోంది. కమర్షియల్​తో పాటుగా డొమెస్టిక్​ సిలిండర్​కు సైతం డిమాండ్​ పెరగడంతో రూ.4,500కు అమ్ముతున్నట్లు సమాచారం. క్యాంటీన్లు, రెస్టారెంట్లు తదితర వ్యాపారాలకు కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సిలిండర్ల సరఫరాను అధికారికంగా నియంత్రిస్తుండటంతో కొందరు బ్లాక్​ మార్కెట్​ నుంచి విక్రయాలు చేస్తున్నారు. మరి కొందరు డీలర్​లు, పలువురు డెలివరీ బాయ్​లు, మధ్యవర్తుల ద్వారా సిలిండర్లు బ్లాక్​ మార్కెట్లోకి చేరుతున్నట్లు సమాచారం.

  • పంజాగుట్టలోని ఓ టీ దుకాణంలో గ్యాస్​ అయిపోవడంతో యజమాని ఒక సిలిండర్​ రూ.5000కు కొనుక్కొని దుకాణం నడిపిస్తున్నారు.
  • రాజేంద్రనగర్​లోని ఓ ప్రైవేటు హాస్టల్​లో 40 మంది విద్యార్థులున్నారు. హాస్టల్​లో గ్యాస్​ అయిపోవడంతో నిర్వాహకుడు కమర్షియల్​ సిలిండర్​ రూ.5600కు కొన్నారు. ఆ సిలిండర్​ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మరొక్కటి కొనేందుకు చూస్తే రూ.6500 ధర చెబుతున్నారు. ఇక చేసేది లేక కట్టెల పొయ్యితో వంట చేయిస్తున్నారు.

అధికారిక ధర ఎంతంటే? : కమర్షియల్​ సిలిండర్లు నాన్ ​సబ్సిడీ కావడంతో వీటి ధర కూడా ఎక్కువే అయిపోయింది. ఇక రెస్టారెంట్లు, హాస్టళ్లు వివిధ పరిశ్రమలకు 19 కిలోల కమర్షియల్​ సిలిండర్లు సరఫరా చేస్తున్నారు. అయితే వీటి రేటును ఆయిల్​ కంపెనీలు అంతర్జాతీయ ధరల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తాయి. దాని ఫలితమే ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతుంటాయి, తగ్గుతుంటాయి. ఇక్కడ డొమెస్టిక్​ మాదిరిగా బుకింగ్​, డెలివరీల్లో కఠిన నిబంధనలు ఉండవు.

ఒక హాస్టల్​ నిర్వాహకుడు నెలకు 120-130 సిలిండర్లు కావాలని డీలర్​కు అప్లై చేసుకుంటే ఆ మేరకు సరఫరా చేస్తారు. ఆయిల్​ కంపెనీలు సైతం వ్యాపార పోటీకి, ఎక్కువ విక్రయాలకు ప్రాధాన్యమిస్తాయి. డొమెస్టిక్​లో వినియోగదారు తన మొబైల్​ నుంచి బుక్​ చేయడం, డెలివరీకి ముందు ఓటీపీ చెప్పడం వంటి నిబంధనలున్నాయి. కమర్షియల్​లో ఇలాంటి పరిస్థితి లేదు. ఈ కారణంగానే బ్లాక్​ మార్కెటింగ్​ పెరిగేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలున్నట్లు అభిప్రాయాలు వినిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్​లో 19 కిలోల కమర్షియల్​ సిలిండర్​ అధికారిక రేటు రూ.2,106.50 ఉండగా, ప్రస్తుతం రూ.5000 పైనే అమ్ముతున్నారు.

డొమెస్టిక్​ సిలిండర్ల మళ్లింపు : రెస్టారెంట్లు, మెస్​ కాంట్రాక్టర్లు వంటి పెద్ద వినియోగదారులకు సిలిండర్లు ముందుగానే సరఫరా చేసి, ఆ తర్వాత డబ్బులు తీసుకునే విధానాన్ని పలువురు డీలర్లు అమలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పెద్ద వినియోగదారుల నుంచి గ్యాస్​ ఏజెన్సీలకు రూ.150 కోట్ల వరకు రావాల్సి ఉందని ఓ డీలర్​ పేర్కొన్నారు. ఆ డబ్బులు వసూలు చేసుకునే క్రమంలో వారు ఒత్తిడి చేయడంతో కొన్ని సిలిండర్లు ఇవ్వాల్సి వస్తోందని చెప్పారు.

మరోవైపు ఏజెన్సీ నిర్వహణ ఖర్చులు అలాగే ఉన్నా కూడా వాణిజ్య సిలిండర్ల విక్రయాలు తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఆదాయం తగ్గుతోందని, ఈ నేపథ్యంలో కొందరు డీలర్లు బ్లాక్​లో సిలిండర్లను అమ్ముతున్నారన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. తమకు తెలియకుండా డెలివరీ బాయ్​లు పక్కదారి పట్టిస్తున్నారని ఓ డీలర్​ వాపోయారు. దీంతో దళారులు రంగంలోకి దిగి గృహ వినియోగదారుల నుంచి కొని వాణిజ్య అవసరాలకు మళ్లిస్తున్నారు.

పంజాగుట్టలో 20 హోటళ్ల మూసివేత : నగరంలో పెద్ద పెద్ద హోటళ్లు ఏదోలా నెట్టుకొస్తుండగా మధ్యరకం, చిన్న హోటళ్ల నిర్వాహకులకు గ్యాస్​ వల్ల ఇబ్బందిగా మారుతోంది. కొందరు బ్లాక్​లో గ్యాస్​ కొని అల్పాహార పదార్థాల రేట్లు పెంచుతున్నారు. దీంతో ఈ ఇబ్బందులు భరించలేని కొందరు మాత్రం తమ వ్యాపారాన్ని కొన్ని రోజుల వరకు మూసేస్తున్నారు. పంజాగుట్ట ప్రాంతంలోనే దాదాపు 20 హోటళ్లను శనివారం నుంచి క్లోజ్​ చేశారు.

'కేవైసీ అప్‌డేట్ చేయకపోతే కనెక్షన్ కట్ - తక్షణమే బుక్ చేసుకుంటేనే సిలిండర్' : ఈ మెసేజ్​తో తస్మాత్ జాగ్రత్త

అవసరం లేకున్నా గ్యాస్​ బుకింగ్ - ఒత్తిడి పెరగడంతో బుకింగ్స్​ క్యాన్సల్​

